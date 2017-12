Travčice (Litoměřicko) - Nová ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) vyjela na svou první inspekční cestu, navštívila muniční sklad Travčice na Litoměřicku. Prohlédla si jeho zabezpečení, uskladnění munice i zásah nebo výcvik psů Vojenské policie. Se zabezpečením skladu byla spokojená, v návštěvách posádek chce pokračovat.

"Protože jsem ve funkci čtyři dny, považovala jsem za přínosné, abych na vlastní oči viděla muniční sklad. Samozřejmě jsem také chtěla vidět a pochopit zabezpečení našich muničních skladů ze strany Vojenské policie," řekl Šlechtová novinářům po prohlídce skladů.

"Mohu ujistit občany České republiky, že jsem velmi spokojena s veškerým zabezpečením a také fungováním spolupráce mezi Vojenskou policií a Armádou České republiky," dodala.

Podle ředitele agentury logistiky Jaromíra Trkala je muniční sklad Travčice jedním z modernějších skladů české armády. "Jsou zde skladovány veškeré druhy munice, které potřebuje armáda i celý resort," poznamenal. Armáda má k dispozici sedm podobných muničních skladů.

Šlechtové vojáci a vojenští policisté vysvětlili systém zabezpečení a ochrany a ukázali jí jednotlivé muniční objekty. Podle náčelníka Vojenské policie Pavla Kříže vojenští policisté odpovídají za to, že s pomocí moderního technického vybavení zamezí vstupu do skladů lidem, kteří v nich nemají co dělat. Elektronicky jsou tak hlídané jednotlivé objekty i plot kolem celého areálu.

Vojenští policisté připravili pro Šlechtovou také akční ukázku zásahu hlídky vojenské policie se psem proti ozbrojenému lupiči. Psovodi také předvedli, jak jsou speciálně vycvičení psi schopni odhalit zbraně, výbušniny či drogy.

Podle Kříže má Vojenská policie asi 80 hlídkových a speciálních psů. Na jejich výcviku spolupracuje s armádou. VP kupuje 1,5 roku staré psy, kteří následně procházejí zkouškou povahových vlastností a zdravotní kontrolou. Psi již mají v té době za sebou základní výcvik, po příchodu k Vojenské policii dostanou další tříměsíční kurz. U Vojenské policie vydrží podle Kříže osm až deset let.

Šlechtová plánuje i další návštěvy posádek, podívat se chce také do muničního skladu Květná, kam byla převezena munice z Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s vojenským materiálem. "Nadále se budu snažit pochopit systém našich operačních středisek, která jsou zvlášť v každém muničním skladu, samozřejmě budu se dotazovat na možnou centralizaci daných středisek," poznamenala Šlechtová.