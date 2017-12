Praha - Výstroj vojáků a technické vybavení armády budou jednou z priorit ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO). Nová šéfka resortu to řekla po setkání s náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem. Ministryně se chce zaměřit také na nábor nových vojáků i členů aktivních záloh. S Bečvářem se bavili také o zahraničních misích české armády. Šlechtová řekla, že Česko neplánuje poslat vojáky do Libye. O budoucím nasazení české jednotky v Libyi mluvil minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO).

"Neplánujeme vyslat vojáky do Libye. Já ani nevím, kde k tomu došlo, kdo to kde řekl. V tuto chvíli opravdu ne," prohlásila Šlechtová, která ministerstvo převzala minulý týden ve středu.

Na společné tiskové konferenci po uvedení Šlechtové do úřadu premiér Babiš řekl, že Česko by se mělo aktivně zapojit do řešení migrace z Libye a v budoucnu poslat do země i vojáky. "V této fázi jsou to peníze, ale perspektivně bychom měli přemýšlet i tímto směrem, že pokud máme jednotky v Afghánistánu a v jiných zemích, tak toto si myslím, že by mělo z dlouhodobého hlediska význam," uvedl.

Po dnešním setkání s Bečvářem ministryně zdůraznila, že její prioritou jsou vojáci. "Je to vybavení, je to jejich výzbroj, je to jejich výstroj. Chci, aby měli dobré boty, aby měli všechno, co potřebují ke své činnosti, k výkonu služby vůči obraně našeho státu," vyjmenovala Šlechtová.

V čele resortu, který převzala od Martina Stropnického (ANO), hodlá Šlechtová urychlit nábor nových vojáků a členů aktivních záloh. Nyní je v plánu navýšení počtu členů aktivních záloh na 5000 do roku 2025. "Ten cíl je hezký, ale já bych jej chtěla stihnout možná už i do roku 2020," podotkla Šlechtová. Společným cílem generálního štábu a ministryně je také rozšíření počtu vojáků na 30.000 ze současných asi 24.000. Stropnický letos v červenci oznámil, že tento záměr bude splněn do pěti až sedmi let. I v tomto případě chce Šlechtová nábor uspíšit. Zmínila také, že se chce zaměřit na platové podmínky vojáků.

Už při nástupu do funkce Šlechtová mluvila o tom, že chce prověřit velké zakázky, které ministerstvo chystá nebo jsou téměř před dokončením. Ověřit chce například důvod plánovaného nákupu víceúčelových vrtulníků.

Úřad pod vedením Šlechtové čeká také několik organizačních změn. Ministryně plánuje zrušit sekci průmyslové spolupráce, agendu převezmou dva stávající náměstci. Zároveň bude rozdělena rozpočtová a majetková sekce na dvě. V důsledku tak ministerstvo bude mít i nadále šest náměstků. Výhledově na úřadu skončí šéf současné sekce průmyslové spolupráce Tomáš Kuchta, který podle informací ČTK odejde v polovině roku jako velvyslanec do Bělehradu.

Nová vláda podle dnes přijatého programového prohlášení považuje členství v NATO za klíčové. Plánuje posílit účast české armády v Afghánistánu a v Iráku a v alianci chce prosazovat takovou strategii, která povede k většímu zapojení NATO do řešení migrační krize. Slibuje navýšení rozpočtu na obranu na dvě procenta HDP do let 2024 až 2025 a do stejné doby by se počet vojáků měl zvýšit na 30.000. V základních a středních školách by měla být zavedena příprava prvků branné dovednosti.