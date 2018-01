Praha - Olympijského vítěze z Nagana Jiřího Šlégra čeká v pátečním 39. kole hokejové extraligy velká premiéra - při duelu proti Brnu se poprvé postaví na střídačku Litvínova jako její šéf. Na programu závěrečného dějství třetí čtvrtiny základní části je například i východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

Šlégr se nové role v předposledním týmu tabulky ujal po úterním odvolání hlavního kouče Radima Rulíka. Darek Stránský mu zůstal k ruce, novými spolupracovníky jsou zkušený Ondřej Weissmann a Radim Skuhrovec. Misi načnou bitvou s úřadujícím šampionem, který má na kontě sérii šesti výher.

"V pozici, v níž jsme, není podstatné, proti komu hrajeme. Což ukázala i nedávná prohra v Jihlavě. My se musíme dívat sami na sebe. Jestli chceme do play off? Neměli bychom si dávat cíle, které jsou za měsíc, za dva. I když se to pořád omílá a může to znít už komicky - nám nic jiného nezbývá, než to brát zápas od zápasu a postupně sbírat body," řekl ČTK Šlégr.

Kometa se definitivně vyhrabala z krize v závěru roku a vyhrála šest zápasů po sobě. "Samozřejmě ze strany Litvínova očekáváme nějaký impulz, který přichází po změně trenérů. Pro nás je důležité, jakou hrou se budeme prezentovat my," řekl trenér Kamil Pokorný. V sestavě se už objeví po návratu ze světového šampionátu dvacítek útočník Nečas. Uzdravil se i brankář Langhamer. Chybět budou zranění Nahodil, Horký a Vágner.

Hradec Králové vyhrál derby před svými fanoušky už sedmkrát v řadě. "Je to pro nás všechny speciální zápas. Pro mě i pro kolegu Vaška (Sýkoru) je to ještě umocněné tím, že jsme v Pardubicích působili. Proti bývalým klubům chcete vždy uspět. Pro celý region jde o obrovskou událost, jež sahá za hranice sportu. Bude to mít určitě obrovský náboj a máme jim za minulé utkání co vracet," připomněl asistent trenéra Pavel Hynek těsnou prohru 2:3 z Pardubic z konce listopadu.

Dynamo nadále srdnatě bojuje o desítku. "Na zápas se všichni hrozně moc těšíme. Čeká nás samozřejmě hodně těžký soupeř, ale já doufám, že se to může obrátit v náš prospěch - oni musí, my tam pojedeme něco získat," řekl kouč Miloš Holaň. "Na Hradec jsme se pečlivě připravovali, ta jejich osa je jasná a začíná skvělým Rybárem v brance, dál jsou tam Bednář, Smoleňák, Köhler, je to skutečně kvalitní mužstvo. My do toho musíme jít jako doma, věřit v úspěch a hrát svoji hru, jestli chceme uspět," doplnil Holaň.

Zlín hostí vedoucí Plzeň po dvou zápasech bez bodového zisku. V tabulce se Berani propadli na deváté místo. "Mrzí mě, že jsme nepotvrdili naši předchozí dobrou výsledkovou sérii. Přestala se nám dařit střelba, vrátili jsme se ke starým chybám. Rádi bychom doma s lídrem tabulky získali nějaký bodík," řekl trenér Zlína Robert Svoboda. Berani slaví jubilejní padesátou sezonu v extralize a k utkání nastoupí v rámci oslav v retro dresech.

Plzeň porazila ve středeční předehrávce 49. kola Vítkovice 4:1 a poprvé po více než měsíci vyhrála dva zápasy za sebou. V čele tabulky má Škoda jedenáctibodový náskok. "Domácí bojují o body do šestky. Dokážou se právě doma spojit s diváky a hrát ve velkém tlaku. Měli bychom to mít podchycené a vyvarovat se vyloučení. Nechceme hrát podle nich, chceme hrát náš hokej, který nám přináší ovoce, tak proč to měnit," řekl útočník Milan Gulaš.

Olomouc přivítá poslední Jihlavu. Hanáci v posledních týdnech bojují s velkou marodkou v zadních řadách a projevilo se to i na aktuální formě. Tři z posledních čtyř kol prohráli a ztratili kontakt s týmy první pětky.

