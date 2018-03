Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili ve 20. ligovém kole Bohemians 1905 1:0. Vyrovnané utkání rozhodl v 79. minutě Vlastimil Daníček. Tým z Uherského Hradiště porazil doma v nejvyšší soutěži "Klokany" pošesté za sebou a o skóre se dostal ze sestupové předposlední příčky na čtrnácté místo v tabulce. Pražané potřetí po sobě venku prohráli 0:1 a zůstali sedmí.

Domácí v úvodu lépe kombinovali, ale jako první zahrozil hostující Hašek, který poslal střelu jen těsně vedle tyče. Hra se postupně vyrovnala a oba týmy bojovaly zejména mezi oběma šestnáctkami.

Až po půlhodině se Slovácko dostalo do brejku, ale situaci tři na tři vyřešil Sadílek nepřesnou střelou. Až těsně před pauzou si domácí připsali první pokus mezi tyče, Daníčkovu hlavičku po rohovém kopu však zlikvidoval výborným zákrokem odchovanec Slovácka v brance Bohemians Fryšták.

Ani po změně stran se obraz hry nijak nezměnil a hrálo se bez šancí. Po hodině napřáhl hostující Nečas, ani jeho pokus se však mezi tyče nevešel. Poté minul z rohu pokutového území i jeho spoluhráč Hašek.

Bohemians přidali na důrazu a presinku a domácí se dostali do hluboké defenzivy. Po kombinační akci nebezpečnou Tettehovu střelu vytáhl Heča na roh a vzápětí si připsal další vynikající zákrok po Haškově pokusu. V 72. minutě pak Bartek obstřelem minul.

Hosty za neproměněné šance stihl trest a Slovácko z ojedinělé akce v druhé půli udeřilo. Navrátilova přihrávka se přes Machalíka dostala k volnému Daníčkovi, který pohotově z voleje poslal míč za bezmocného Fryštáka.

Bohemians branka nabudila a vrhli všechny síly do útoku, ale domácí se obětavě bránili a sami se dostávali do brejků. Jeden z nich mohl zakončit po samostatném úniku Machalík, ale jeho slabou střelu bez problémů chytil Fryšták. Tři minuty před koncem se pak hostující gólman natáhl po hlavičce Šimka, kterému pokazil pojistku. Slovácko i tak důležité tři body udrželo.

Hlasy po utkání:

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Viděli jsme podprůměrný ligový zápas, moc ke koukání to nebylo, spíš si myslím, že vůbec ne. My jsme byli šťastnějším mužstvem, dali jsme gól po ojedinělé akci. Bohemka si nezasloužila prohrát, jsem ale hrozně rád, že jsme ten zápas zvládli. Že jsme ho odbojovali, odehráli s nasazením. Dobře jsme si uvědomovali, jak důležitý zápas to pro nás je a na hráčích to bylo vidět. Hřiště není dobré, ale na druhou stranu u nás se fotbal hraje, na některých hřištích se nehrálo vůbec. Taková je realita. Liga začínala v nějakou dobu, topení je zapnuté, správci dělají, co můžou, aby hřiště mělo nějaký stav. Fotbal to samozřejmě hodně ovlivnilo a kombinace na tom nešla."

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "První poločas oboustranně nebyla oslava fotbalu. My jsme byli ti, kteří mohli, domácí museli. Soupeře jsme do ničeho nepustili, mohli jsme být spokojeni s defenzivou, ale sami jsme taky nic nepředvedli. Po příchodu Tetteha jsme byli lepším týmem, měli i příležitosti. Když už jsem si myslel, že to bude otázka času, kdy se utkání zlomí v náš prospěch, dostali jsme gól z náhodné situace. Pak jsme měli tlak, ale na tom složitém terénu jsme ho nedokázali přetavit v gól. Doma se Slováckem to bylo naopak. Slovácko mělo více příležitostí, ale vyhráli jsme my 1:0, teď se ta štěstěna zase přiklonila k domácím. Na takových terénech, jako byl tady, se to dělat nedá. A nemyslím to špatně vůči lidem, co to mají tady na starosti, spíše obecně, aby podmínky pro fotbal byly přijatelné. Je to, jako kdyby v hokeji nepřijela rolba, asi by ten hokej taky vypadal jinak."

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)

Branka: 79. Daníček. Rozhodčí: Zelinka - Myška, Fišer. ŽK: Daníček - Tetteh. Diváci: 4019.

Slovácko: Heča - Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek - Janošek, Daníček - Navrátil (90. Rezek), Sadílek (62. Machalík), Petr (70. Kubala) - Zajíc. Trenér: Kordula.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Šmíd, Hůlka, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek (59. Tetteh), Bartek (73. Záviška) - Nečas (82. Dias). Trenér: Martin Hašek st.