Praha - Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr považuje rozhodnutí NHL o neúčasti svých hráčů na olympiádě příští rok v Pchjongčchangu za krok zpátky, při němž turnaj ztratí na hodnotě. Ví dobře, o čem mluví, neboť velký rozdíl zažil právě v Naganu, kdy NHL dala svolení poprvé, sám přitom hrál už v Albertville 1992. Nevylučuje však možnost, že nakonec ještě dojde k dohodě a vše se změní.

"Myslím, že je to především obrovská škoda pro sport jako takový. Když jsme tam tehdy v roce 1998 vstoupili, olympiáda okamžitě dostala nový náboj," řekl ČTK Šlégr, jenž jel do Francie ještě jako hráč Litvínova, ale v Japonsku už se představil v pozici opory Pittsburghu. "Teď to na té hodnotě ztratí," dodal pětačtyřicetiletý Šlégr.

Bývalý vynikající zadák, který je členem ceněného Triple Gold Clubu za vítězství na OH, mistrovství světa i ve Stanleyově poháru, zažil s hokejem hodně, i on však vnímal prolomení bariéry a účast hráčů NHL pod pěti kruhy jako něco mimořádného. "Byl jsem na olympiádě i předtím, takže mohu říct, že ten rozdíl byl zcela dramatický. Už jen to vnímání všeho okolo příjezdu hráčů z NHL... A vnímání té výjimečnosti pak bylo samozřejmě o to hezčí, že jsme to celé vyhráli," uvedl Šlégr.

Předseda klubového představenstva extraligového Litvínova si ze své současné role dokáže snadno představit pohled majitelů klubů a potažmo vedení NHL na celou záležitost. Účast hráčů NHL na sportovním svátku planety totiž vyžaduje kromě zajištění různých organizačních věcí přerušení základní části nejlepší hokejové ligy světa.

"Nahlížejí na to pouze z toho svého pohledu, především pak z hlediska byznysu, protože popularita NHL za mořem je už i tak obrovská. Takže je pro ně důležité, aby se jim hráči nezranili, navíc ekonomicky to pro ně také nemá asi zrovna přínos," přemítal Šlégr, jenž definitivně ukončil hráčskou kariéru po sezoně 2014/15, kdy se dočkal mistrovského titulu s Litvínovem.

Dokáže si představit, že odliv hráčů NHL z bitev o olympijské cenné kovy bude velkým zklamáním nejen pro samotné hráče, ale i pro fanoušky, neboť turnaj zvýrazňoval celou olympiádu jako takovou. "Samozřejmě, že jde o takovou tu třešinku. Lidé na to jsou natěšení, pro ně to bude asi největší zklamání. A když to vezmu z pohledu hráče - každý hokejista má sny a přání. A účast na olympijských hrách je jedním z nich," konstatoval Šlégr.

Pořád si však myslí, že je ještě čas a hlavně i naděje na zvrat. "Vůbec by mě to nepřekvapilo, kdyby nakonec bylo všechno jinak a hráči z NHL by si na olympiádě příští rok zahráli. Stačí si vzpomenout, že když byly výluky v NHL, také se odpískávala sezona, ale kolikrát ještě došlo ke zvratům, ty strany se dohodly a nakonec se hrálo," připomněl Šlégr.

A pokud přece jen bude dlouhý zástup největších hvězd světového hokeje chybět v Pchjongčchangu, očekává, že už na příští hry do Pekingu 2022 se zástupci NHL zase vrátí. "Jsem o tom naprosto přesvědčený, že tohle je jen dočasné. Možná je to ze strany NHL tak trochu záměrně pauza teď na jednu olympiádu. Víme, jak to v zámoří chodí. Pauzy měl i Kanadský a teď Světový pohár. A lidé se pak na to těšili ještě o to více," konstatoval Šlégr.