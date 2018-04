Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili v 25. kole první fotbalové ligy pražskou Duklu 2:0 a unikli z pásma bezprostředního ohrožení. Obě branky vstřelil v závěru poločasu Marek Havlík, tu druhou z penalty po faulu Podaného na Navrátila. Brankář Milan Heča udržel už potřetí za sebou čisté konto, hosté ho prakticky vůbec nezaměstnali.

Naopak strážce branky Dukly Filip Rada musel předvést několik skvělých zákroků, aby zabránil ještě vyšší porážce. Ve 14. minutě po Zajícově přihrávce pálil Sadílek k levé tyči, ale Rada vytáhl míč na roh. O šest minut později ho Sadílek prověřil znovu a i tentokrát gólman hostí udržel čisté konto.

Ve 39. minutě byl však na parádní Havlíkovu střelu z 25 metrů pod břevno krátký. Těsně před přestávkou fauloval Podaný v šestnáctce Navrátila, odpovědnost za penaltu na sebe vzal znovu Havlík a i když Rada směr jeho střely vystihl, na míč nedosáhl.

Slovácko ani po změně stran neponechávalo nic náhodě, nepouštělo soupeře na dostřel a samo si vytvářelo další šance. Ještě z větší dálky než Havlík to zkusil v 61. minutě Břečka a jeho střelu zastavilo jen břevno Radovy branky. Ideální příležitost se domácím naskytla v 75. minutě, kdy šli Petr s Kubalou sami na brankáře, ale šanci promarnili. Petr si to téměř vzápětí zopakoval.

Obrana Dukly byla dál pod tlakem a na zvrat nemohli mít hosté ani pomyšlení. Naopak Kubala mohl tři minuty před koncem náskok domácích ještě zvýšit, ale v nadějné pozici mířil nad břevno.

Rozhodčí Královec utrpěl svalové zranění, ale po zásahu domácího maséra zápas dokončil. Slovácko se v tabulce vyhouplo před svého dnešního soupeře. Naopak Dukla nenavázala na výhru nad Libercem a po šesté porážce z osmi jarních zápasů se znovu dostala do hodně nebezpečné zóny.

Hlasy po utkání:

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Nemyslím si, že to byl náš nejlepší zápas, věřím, že půjdeme ještě výkonově nahoru. Nemůžeme neproměňovat takové šance, které jsme měli. Mohli jsme dohrávat ve větším klidu. Chtěl bych poděkovat realizačnímu týmu - je zásluha maséra, fyzioterapeuta a doktorů, že Marek Havlík vůbec nastoupil, protože až do včerejška netrénoval a měl problémy se zády. Výhra je další krok, 27 bodů ještě není záchrana, bude to ještě honička a nesmíme polevit."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Snažili jsme se na tenhle důležitý zápas připravit, ale už v první půli jsme potvrdili, že jsme připraveni vůbec nebyli. Slovácko nám dalo lekci, která vyústila ve dvoubrankové vedení. Byli jsme všude pozdě, žádný odražený balón nebyl náš a jen díky Filipovi Radovi byl rozdíl jen 2:0. Dvojí střídání kvůli zdravotnímu stavu na začátku druhého poločasu nás obralo o taktické možnosti v dalším průběhu. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale kvalitně hrající Slovácko jsme prakticky nedokázali ohrozit. Měli jsme snad jedinou situaci za celý zápas a za ten průběh bychom si body nezasloužili."

1. FC Slovácko - Dukla Praha 2:0 (2:0)

Branky: 39. a 45. z pen. Havlík. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Pospíšil. ŽK: Podaný (Dukla). Diváci: 4362.

Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Krejčí, Divíšek - Daníček - Navrátil (70. Machalík), Havlík, Sadílek, Petr (79. Rezek) - Zajíc (62. Kubala). Trenér: Kordula.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič (46. Preisler), Jiránek, Podaný (46. Bílovský) - Hanousek, Bezpalec - Brandner, Néstor, Holík (73. Djuranovič) - Schranz. Trenér: Hynek.