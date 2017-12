Ostrava - Moravskoslezský kraj dnes kolem 04:00 zasáhlo zemětřesení. Epicentrum bylo v hloubce asi 12 kilometrů poblíž Hlučína na Opavsku, dosáhlo síly až 3,5 stupně. V této oblasti jde o vzácný jev, řekl ČTK vedoucí seismické služby Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR Jan Zedník. Nebylo zaznamenáno, že by zemětřesení způsobilo nějaké zranění nebo materiální škody.

"Na tísňovou linku jsme do 06:00 obdrželi zhruba dvě desítky telefonátů. Žádný náš zásah, který by směřoval přímo k likvidaci následků či škod, popřípadě evakuaci, neproběhl," sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Otřes zaznamenali lidé v Hlučíně, Kravařích nebo Markvartovicích.

"Bylo to opravdu zemětřesení, nebyl to žádný důlní otřes. Bylo to někde u Hlučína na půl cesty mezi Opavou a Ostravou, hloubka kolem 12 kilometrů a magnituda 3,5, což už je docela silný otřes na naše poměry v České republice. Takhle silné jevy bývají v západních Čechách, ale ve Slezsku je to velmi vzácné," řekl Zedník.

Dostupné prameny podle něj uvádějí, že v roce 1935 bylo v této oblasti zaznamenáno zemětřesení o síle 4. Tak silný přirozený otřes jako dnes tam ale nebyl zřejmě desítky let.

"Je to přirozené zemětřesní, to znamená, že proběhlo na nějakém místním zlomu. Ve střední Evropě je nějaké napětí, které je způsobeno tím, že na jihu tlačí africká deska na naši euroasijskou desku a to napětí se přenáší dovnitř desky," vysvětlil Zedník.

V Moravskoslezském kraji se podle něj tento tlak ještě kombinuje s lidskou činností - těžbou černého uhlí. "Ale tohle byl evidentně přírodní jev už podle charakteru záznamu a podle hloubky. Je to vzácný tektonický jev, který se může vyskytnout na více místech v České republice. Na severní Moravě a ve Slezsku bývají ale velmi vzácně," řekl Zedník.