Ostrožská Nová Ves (Uherskohradišťsko) - Navázat na slibný výkonnostní vzestup z jara chtějí v novém ligovém ročníku fotbalisté Slovácka. Dvanáctý tým uplynulé sezony chce hrát ve středu tabulky a vyhnout se starostem se záchranou. Do kádru láká obránce Michala Kadlece ze Sparty a záložníka Ruslana Mingazova ze Slavie.

"Prvotním cílem je v základní části ligy umístění v prostřední skupině o sedmé až desáté místo. Vítěz ještě může může bojovat o Evropskou ligu," připomněl na dnešní tiskové konferenci ředitel klubu Petr Pojezný. Kapitán Vlastimil Daníček je přesvědčen, že v silách týmu v novém modelu ligy je bojovat o umístění v nejlepší šestce.

Novými tvářemi ve Slovácku jsou útočník Jan Kuchta, který přišel na hostování do konce sezony ze Slavie Praha. Ve stadiu závěrečných jednání se Spartou je příchod obránce Michala Kadlece. "Máme o svého bývalého hráče zájem. Nyní už jen záleží na Kadlecově domluvě se Spartou. Pokud by se jeho příchod nevydařil, tak máme na kraji obrany k dispozici další dva kvalitní zadáky Divíška a Reinberka," řekl Pojezný.

Vedení Slovácka se uchází také o turkmenského záložníka Ruslana Mingazova, který ukončil angažmá ve Slavii Praha. "Pomohl by nám posílit křídelní hru. Jsme v kontaktu s hráčem i jeho manažerem. Mingazov má problémy s poraněným kolenem. V příštím týdnu budeme znát rozsah zranění a podle toho se rozhodneme dalších krocích," uvedl Pojezný.

Po minulé sezoně kádr opustili brankář Milan Heča, který zamířil do Sparty, a obránce Tomáš Břečka posílil Jablonec. Do mistrovské Plzně přestoupil středopolař Dominik Janošek, který ale bude ve Slovácku hostovat. Vedení klubu naopak rozvázalo smlouvu s gruzínským útočníkem Iraklim Sicharulidzem, který se neprosadil do základní sestavy. Aktivní činnost ukončil po sezoně v 37 letech bývalý kapitán týmu Veliče Šumulikoski, který na jaře kvůli zranění neodehrál ani jedno utkání.

V přípravě Slovácko odehrálo osm utkání. Vyhrálo pouze první dva zápasy nad Seredí a Veselím nad Moravou. V posledních šesti duelech remizovalo s Trenčínem, Gliwicemi a v generálce na ligu s maďarským týmem Szombathelyi Haladás. Tři prohry utrpělo s Trnavou, St. Pöltenem a Spartakem Moskva.

"Navzdory výsledkům jsem byl s naším výkonem v posledních dvou zápasech spokojený. Pokud hráčům vydrží nasazení a chuť pracovat, tak můžeme v nadcházející sezoně uspět," věří trenér Michal Kordula, kterého momentálně trápí dlouhodobé zdravotní problémy se zády útočníka Tomáše Zajíce. V přípravě neodehrál ani jedno utkání, už by se ale měl zapojit do tréninku.

Do ligy vstoupí Slovácko v neděli v Praze zápasem proti Bohemians.