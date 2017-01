Oberhof (Německo) - Po roce se biatlonista Michal Šlesingr raduje z medailového umístění v závodu Světového poháru. Český reprezentant dnes v prvním závodu po vánoční přestávce skončil druhý ve sprintu v německém Oberhofu. Prohrál o necelých 11 vteřin s Rakušanem Julianem Eberhardem. Adam Václavík dojel na 17. místě a poprvé bodoval, Ondřej Moravec byl devatenáctý a Michal Krčmář jednadvacátý.

Skvěle rozjel závod také Adam Václavík a po první střelbě byl čtvrtý, jenže na stojce dvakrát minul. Skončil sedmnáctý a premiérově bodoval v SP. Ondřej Moravec měl také dvě chyby a dojel devatenáctý, Michal Krčmář chyboval jednou v obou položkách a byl jednadvacátý. "Z pohledu trenérů panuje velká euforie," řekl reprezentační trenér mužů Michal Málek v České televizi.

Šlesingr se dostal na stupně vítězů ve Světovém poháru podvanácté, poprvé od třetího místa ve stíhacím závodu v německém Ruhpoldingu loni 9. ledna. Druhý dojel po více než pěti letech, kdy byl druhý ve vytrvalostním závodu v Östersundu.

"Je to pro mě víc než skvělý. Dlouho jsem nebyl na bedně, jsem rád, že se mi podařilo se tam dostat. Mohla by přijít taková ta větší pohoda a mohlo by to být o poznání lepší než před Vánoci," liboval si Šlesingr v rozhovoru pro Radiožurnál. "Možná bych si to v Novém Městě na Moravě užil o kus víc, ale já jsem za to rád kdekoliv," prohlásil.

Teprve podruhé v této sezoně nevyhrál Francouz Martin Fourcade a poprvé v zimě nestál na stupních vítězů. Vedoucí muž seriálu SP sice figuroval po ležce na druhém místě, ale nezvládl položku vstoje, musel na tři trestná kola a skončil osmý.

Třiatřicetiletý Šlesingr mířil vleže přesně, po stojce musel objet jedno trestné kolo. Výborně běžel, měl třetí čas, což ho vyneslo na pódium. "Od začátku sezony cítím, že na tom na trati nejsem zle. Fyzicky je to slušné, v tom jsem klidný, ale dneska se povedlo i slušně střelit," radoval se Šlesingr.

Na nástřelu přitom panovaly obtížné podmínky, místy byla dokonce bílá tma při sněžení a silném větru. "Bylo to chvílemi náročnější. Já jsem tam nebyl ještě v nejhorších chvilkách, přitom jsem měl sníh v obličeji, což není příjemné. Ale při závodu ty podmínky byly regulérní," ujistil biatlonista.

Mezi závodníky platí za tahouna v boji proti dopingu po zveřejnění zprávy antidopingové agentury o podvádění v ruském sportu. Na středu dokonce svolal schůzku, které se zúčastnilo na 60 biatlonistů. "Možná bych se měl odreagovat a na to závodění tolik nemyslet. Dnešní závod naznačil, že by to mohlo fungovat, ale nebudeme z toho dělat pravidlo," žertoval.

Trenér Málek si myslí, že úspěch Šlesingrovi pomůže psychicky. "Michala to nabudí. Od začátku sezony dobře běhal, ale střelecky se trápil. Teď měl jednu chybu, ale v těžkých podmínkách to bylo téměř ideální. Doufejme, že se na vlně poveze co nejdéle," řekl Málek.

Sám závodník s tím souhlasil. "Je to výsledek, který jsem potřeboval. Že to bylo rok, to je strašně dlouhá doba. Mezitím to byla spousta závodů a spousta tréninků, což hrozně bolí, takže bych na té bedně byl radši častěji," pousmál se.

Ve sprintu se z české pětice nedařilo jen Jaroslavu Soukupovi, který udělal čtyři chyby, z toho tři na stojce. Obsadil až 71. místo a nepojede tak sobotní stíhací závod.

Biatlonistky v čele s Gabrielou Koukalovou čeká sprint v pátek. V sobotu jsou v Oberhofu na programu stíhací závody, v neděli zastávku SP v německém středisku uzavřou závody s hromadným startem.

Závod SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Muži - sprint 10 km: 1. Eberhard (Rak.) 27:26,8 (1 tr. okruh), 2. Šlesingr (ČR) -10,8 (1), 3. Windisch -40,3 (1), 4. Hofer (oba It.) -40,4 (0), 5. Lesser -41,2 (2), 6. Schempp (oba Něm.) -46,2 (2), 7. Svendsen (Nor.) -48,4 (1), 8. M. Fourcade (Fr.) -51,3 (3), 9. Weger (Švýc.) -51,8 (0), 10. Iliev (Bul.) -58,4 (2), ...17. Václavík -1:14,9 (2), 19. Moravec -1:18,4 (2), 21. Krčmář -1:26,3 (2), 71. Soukup (všichni ČR) -3:01,3 (4).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 502 b., 2. Šipulin (Rus.) 327, 3. J. Bö (Nor.) 308, 4. Schempp 289, 5. Cvetkov (Rus.) 268, 6. Björndalen (Nor.) 267, ...14. Moravec 189, 15. Krčmář 188, 16. Šlesingr 185, 43. Soukup 51, 51. Václavík 24, 77. Krupčík (ČR) 3.