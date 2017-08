Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka ve 3. ligovém kole doma porazili Baník Ostrava 5:2 a ukončili sérii devíti zápasů bez vítězství. Pomohl jim k tomu rychlý nástup v podobě gólů Tomáše Zajíce, Vlastimila Daníčka a Marka Havlíka. Po snížení Ostravy trefami Martina Šindeláře a Milana Baroše z penalty, rozhodli Stanislav Hofman a v nastavení opět Havlík.

Slovácko tak v lize nastřílelo pět branek poprvé od září 2014 a čtyři branky do poločasu dalo vůbec poprvé během svého působení v lize.

Fanoušci Slovácka se poprvé radovali už v šesté minutě, když Havlík vystihl nepovedenou malou domů, a i když jeho pokus o obstřel Vašek kryl, k odraženému míči měl nejblíže Zajíc a uklidil jej k levé tyči hostující branky.

Chvíli na to Baník inkasoval podruhé. Machalík při brejku výtečně našel Navrátila, který postupoval ze strany na Vaška. Ten sice opět skvěle zasáhl, jenže u odraženého míče byl nejdříve domácí Šumulikoski, jehož zpětnou přihrávku z hranice šestnáctky uklidil do branky Daníček.

A ve 22. minutě dokonali domácí raketový nástup. Daníček si položil hostujícího brankáře, poslal míč před branku a nabíhající Havlík už měl snadnou práci.

Baník se však nevzdal a rychle korigoval skóre. Po přímém kopu Baníku si na Stáňův centr naběhl Šindelář a hlavou snížil. Ve 36. minutě pak dostal Baník možnost kopat pokutový kop po faulu Divíška na Baroše a sám faulovaný bezpečně proměnil.

Těsně před poločasem mohl dokonce srovnat stav Poznar, po Bredově centru z pravé strany ale hlavičkoval vedle Hečovy branky. Místo toho tak přišla pro hosty rána v podobě čtvrté domácí branky, která definitivně rozhodla. Po centru z levé strany se míč snesl až na hlavu nikým nehlídaného Hofmanna a bylo to 4:2.

Do druhé půle nastoupil Baník se dvěma změnami v sestavě a právě jeden ze střídajících hráčů De Azevedo poslal v 52. minutě do sóla proti Hečovi Baroše, domácí gólman ale dokázal hostujícího útočníka vychytat.

Tempo a bezstarostnost obran po domluvě trenérů v poločase viditelně opadla a šancí v druhé půli ubylo. Baník v závěru vrhl vše do útoku a obrana Slovácka byla v plné permanenci.

Slovácko už si ale první výhru v sezoně pohlídalo, navíc v nastavení po brejkové situaci přidal svůj druhý gól v zápase Havlík.

Hlasy po utkání:

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Jako s Jabloncem se nám povedl vstup do utkání, po první brance jsme ale na rozdíl od něj nevyklidili střed hřiště, naopak byli jsme agresivní, aktivní, dobře jsme kombinovali, po zásluze jsme šli do tříbrankového vedení. Pak ale následovala slabší pasáž, i když si myslím, že první gól Ostravy byl po opačném faulu. A o chvíli později jsme nechali volný střed velkého vápna, penalta, faul, kontaktní gól, v tom okamžiku zápas začínal prakticky znovu. Nám nesmírně pomohl čtvrtý gól, který nám zase zvednul sebevědomí. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a přerušili tu devítizápasovou sérii bez výhry, která nám byla připomínána. Kdybych řekl, že jsem čekal 5 vstřelených branek tak bych lhal. Věděli jsme že nás čeká těžký zápas, ale potěšilo mě, že jsme dokázali věci z tréninku konečně přenést do zápasu. Větší důraz, lepší předfinální fázi, a to vedlo k vítězství. Už v pátek nás ale čeká Sparta, ale rozhodně tam nepojedeme se svěšenými hlavami a tato výhra nám hodně pomůže a zvedne sebevědomí."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Prohra je krutá, ale zápas jsme si lehkovážnými chybami zpackali sami. Hlavně první gól, kdy jsme soupeři nabídli šanci, nedohráli následnou situaci, Slovácko bylo důrazné, pak po podobných akcích přišel druhý, třetí gól a vypadali jsme, že jsme na kolenou. Ale nesložili jsme se, jak by možná udělala spousta týmů. Dostali jsme se na 3:2, což by bylo ještě pro poločas super, jenže dostaneme na 4:2. Snažili jsme se hrát aktivně, domácí se soustředili na defenzívu, už tak nedrželi míč, podnikali kontry, což je vždycky nebezpečné a obzvláště na Slovácku se těžko hraje. Slovácko bylo produktivní, hrálo chytře, my jsme se za každého stavu rvali o výsledek, stavěli se na nohy, jen když jsme mohli zápas zdramatizovat, tak jsme neproměnili své šance a domácí nás trestali. V prvním poločase byla vidět velká dominance Daníčka, který vyhrál obrovské množství soubojů, posbíral spoustu odražených míčů a z toho těžil Machalík nebo další záložníci Slovácka."

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 5:2 (4:2)

Branky: 23. a 90.+1 Havlík, 6. Zajíc, 11. Daníček, 45. Hofmann - 28. Šindelář, 36. Baroš z pen. Rozhodčí: Franěk - Paták, Pelikán. ŽK: Navrátil, Divíšek, Reinberk - Granečný, Baroš, Hrubý, Hlinka. Diváci: 6115.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček, Šumulikoski - Navrátil 90. Juroška), Machalík, Havlík - Zajíc (80. Kubala). Trenér: Levý.

Ostrava: Vašek - Breda (76. Mičola), Pokorný, Šindelář, Sus (46. Azevedo) - Granečný, Hlinka, Hrubý, Stáňa - Poznar (46. Šašinka), Baroš. Trenér: Kučera.