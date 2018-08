Praha - Fotbalisté Příbrami hráli celý druhý poločas proti Spartě v oslabení, přesto dokázali domácí na Letné jako první v nejvyšší soutěži obrat o body. Útočník středočeského celku Miroslav Slepička však i přesto remízu 2:2 považoval za prohru.

Právě Slepička otevřel už v šesté minutě skóre, poté co zakončil brejk po přihrávce talentovaného Matouška. Ještě v prvním poločase ale vyrovnal z penalty Kanga a poté přišla Příbram o vyloučeného stopera Jaroslava Treglera. Domácí přesilovku využili po přestávce zásluhou Chipcia, když ale poté zahodili několik velkých šancí, potrestal je v 86. minutě vyrovnáním Antwi.

"Jsem strašně rád, že jsem dal gól, ale bohužel jsme to nezvládli," řekl Slepička novinářům. "No i když nezvládli... Bod je v deseti pro nás úspěch. Ale osobně si myslím, že kdybychom hráli v jedenácti a hráli naši hru, tak tady vyhrajeme. Tuhle Spartu můžeme porazit, o tom jsem přesvědčený. Tohle je pro mě prohra," dodal.

Slepička si prožil povedený návrat na Letnou, kde v minulosti několik let působil. "Měl jsem strašnou motivaci tady nastoupit, protože zahrát si tady v první lize, to je v českém fotbale to nejkrásnější, co může hráč zažít. Pro mě je to velká čest," uvedl bývalý útočník Liberce nebo Dinama Záhřeb.

Proti Spartě dal Slepička třetí gól v sezoně a přiznal, že je to jako sen. Před pár lety se totiž s profesionálním fotbalem rozloučil a začal se věnovat bojovým sportům. "Trošku jsem o tom snil, takže teď žiju svůj sen a jsem strašně rád," uvedl dvojnásobný český reprezentant.