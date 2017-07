Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ligového ročníku remízou 1:1 s Jabloncem. Svěřenci trenéra Stanislava Levého vedli od 2. minuty gólem Tomáše Zajíce, za Severočechy skóroval v 19. minutě Ondřej Mihálik. Slovácko navázalo na výsledky z loňského sezony, kdy bylo společně s Brnem se čtrnácti nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy. Jablonec potvrdil, že se mu v Uherském Hradišti daří, bodoval už v pěti z posledních šesti vzájemných duelů.

Z nových posil se v týmu Slovácka objevil pouze obránce Divíšek, jablonecký trenér Klucký vsadil do základní jedenáctky na kádr z uplynulého ročníku. Slovácku vyšel dokonale vstup do zápasu. Už ve 2. minutě Reinberk vyslal kolmým pasem na pravé straně Navrátila, jeho centr našel nabíhajícího Zajíce. Ten střelou pod břevno otevřel po sto sekundách skóre utkání.

Po vedoucím gólu se domácí fotbalisté zatáhli a přenechali iniciativu soupeři. Jablonec se navzdory převaze dlouho nemohl dostat do koncovky. Až v 19. minutě po rohovém kopu Doležalovu střelu tečoval domácí Šumulikoski. Míč se dostal ke zcela volnému Mihálikovi, jenž z bezprostřední blízkosti vyrovnal.

Severočeši měli po celý úvodní poločas mírnou optickou převahu. Většinu útočných akcí zakládali oba bývalí hráči Slovácka, ve středu pole dobře pracoval Trávník a po pravé straně zahrozil několika protiútoky Diviš. Jablonec si vypracoval dvě slibnější akce. Ve 33. minutě Masopust trefil jen brankáře Heču a těsně před přestávkou Doležalova hlavička mířila nad branku. Slovácko už mělo jen náznaky protiútoků, které nedokázalo dotáhnout k zakončení.

Ve druhém poločase tempo hry výrazně opadlo. Slovácko o poznání lépe kombinovalo, v koncovce ale postrádalo přesnost. V 52. minutě Daníčkova střela mířila nad branku a o dvanáct minut později po Šimkově centru Zajícova hlavička minula cíl. Severočeši se zaměřili na defenzívu a spoléhali jen na protiútoky, které nedokázali zakončit. Oba celky se nakonec spokojily s dělbou bodů.

Hlasy po utkání:

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Lepší vstup do zápasu jsme si nemohli přát. Vedení ve druhé minutě by mělo tým uklidnit. Pro nás to byl pravý opak. Vyklidili jsme střed hřiště, nechtěli hrát, báli se založit kombinaci. Proto Jablonec vypadal lépe než my a naši pasivitu využil. Měli jsme velké problémy, které vyústily ve vyrovnávací branku. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější, soupeř se spoléhal na rychlé protiútoky. My jsme si z optické převahy nedokázali vypracovat stoprocentní šanci. Ve finále musíme brát výsledek tak, že je remíza zasloužená."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Zápas se pro nás nevyvíjel dobře. Z první šance soupeře jsme inkasovali gól a byli v nevýhodě. Rychle jsme se ale otřepali. První půle vyzněla pro nás. Byli jsme lepší na balonu, hráli jsme většinu poločasu na jednu branku. Spoustu akcí jsme však nedokázali zhodnotit tak, abychom přidali další gól. Ve druhém poločase už byla hra vyrovnaná. Slovácko nám nedávalo tolik prostoru. Z tohoto pohledu je remíza zasloužená a jsme s ní spokojeni. Přesto jsme měli z první půle vytěžit více."

1. FC Slovácko - FK Jablonec 1:1 (1:1)

Branky: 2. Zajíc - 19. Mihálik. Rozhodčí: Jílek - Nádvorník, Kotalík. ŽK: Šumulikoski - Kubista, Hanousek. Diváci: 4015.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Daníček, Havlík (82. Rezek) - Zajíc (90. Kubala). Trenér: Levý.

Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Diviš (82. Breda), Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik (87. Janetzký), Doležal (73. Mehanovič). Trenér: Klucký.