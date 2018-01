Litvínov - Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr stojí před novou výzvou. Šestačtyřicetiletý bývalý obránce se rozhodl převzít veškerou zodpovědnost za vedení hokejistů Litvínova, předposledního týmu extraligové tabulky. V pozici šéfa nově sestaveného realizačního týmu očekává od hráčů sebereflexi a také lepší přístup k tréninku.

"Každý z hráčů se musí podívat do zrcadla a říct si sám, že tomu dává všechno. Začíná to všechno u přístupu k tréninku, protože jak se trénuje, tak se potom i hraje. Důležité je také to, že jedna parta musí držet za jeden provaz," řekl v rozhovoru s ČTK Šlégr po odvolání dosavadního kouče Radima Rulíka.

Právě Rulík dovedl mužstvo v roce 2015 k dosud jedinému titulu v klubové historii. A Šlégr, jenž v klubu zůstává předsedou představenstva, připustil, že rozhodnutí o jeho odvolání nebylo vůbec snadné. "Situace je bohužel taková, jaká je. A my jsme museli reagovat," uvedl Šlégr, který bude mít k ruce kromě dosavadního asistenta Darka Stránského i zkušeného kouče Ondřeje Weissmanna a bývalého obránce Radima Skuhrovce.

"Zavzpomínali jsme nostalgicky a vcelku logicky jsme se rozhodli jít touto cestou. Darka jsme u týmu nechali, aby nám nastínil vnitřní vztahy. Ondra i Radim Skuhrovec jsou dlouhodobě spjatí s Litvínovem, Ondra bude tím nejzkušenějším trenérem, Radim Skuhrovec pracoval s mládeží. Více hlav znamená více názorů. Věřím, že to bude fungovat," přál si Šlégr.

Ví však, že jen samotná změna na trenérských postech není všelék. "Radim Rulík určitě nebyl onen zakopaný pes v celé situaci, v níž se tým nachází. Už během hráčské kariéry jsem říkal, že hokej hrají hráči a trenér je doprovodný článek. Může jim dát směr, ale tu práci na ledě musí odvést sami hráči. Netvrdím, že se nesnaží, ale každý prostě musí přidat něco navíc," zdůraznil Šlégr.

Po dnešní schůzce mají už jasně rozdělené funkce. "Ondra bude mít na starost taktickou stránku, přípravy tréninků a bude také jediný, který nebude na střídačce, aby nás tam nebylo přehnaně moc. Na vše bude shora dohlížet, a když bude mít důvod, určitě přijde za námi dolů. Darek bude mít na starosti útočníky, Radim (Skuhrovec) obránce, já pak koordinaci všeho dohromady," přiblížil Šlégr.

Šlégr se chopil postu, který bude odpovídat pozici hlavního kouče, i přesto, že trénování není profesí, kterou by dlouhodobě toužil zastávat. "Pořád jsem u toho ale tak nějak byl, i když třeba jen jako asistent. Jsem ale typem člověka, který se učí rád od zkušenějších. V tomto ohledu jsem získal obrovské zkušenosti, ať už od Miloše Hořavy, Radima Rulík, Darka Stránského, teď přichází Ondra Weissmann. Moc rád se budu učit i nadále," prohlásil člen elitního Triple Gold Clubu.

V kombinaci předsedy představenstva a šéfa střídačky plánuje v krizové situaci Vervy jednoznačně upřednostnit vedení mužstva. "Je to teď nejvíc, co potřebujeme. Proto jsem se také rozhodl převzít zodpovědnost. Měli bychom se všichni v klubu nyní zapojit, abychom se z toho dostali ven."

Severočechy s nově nastaveným obsazením i fungováním realizačního týmu čeká v pátek ostrý start. Před svými fanoušky nastoupí Litvínov symbolicky proti Kometě, úřadujícímu šampionovi, který se v posledních zápasech dostal do formy a vyhrál šestkrát v řadě.

"V pozici, v níž jsme, není podstatné, proti komu hrajeme. Což ukázala i nedávná prohra v Jihlavě. My se musíme dívat sami na sebe. Jestli chceme do play off? Neměli bychom si dávat cíle, které jsou za měsíc, za dva. I když se to pořád omílá a může to znít už komicky - nám nic jiného nezbývá, než to brát zápas od zápasu a postupně sbírat body," řekl Šlégr.