"Ale nemyslím, že by to bylo tím. Hráči, kteří naskakovali, pracují zodpovědně a třeba v Brně jsme byli míň šťastnějším týmem," řekl trenér Zdeněk Venera, kterému se z mistrovství světa dvacítek vrátil alespoň Jakub Galvas, ale u další čtveřice Škůrek, Vyrůbalík, L. Galvas, Ondrušek přetrvávají otazníky.

Jihlava vyšla z posledních dvou domácích zápasů naprázdno a ztrácí šest bodů na Litvínov. "Odvádíme dobré výkony, bodový efekt ale chybí. Stále doplácíme na chyby a zbytečné fauly, po kterých v oslabení inkasujeme. Pokusíme se naši bilanci zlomit v Olomouci," řekl asistent trenéra František Zeman. Z kluzišť soupeřů ale Jihlava v předchozích 17 zápasech získala pouze devět bodů.

Liberec má tříbodové manko na předkolo play off, ale zároveň odehrál o zápas méně než desáté Pardubice a v domácím prostředí, kde nasbíral většinu bodů, hrál dosud jen šestnáctkrát, suverénně nejméně ze všech týmů soutěže. Teď vyzve třetí Vítkovice, které jsou momentálně na tripu a po středeční prohře v Plzni se Ostravané přemístili pod Ještěd, kde se budou snažit přerušit sérii sedmi porážek. Vítkovice na libereckém ledě už takřka čtyři roky nezvítězily.

"Bude to zkouška naší psychické i herní odolnosti. Proto do zápasu jdeme s maximální pokorou a s tím, že jen úplně nejlepší výkon na hranici našich možností nám může zajistit úspěch," řekl vítkovický kouč Jakub Petr, který stále postrádá zraněného Výtiska. "Musíme se poučit z mnoha vyloučení. Nechceme to v dalších zápasech opakovat. Bohužel nás to poslední dobou provází," dodal Petr.

Třinec hrál v úterý Ligu mistrů ve Finsku, teď však zase přichází na řadu extraliga, ve které Oceláři z posledních tří duelů vytěžili osm bodů. Proti Mladé Boleslavi ale svěřenci Václava Varadi poslední dva domácí zápasy prohráli a zvítězili v jediném z minulých pěti vzájemných utkání. Ocelářům schází zraněný Petružálek, nejistý je start Rákose.

Mladé Boleslavi po sérii čtyř porážek hodně pomohla nedělní výhra 3:1 proti Spartě. "Každý na ledě nechal maximum a v tom musíme pokračovat. Hlavní motivací je dostat se do play off, to je to jediné, na co se soustředíme. Je jedno, proti komu zrovna hrajeme, všichni včetně mě musíme hrát pokaždé stejně," uvedl gólman Brandon Maxwell.

Zápas Sparty s Chomutovem (2:3) se předehrával již v úterý.

