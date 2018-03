Bratislava - Slováci po týdnu opět vyšli do ulic, kde tentokrát demonstrovali za vypsání předčasných voleb jako řešení politické krize v zemi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. V centru Bratislavy se protestu zúčastnilo podle jeho organizátorů na 65.000 lidí. To by znamenalo vyšší účast než minulý pátek na protestu proti vládě premiéra Roberta Fica, který byl největší demonstrací od takzvané sametové revoluce v roce 1989. I dnes se demonstrace konaly po celé zemi i v zahraničí. Fico ve čtvrtek podal demisi, současná tříčlenná koalice ale sestavuje nový kabinet.

"Vláda sice podala demisi, ale v pozadí zůstávají stejní lidé," řekli z podia organizátoři protestů, občanští aktivisté Karolína Farská a Juraj Šeliga. Dodali, že lídři koaličních stran se za každou cenu snaží udržet u moci, což označili za důkaz toho, že se snaží zamést pod koberec všechny korupční kauzy, o kterých psal i zastřelený novinář Kuciak.

Současná koalice Směru-sociální demokracie (Směr-SD), Slovenské národní strany a Mostu-Híd se dohodla na vytvoření nového kabinetu, jehož premiérem bude dosavadní vicepremiér a místopředseda Ficovy strany Směr-SD.

Dav lidí již v úvodu demonstrace skandoval "Předčasné volby", "Fico do basy" "Dost bylo Směru" i "Generální stávka". Mnozí přišli na shromáždění s transparenty a plakáty s nápisy proti současné koalici.

Z tribuny během zhruba dvouhodinové demonstrace k davu promluvili občanští aktivisté, bývalý diplomat a také herci včetně Zuzany Kronerové, která za účinkování ve snímku Bába z ledu dostala minulý víkend Českého lva za nejlepší výkon v hlavní roli.

"Využijme tuto chvíli a zkusme společně dodat odvahu především těm, kteří zde nejsou. Myslím tím všechny slušné lidi, kteří stejně jako my cítí, že něco není v pořádku, kteří jsou svědky podvodů a korupce, ale ještě nesebrali odvahu vzepřít se svým nadřízeným a říct dost," řekla Kronerová.

Její kolega, herec Slovenského národního divadla Richard Stanke, otevřeně vybídl k novým volbám. "Jediná možnost, jako vyřešit napjatou situaci, jsou jen předčasné volby. Šanci na změnu země chceme dostat my, slušní občané této země. Proto říkáme "To nestačí" a žádáme předčasné volby. Musíme to dotáhnout do vítězného konce," řekl Stanke, za kterým na tribuně stála asi desítka jeho kolegů.