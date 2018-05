Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka v 27. kole první ligy remizovali 0:0 s Teplicemi a sérii bez porážky a inkasované branky natáhli na pět zápasů. Domácí díky tomu mají tříbodový odstup od sestupového pásma, zatímco severočeský celek už čtyři utkání za sebou nevyhrál.

Slovácko bylo od začátku lepší a v 11. minutě mohl otevřít skóre Sadílek, jehož technická střela se otřela o břevno hostující branky. Domácí záložník zahrozil také o šest minut později, ale tentokrát střílel nad Grigarovu branku. Po půlhodině hry tvrdě vypálil Juroška, ale teplický gólman si se střelou nadvakrát poradil.

Štěstí stálo při Grigarovi i v 35. minutě, tentokrát trefil břevno Petr. Tři minuty před poločasem se ke slovu dostaly i Teplice, ale Vaněček hlavičkoval v dobré pozici těsně vedle.

Druhý poločas začal sérií rohových kopů Slovácka, ale první šance přišla až po hodině hry. Reinberkův centr těsně před Navrátilem sebral Grigar a teplický brankář si poradil i s Juroškovou střelou. V 76. minutě si hosté připsali první střelu na branku, kdy Rezek z přímého kopu prostřelil zeď, ale gólman Heču nezaskočil.

Mnohem blíž gólu měly Teplice tři minuty před koncem, kdy Trubač technickou střelou jen těsně minul horní roh domácí branky.

Hlasy po utkání:

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Snažili jsme se Teplice přitlačit a vytvářet si šance, bohužel jsme neměli svůj den v ofenzivě, protože v šestnáctce jsme neměli gólovou šanci. Kromě střel ze střední vzdálenosti jsme nebyli dostatečně přesní a sebevědomí na to, abychom zápas rozhodli. Na druhou stranu defenziva fungovala velmi dobře, Teplice měly jednu střelu, ale jinak zápas byl průměrný a remíza je pro obě mužstva zasloužená. Měli jsme být trpělivější při střelbě, mnohdy to bylo ukvapené, měli jsme si líp připravovat pozice, jiné byly kvalitní, ale prostě nám to tam nespadlo. Převládá pocit zklamání, chtěli jsme mít 31 bodů a být v klidnějších vodách."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Bod musíme brát, protože jsme strašně špatně vstoupili zejména do druhé půle, často jsme ztráceli míče a dostali jsme se pod tlak, ze kterého jsme se prakticky po celou druhou půli nedostali. Můžeme říct, že z defenzivního hlediska jsme utkání zvládli, ale dopředu jsme zejména v druhé půli neměli vůbec nic. To nás mrzí, ale někdy takové zápasy jsou. Kluci to ubojovali, ale jak jsem už řekl, dopředu jsme toho moc nepředvedli."

1. FC Slovácko - FK Teplice 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Wilczek. ŽK: Jakub Rezek - Žitný. Diváci: 4075

Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Krejčí, Divíšek (46. Reinberk) - Machalík, Janošek - Navrátil, Sadílek, Petr (82. Jakub Rezek) - Zajíc (53. Kubala). Trenér: Kordula.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Ljevakovič, Jeřábek, Krob - Soungole, Kučera - Hora (69. Trubač), Jan Rezek (88. Kodeš), Žitný - Vaněček. Trenér: Šmejkal.