Pchjongčchang - Čeští sledge hokejisté zvítězili na paralympijských hrách v Pchjongčchangu nad Švédskem 4:3 po samostatných nájezdech a v pátek budou hrát o páté místo s Norskem, které porazilo Japonsko 6:1. O výhře rozhodl Michal Geier, který v rozstřelu proměnil oba nájezdy.

Švédové přitom vstoupili do utkání mnohem lépe a po chybách české obrany vedli už v osmé minutě 2:0. Po snížení Zdeňka Krupičky jim pak v úvodu druhé třetiny vrátil dvoubrankový náskok Niklas Ingvarsson.

V třetí patnáctiminutovce ale dokázali svěřenci trenéra Jiřího Břízy vyrovnat. Zdeněk Hábl využil přesilovku pět na tři a půldruhé minuty před koncem skóroval střelou z úhlu Pavel Doležal.

Do nájezdů vstoupili lépe Češi a po brankách Geiera a Krupičky vedli 2:0, ale Hábl následně neuspěl a švédský tým srovnal. Ve čtvrté sérii však Ingvarsson přestřelil, zatímco Geier byl i podruhé neomylný.

Zrakově postižený lyžař Patrik Hetmer, který se ve všech třech předchozích závodech v Pchjongčchangu vešel do nejlepší desítky, obří slalom nedokončil. "Rozjely se mi lyže, a když jsem to chtěl srovnat, poslal jsem to mimo. V obřáku máme nejvíc natrénováno, říkali jsme si, že je to naše asi poslední šance udělat nějaký výsledek. Zbývá normální slalom, ale to je naše nejslabší disciplína," uvedl Hetmer na webu paralympic.cz.

Nejlepším českým zástupcem v obřím slalomu byl Tadeáš Kříž, jenž při premiérovém startu obsadil 12. místo. Tomáš Vaverka a Miroslav Lidinský skončili v kategorii stojících ve třetí desítce. Slalom je na programu v sobotu.

Sjezdové lyžování - obří slalom:

Muži:

Zrakově postižení: 1. Bertagnolli (It./trasér Casal) 2:10,51 (1:05,12+1:05,39), ...12. Kříž (ČR/Nevrlý) -21,97 (1:18,03+1:14,45), Hetmer (ČR/Máčala) nedokončil 1. kolo.

Stojící: 1. Gmur (Švýc.) 2:12,47 (1:05,70+1:06,77), ...22. Vaverka -19,31 (1:15,93+1:15,85), 25. Lidinský (oba ČR) -28,59 (1:21,48+1:19,58).

Sedící: 1. Pedersen (Nor.) 2:13,45 (1:07,48+1:05,97), ...Bambousek (ČR) nedokončil 1. kolo.

Sledge hokej:

O 5.-8. místo:

ČR - Švédsko 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:1, 2:0 - 0:0)

Branky: 9. Krupička, 35. Hábl, 44. Doležal, rozhodující sam. nájezd Geier - 7. a 17. Ingvarsson, 8. Kasperi.