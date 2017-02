Ilustrační foto - Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová hovoří na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour, které začaly 19. ledna na brněnském výstavišti.

Ilustrační foto - Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová hovoří na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour, které začaly 19. ledna na brněnském výstavišti. ČTK/Šálek Václav

Praha - Loňský rok byl pro Českou republiku v čerpání evropských dotací špatný. Objem smluvně zajištěných peněz byl zhruba deset miliard korun. Letos by to mělo být přibližně pětkrát více. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně pro místní rozvoj (MMR) Karla Šlechtová. Celkově měla ČR z evropských peněz na konci loňského roku smluvně zajištěno 86,6 miliardy korun, tedy 14,2 procenta z programového období 2014 - 2020.

"Odhady byly mnohem vyšší, loňský rok byl poměrně špatný. Z objektivních důvodů. Nešlo tam o nastavování programů. Ale jsou řídicí orgány, které mají špatně nastavené výzvy. V průběhu vyhlášení ji chtějí změnit, pak si stěžují na monitorovací systém, ale jen zakrývají svoje vlastní chyby. Nebudu nikoho jmenovat, ale úředníci, kteří si to přečtou, vědí, kam mířím," uvedla Šlechtová. Smluvně zajištěné peníze ještě nemusí příjemce fyzicky mít. Má ale v ruce doklad, že je obdrží.

Dalším důvodem nižšího čerpání bylo podle Šlechtové to, že stát poskytoval mnohem více národních dotací. "Každý žadatel jde raději požádat o národní dotaci, protože je to jednodušší," doplnila ministryně.

Odhad čerpání na letošní rok je 53 miliard korun. MMR, které je za čerpání evropských dotací zodpovědné, bude podle Šlechtové intenzivně hlídat čerpání z jednotlivých programů. A pokud nebudou do poloviny roku naplněny podle plánu, navrhne jejich přerozdělení. "Máme například program, který loni vyčerpal jen 19 procent odhadované částky. To je velmi špatné. Tohle už nechci dopustit. Tento rok bude v čerpání dotací klíčový," řekla Šlechtová.

V programovém období 2014 až 2020 má Česká republika k dispozici 648 miliard korun. Příští rok bude Evropská komise čerpání v jednotlivých zemích vyhodnocovat a část peněz může přesunout mezi programy i mezi státy. U České republiky tato rezerva činí 38,6 miliardy korun. MMR proto smluvně zajištěné peníze porovnává s celkovou částkou poníženou o tuto rezervu.