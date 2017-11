Dauhá - Díky přípravnému dvojutkání v Dauhá dostali čeští fotbalisté velkou motivaci pro budoucí kvalifikaci o mistrovství světa 2022, které se bude konat právě v Kataru. Na vlastní oči totiž mohou pozorovat, jak se blízkovýchodní metropole na šampionát připravuje. Navíc přímo pod okny hotelu mají první dostavěný stadion, který bude zápasy hostit.

"Je to pro nás motivace, protože vidíme, jak to tady asi bude vypadat. Bude to velkolepé. V okruhu 30 kilometrů postaví osm stadionů. Doufejme, že za pět let tu budeme," řekl gólman Tomáš Koubek. "Určitě nás ten zážitek motivuje. Teď je hlavní cíl postoupit na Euro, ale pak se určitě budeme chtít o světový šampionát poprat. Je tu krásně, tak kdo by tu nechtěl být," dodal záložník Tomáš Souček.

Na stadion Chalífa International se sice hráči dívají každý den, ale hrát na něm zatím nemohou. I když byl oficiálně otevřen v květnu a už se na něm hrály zápasy, je přísně hlídaný a stráže nedovolí v jeho okolí ani fotit. Na ostatních sedmi stadionech se stále pracuje nebo teprve rekonstrukce začnou. Dauhá celkově prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Především se buduje síť metra, která je pro organizaci šampionátu klíčová.

Hromadná doprava totiž ve městě příliš nefunguje. Díky levnému benzínu každý jezdí autem, turisté jen taxíky, takže na silnicích vznikají zácpy. Během šampionátu navíc organizátoři očekávají, že populace díky fanouškům a turistům vzroste o 1,7 milionu lidí, tedy o dvě třetiny současného obyvatelstva země.

"Také si zatím neumím představit, jak tu budou fanoušky organizovat, ale věřím, že si to naplánují. Metro je opravdu potřeba, protože doprava bývá problém," řekl českým novinářům v Dauhá bývalý fyzioterapeut fotbalistů Sigmy Olomouc Antonín Fučík, který nyní pracuje pro katarský klub Al Ahlí.

Katar se o získání pořadatelství mistrovství světa dozvěděl už v roce 2010. Tehdy lidé slavili přidělení turnaje v ulicích. Od té doby ale místní šejkové čelí mnoha problémům, zejména co se týče podezření z korupce činovníků FIFA, kteří o pořadateli hlasovali. Katar je také dlouhodobě kritizován za to, v jakých podmínkách zahraniční dělníci na výstavbě stadionů a dalších projektů pro MS 2022 pracují. Bohatý emirát v Perském zálivu přitom investuje do infrastruktury před šampionátem 200 miliard dolarů.

"Všude se staví, všude se něco děje. Katar je silný v tom, že peníze tu opravdu jsou, takže se všechno staví naráz," řekl Fučík. Prý nezaznamenal, že by byly dělníkům odpírány peníze. "Platy jsou tu dobré. Dělníci na stavbě mají normálně drahé telefony. Ale asi nemají takový komfort na život. Nejsou tu ale chudí lidé, protože systém je nastavený tak, že každý musí mít svého sponzora, který za vás ručí. A když něco provedete, tak on to za vás musí řešit a pak vás většinou pošle pryč. Nesmíte tu být bez práce, bez sponzora a víz," dodal s poznámkou, že se takové podmínky odrážejí i na velmi nízké kriminalitě.

Katarská asociace je na projekt MS 2022 velmi pyšná, u vchodu do sídla se jí odpočítává na minutu přesně start turnaje, který má výkop za 60 měsíců a 11 dní. Jedno patro v budově dokonce věnovala speciální prohlídce příprav šampionátu.

Před organizátory je ale stále hodně práce, aby město přizpůsobili nájezdu fanoušků z celého světa. V Dauhá nejsou typická náměstí, kde by se fanoušci mohli shlukovat. Fanzóny tak budou budovány především v parkovém komplexu Aspire, kampusu katarské univerzity a využívat se bude i poušť.

Problém může být i to, že zejména v okrajových částech města chybí chodníky i přechody, což při pohybu větších skupin fanoušků může způsobovat komplikace. Výzvou pro asociaci bude i přimět místní obyvatelstvo, aby se do fotbalové horečky zapojilo. Katarská liga ani národní tým se totiž přílišnému zájmu fanoušků netěší.

"Fotbal tu sice má tradici, ale s tím, jak země rychle zbohatla, tak lidé zlenivěli. Už je tolik netáhne. Raději sedí doma a dívají se na něj v televizi," všiml se Fučík. "Kotle fanoušků tu fungují, hlavně u silných týmů, jako jsou Duhail a Al Saad, ale my máme na Al Ahlí malý kotel," dodal.

Posun šampionátu z léta na listopad a prosinec navíc vyřešil problém i s nehostinným klimatem. "Liga začíná už v září, po setmění se dá normálně hrát. Teď je krásné počasí i pro kluky z Evropy," konstatoval Fučík. "Samozřejmě je to náročnější, ale tohle už je teplota, ve které se dá hrát bez větších potíží. Ta by nikomu vadit neměla," dodal brankář Koubek.

Jednotlivé týmy navíc budou mít ten nejlepší komfort. "Katařané jsou velmi dobří hostitelé. Vše tu probíhá v naprostém pořádku a já si jen přeji, abychom se tu ukázali právě na mistrovství světa a mohli jejich roli hostitele okusit ještě jednou," přál si generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.