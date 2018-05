Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) nesouhlasí s formulací v navrhovaném programovém prohlášení případné příští vlády hnutí ANO a ČSSD týkající se výše výdajů na obranu. Nelíbí se jí, že neuvádí závazek dosáhnout dvou procent HDP do roku 2024, jak se ČR zavázala v NATO. Šlechtová to řekla v rozhovoru ČTK. Případná koalice v dokumentu slibuje uvolnit do roku 2021 na obranu ekvivalent 1,4 procenta HDP.

ČR se zavázala vstupem do NATO vydávat na obranu dvě procenta HDP, nyní to je lehce přes procento. Letos by měly výdaje stoupnout podle loňských předpokladů na 1,13 procenta a v roce 2019 na 1,22 procenta. Předchozí vládní koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL se dohodla, že zajistí, aby ČR dávala do roku 2020 na obranu 1,4 procenta HDP, některé opoziční strany tehdy prosazovaly ambicióznější návrh. Dvou procent by rozpočet měl podle dosavadních slibů dosáhnout v roce 2024. Ministerstvo obrany by tak mohlo hospodařit za osm let podle odhadů se zhruba 127 miliardami korun oproti současným 58,9 miliardy Kč ročně.

Dohodnuté programové prohlášení hnutí ANO a ČSSD slibuje, že bude postupně rozpočet ministerstva obrany navyšován tak, aby byl podíl 1,4 procenta HDP dosažen do roku 2021. Aby bylo následně do roku 2024 dosaženo dvouprocentní výše výdajů na obranu, musel by rozpočet ministerstva obrany v příštím volebním období každoročně růst mnohem rychleji než nyní.

"Nesouhlasila jsem s touto větou," poznamenala Šlechtová k programovému prohlášení. "Trvala jsem na tom, aby v programovém prohlášení vlády byly dvě procenta do roku 2024, protože to je náš alianční závazek. Jakékoli jiné číslo, které neodpovídá tomuto závazku, musím říct, že mě znepokojuje a nejsem z toho nadšená," dodala.

Návrh části programového prohlášení týkajícího se obrany Šlechtová domlouvala v rámci koaličních jednání se svým náměstkem Jakubem Landovským, který je členem sociální demokracie. Poznamenala, že i Landovský ve své straně požadoval, aby byl závazek v dokumentu respektován. "Byla bych velmi ráda, aby programové prohlášení vlády odpovídalo tomu, jaké máme alianční závazky. V mém návrhu to bylo, ale nejsem součástí vyjednávacího týmu," řekla.

Poznamenala, že ministerstvu obrany zadala, aby se stále dvouprocentního závazku drželo. I nadále chce takto prezentovat pozici České republiky v rámci NATO. "Nemám jiný mandát, nikdo mi nesdělil, že bychom měli něco měnit," podotkla. Neobává se, že by se měl alianční závazek měnit.

Šlechtová má již připraven návrh zákona, který by výdaje na obranu ve výši dvou procent stanovoval legislativně. Předložit ho chce poté, co zjistí, že ministerstvo obrany je schopno v roce 2024 takovou částku vyčerpat.

Ministryně by souhlasila s tím, aby byly do budoucna do výdajů na obranu započítávány i třeba náklady na úpravu dopravní infrastruktury, která je důležitá pro obranu státu. Alianční ministři obrany podle ní o tom diskutovali při nedávném setkání v Sofii.