Litvínov - Hokejisté Litvínova si po dvou letech zopakují baráž o extraligu. V roce 2016, jen rok po oslavách prvního titulu v klubové historii, ji zvládli s přehledem. Po dvanácti kolech předstihli třetí Slavii o osm bodů a druhého zástupce první ligy Duklu Jihlava dokonce o patnáct. Severočeši ale tuší, že letošní baráž bude vyrovnanější.

"V baráži už jsme před dvěma lety byli a víme tedy, do čeho jdeme. Je to jen o tom se na tuto fázi co nejlépe připravit. Máme dalších pět zápasů, které bychom měli právě tak pojmout - abychom byli co nejlépe nachystaní na ty nejdůležitější boje v baráži. Věřím, že k tomu mužstvo tak i přistoupí," řekl novinářům šéf realizačního týmu Jiří Šlégr po úterním vítězství 4:3 v prodloužení na ledě Chomutova v úvodním kole extraligové skupiny o umístění, kdy Litvínov definitivně ztratil naději, že se baráži vyhne.

Šlégr ví, že baráž vyžaduje především velkou soudržnost. "Tým se musí semknout a mít dobrý pocit z každého zápasu, který bude hrát. A i takové zápasy si užívat, protože především po psychické stránce to bude těžké. A každá výhra napomůže, aby se hráči dostali do pohody," míní.

Zatímco před dvěma lety si jen sotva kdo připouštěl možnost pádu Litvínova o patro níže, nyní se hlasy o sestupu sem tam ozývají. "Možná to někdo říká, ale my sami si něco takového nemůžeme vůbec připouštět. Věříme, že tým je natolik silný, že se v extralize udrží. Hráčům se to budeme snažit naordinovat, ale předvést to pak musí oni na ledě. Jakékoliv mužstvo, které jde do baráže, ale nebude připravené bojovat, nemůže uspět. Zejména o bojovnosti a jednoduchosti hry to celé bude," řekl Šlégr.

V Chomutově zdobila hosty i přes prakticky beznadějnou situaci ve skupině o umístění bojovnost, ale opět se nedokázali vyhnout zbytečným faulům. "Bavíme se o tom donekonečna celou sezonu. Prakticky pořád. Musíme se z toho poučit, protože pokud k tomu budeme takhle přistupovat v baráži, může nás to stát extraligu," uvedl Šlégr. "Pozitivní naopak je, že se nám povedly nějaké přesilovky," dodal olympijský vítěz z Nagana.

Hráči vítají možnost připravit se na baráž v dalších zápasech skupiny o umístění. "Pro nás je těchto šest zápasů hodně důležitých, neboť nelze jen tak lusknout prsty, aby se vše otočilo a začali jsme v baráži vyhrávat. Musíme naplno trénovat a také je pak naplno odehrát. Týmy z první ligy budou nažhavené, budou v tempu a hrají v play off těžké zápasy, takové potřebujeme i my," prohlásil útočník Juraj Mikúš.

Jakýkoliv tlak, který může být svazující, si nepřipouští. "Tlak je takový, jaký si ho člověk udělá. Je třeba hrát zodpovědně v obraně i útoku, ale zároveň se tím hokejem musí hráč bavit," podotkl Mikúš.