Statistické údaje před pátečním 39. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (4.) - BK Mladá Boleslav (12.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 35 zápasů/41 bodů (22 branek + 19 asistencí) - Jakub Orsava 38/24 (16+8). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,15 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,98 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,58 a 90,97, Jan Strmeň 2,49 a 90,82 - Brandon Maxwell 2,37, 92,06 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,36 a 92,27. Zajímavosti: - Oceláři mají na kontě sérii tří výher, doma ale uspěli pouze jednou z posledních pěti utkání. - Středočeši nedělní domácí výhrou nad Spartou (3:1) utnuli šňůru čtyř porážek, venku však přetrvává jejich série sedmi neúspěchů. - Oceláři uspěli ve vzájemných bitvách pouze jednou z posledních pěti utkání. - Třinec ve dvou posledních domácích zápasech proti Mladé Boleslavi nebodoval, na tříbodový zisk před svými diváky dosáhl naposledy 22. ledna 2016 (7:0). - Třinec v úterý sehrál úvodní semifinále Ligy mistrů na ledě finského JYP Jyväskylä a prohrál 2:4. V úterý čeká Oceláře odveta doma. - Třinecký útočník Martin Adamský může sehrát 800. zápas v extralize. - Mladoboleslavský útočník Tomáš Knotek v sobotu oslaví 28. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Dynamo Pardubice (10). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:0, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Rudolf Červený 34/31 (17+14) - Tomáš Rolinek 36/25 (8+17). Statistiky brankářů: Patrik Rybár 1,43, 94,04 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,04 a 93,66 - Ondřej Kacetl 2,54, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál východočeské derby před svými fanoušky sedmkrát za sebou, z toho posledních pět vítězství bylo minimálně tříbrankovým rozdílem. - Královéhradečtí po sérii tří porážek, kterou zažili pouze na startu sezony, neztratili za poslední dvě odehraná kola ani bod a inkasovali dohromady jediný gól. - Domácí vítězství Dynama 3:2 z 26. listopadu bylo ve vzájemných kláních prvním bodovým ziskem Pardubic ve východočeském derby po předchozích šesti zápasech, kdy slavil Mountfield. HC Verva Litvínov (13.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 2:6. Nejproduktivnější hráči: Viktor Hübl 31/27 (10+17) - Martin Erat 37/34 (8+26). Statistiky brankářů: Michael Petrásek 2,51, 91,70 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,60, 88,43 a jednou udržel čisté konto, Jakub Soukup 6,92 a 80,65 - Marek Čiliak 2,09, 92,15 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,63, 92,86 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Jiřího Šlégra čeká premiéra na střídačce Litvínova v roli šéfa nově sestaveného realizačního týmu po odvolání Radima Rulíka, jenž byl u dosud jediného titulu Vervy v klubové historii (2015). - Předposlední Litvínov prohrál čtyřikrát za sebou, za toto období si připsal jediný bod. Doma prohráli Severočeši dokonce pětkrát v řadě. - Obhájce titulu Brno se pyšní šestizápasovou sérií výher, během níž ztratil pouze dva body. - Kometa ve dvou předchozích venkovních zápasech v Pardubicích a naposledy ve Vítkovicích neinkasovala. Aukro Berani Zlín (9.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5 po sam. nájezdech, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 35/30 (14+16) - Milan Gulaš 38/49 (19+30). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,37, 92,56 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44 - Miroslav Svoboda 1,90, 93,14 a pětkrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 2,96, 89,39 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00. Zajímavosti: - Zlín prohrál čtyři zápasy z posledních šesti, pokaždé se tak stalo již v základní hrací době. - Plzeň díky středeční výhře ve vložené předehrávce 49. kola s Vítkovicemi (4:1) vyhrála dva zápasy za sebou po více než měsíci. - Škoda vyhrála ve Zlíně dva z posledních tří vzájemných duelů. HC Olomouc (6.) - HC Dukla Jihlava (14). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 37/21 (11+10) - Tomáš Čachotský 37/19 (6+13). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,32, 90,94 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,20 a 88,00 - Lars Volden 2,59, 90,52 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 2,60 a 90,02, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc po sérii pěti vítězství, která byla pro Hanáky nejdelší úspěšnou šňůrou v sezoně, vůbec nebodovala ve třech z posledních čtyř utkání, uspěla v tomto období jen v posledním domácím utkání proti Mladé Boleslavi (4:2). - Jihlava ve dvou posledních vystoupeních nebodovala, z posledních devíti duelů prohrála osm. - Venku prohrála Dukla sedmkrát po sobě, získala z těchto utkání pouze dva body. - Jihlavský kapitán Tomáš Čachotský oslaví v sobotu 36. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (11.) - HC Vítkovice Ridera (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Martin Bakoš 35/27 (8+19) - Ondřej Roman 36/26 (9+17). Statistiky brankářů: Roman Will 2,76, 89,99 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,44 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79 - Patrik Bartošák 2,06, 93,30 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,51 a 91,37. Zajímavosti: - Bílí Tygři v extralize prohráli čtyři z posledních šesti zápasů a získali jen sedm bodů. - Liberec sehrál v úterý doma první semifinále Ligy mistrů proti Växjö a remízoval 1:1. Odveta čeká Bílé Tygry v úterý ve Švédsku. - Ostravané po sérii devíti vítězství za sebou prohráli tři z posledních pěti duelů. - Liberec porazil Vítkovice ve vzájemných zápasech doma sedmkrát za sebou a Ostravané na severu Čech vyhráli naposledy 13. března 2014. Další program: -------- Neděle 14. ledna - 40. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno (4:5 po sam. nájezdech, 4:1, 3:2), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň (1:5, 2:1 v prodl., 1:5), 17:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (0:3, 3:1, 4:5 po sam. nájezdech), HC Olomouc - Piráti Chomutov (2:4, 5:2, 3:2 v prodl.), 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Dukla Jihlava (3:4 v prodl., 3:1, 0:3), 18:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice (3:2, 1:3, 4:1), 18:20 Aukro Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera (2:1 v prodl., 3:7, 0:5; ČT Sport).