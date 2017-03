Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka v 19. kole první ligy prodloužili svou jarní sérii bezbrankových remíz. Po zápasech s Jabloncem a Bohemians 1905 skončil stejným výsledkem i jejich dnešní domácí duel s Brnem. Tým z Uherského Hradiště posedmé za sebou na svém hřišti nevyhrál. Brno jedenáctým nerozhodným výsledkem potvrdilo pozici "remízového krále" nejvyšší soutěže.

"Šli jsme do zápasu se jasným záměrem vyhrát a získat konečně tři body. To se nám nepodařilo. Ani jsme nezopakovali výkony z předcházejících dvou zápasů jarní části. Byli jsme nepřesní, bázliví. Neplnili taktické úkoly při vyhledávání volných prostorů. Náš projev byl hrozně zakřiknutý," kriticky přiznal po utkání asistent trenéra Slovácka Michal Kordula, který naposledy zaskakoval za potrestaného hlavního kouče Stanislava Levého.

V sestavě Slovácka došlo oproti poslednímu kolu k jediné změně v sestavě. Místo Daníčka nastoupil ve středu zálohy dvacetiletý novic Machalík, jenž měl na svém kontě pouze jeden prvoligový start. "Jeho výkon je velkým pozitivem. Prošel naší akademií a mohl by doplnit naši sestavu," podotkl Kordula.

Celý úvodní poločas diktovali ve větrném počasí tempo aktivnější Brňané, kteří se navzdory slibným střeleckým příležitostem gólově neprosadili. Už ve třetí minutě po Zavadilově přímém kopu hlavičkoval Pavlík těsně vedle branky.

Po dvaceti minutách zachránil Slovácko brankář Heča, který dlouhým skokem vyrazil Ashirovu střelu. Následnou Škodovu dorážku stačil obránce Břečka srazit na břevno a další ránu chytl opět Heča.

Ve 41. minutě po špatném odkopu brankáře Slovácka unikl obránci Civičovi po pravé straně Ashiru, který trefil tyčku. Slovácko vážněji zahrozilo až těsně před přestávkou, když Břečkovu střelu stačil brněnský gólman Melichárek vyrazit.

"Kluci bojovali, dali do toho všechno. Brno má zkušené hráče a vědělo, co má hrát. V prvním poločase se jim to povedlo. Myslím si, že trenér Brna Habanec věděl, co hrajeme a pomohlo mu to při taktice," poznamenal kapitán Slovácka Veliče Šumulikoski.

Po změně stran Slovácko zpřesnilo kombinační souhru- Získalo územní převahu, většina akcí ale končila na nepřesné finální přihrávce. Zbrojovka na rozdíl od prvního poločasu spoléhala pouze na rychlé protiútoky.

"Po prvním poločase, kdy nás soupeř tlačil, bod bereme. Dnes nám to ve větru bohužel nešlo, hra nebyla dobrá. Měl jsem problémy hlavně s rozehráváním míčů. Nejsem se svým výkonem spokojen," posteskl si brankář Slovácka Milan Heča.

Deset minut před koncem po Navrátilově centru z levé strany ve vyložené šanci zakončoval Havlík, jehož střelu vytlačil Melichárek přes tyčku do pole. "Zákrok si moc neuvědomuji. Spoluhráči mi říkali, že byl pěkný. Šlo to od ruky do tyčky do ruky do tyčky, zase na ruku. Nevím. Jeli jsme sem vyhrát. Já si to přálo hodně. Už proto, abychom se bodově dotáhli na Slovácko. Dnes byly těžké podmínky, terén nebyl dobrý, bod proto bereme," uvedl brankář Brna Dušan Melichárek.

Navzdory další útočné aktivitě se už Slovácku branku vstřelit nepodařilo. "První půlku jsme si vytvořili několik šancí, kterými jsme mohli tlak gradovat brankou. To se nepovedlo. Ve druhém poločasu jsme měli dvacet minut z naší strany hluchých. Slovácko drželo míč a v některých pasážích nás přehrávalo. Nakonec jsme spokojeni s remízou," řekl trenér Brna Svatopluk Habanec.

1. FC Slovácko - Zbrojovka Brno 0:0 (0:0)

Rozhodčí: Franěk - Mokrusch, Urban. ŽK: Civič, Břečka, Tetteh, Hofmann - Jablonský, Přichystal. Diváci: 5019.

Sestavy:

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Havlík, Machalík, Tetteh (75. Biolek) - Koné (82. Zajíc). Trenér: Kordula.

Brno: Melichárek - Šural (23. Štohanzl), Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Polák, Zavadil - Ashiru (82. Přichystal), Škoda, Lutonský (84. Tašči)- Řezníček. Trenér: Habanec.