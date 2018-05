Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) dosud nejednala s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o svém dalším osudu v čele ministerstva. O schůzku požádala prezidenta Miloše Zemana. Příslib setkání s ním dostala na přelom května a června. Šlechtová to řekla v rozhovoru s ČTK. Novinové články z posledních týdnů označila za kampaň proti své osobě. Naznačila možnou souvislost s velkými armádními zakázkami. Podotkla, že pokud o ni stát jako ministryni ztratí zájem, zbude jí silný mandát poslankyně podpořený ziskem tisíců hlasů voličů.

Šlechtová musela v poslední době vysvětlovat fotografii svého psa na hrobě Neznámého vojína na Vítkově, využívání VIP letištních služeb ve funkci ministryně pro místní rozvoj a zaměstnání bývalého ezoterika Evžena Teršla jako poradce pro oblast IT. Spekuluje se o tom, že Babiš se Šlechtovou do nové vlády nepočítá.

"Vnímám to jako kampaň proti mé osobě. Na ministerstvu obrany jde opravdu o veliké peníze. Když tady nastavujete procesní řízení, nastavujete změny v akvizičním procesu, vyměnil se ministr, náčelník generálního štábu, tak se samozřejmě nabízejí různé spekulace," podotkla. Poukázala na to, že ministerstvo obrany zadává zakázky za miliardy korun. V rozhovoru ČTK také řekla, že kvůli extrémně závažným zjištěním u některých velkých zakázek se obrátila na Vojenskou policii.

Šlechtové vadí způsob kritiky, označila ji za ponižující. "Kdybych udělala nějakou chybu, ale abych byla neustále v médiích kvůli své fotce s pejskem..," řekla. Odkázala tak na fotografii svého psa, který seděl za věncem na hrobě Neznámého vojína. Podle kritiků zneuctila pietní místo. Šlechtová zdůraznila, že se za to několikrát omluvila. "Nicméně vůbec není pravda, že by tam v tu chvíli probíhal nějaký pietní akt, byl to víkend. Psa většinou nosím, protože je velmi starý, šla jsem tam jako turista. Stalo se, omlouvám se všem, které jsem tím urazila," řekla.

Lidové noviny, které dříve patřily Babišovy a nyní jsou v jeho svěřenském fondu, v polovině května uvedly, že Šlechtová jako ministryně pro místní rozvoj často využívala VIP služeb na letišti. Stát za to zaplatil přes 300.000 korun. Babiš to označil za plýtvání. Šlechtová se brání, že vždy létala ekonomickou třídou. "Opravdu nejsem rozhazovačná. Jedná se o silnou diskreditaci mé osoby. Zatím neznám, co je cílem. Mohou to být různé spekulace," řekla.

Situaci přirovnala k odchodu někdejší ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO), která před podáním demise čelila mediální kritice. "Mám paní Válkovou velmi ráda, ale já bych aspoň chtěla vyslat signál, že já nejsem paní Válková," zdůraznila. Jako ministryně obrany by chtěla i nadále pracovat. "Pokud stát, a oba víme, kdo je stát, nebude mít zájem o mé služby, tak já mám velmi silný poslanecký mandát, pak samozřejmě uvidíme, co bude dát. Když stát nebude mít zájem o mé služby, já se budu rozhodovat, jestli mám dál zájem pracovat pro stát, pokud mě tady někdo zdiskredituje," poznamenala.

Prostřednictvím kancléře Vratislava Mynáře požádala o schůzku prezidenta Miloše Zemana. S ním vždy měla blízký vztah. Termín jí byl přislíben nejdříve na přelomu května a června. "Samozřejmě do té doby mě v podstatě někteří novináři mohou zesměšnit," dodala.