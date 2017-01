Praha - Pokud by novela stavebního zákona měla projít druhým čtením ve Sněmovně s mnoha změnami, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) požádá vládu, aby ji z jednání stáhla. Ministryně to řekla novinářům během dnešního jednání tripartity. Novela podle ní míří do druhého čtení s 270 pozměňovacími návrhy, které jdou velmi často proti sobě. Na program jednání Sněmovny by se mohla dostat na konci února.

"Předpokládám, že to projednávání bude opravdu velký masakr. Postoj ministerstva vůči pozměňovacím návrhům je z 80 procent negativní. Pokud by tato novela měla projít v mnoha změnách podle pozměňovacích návrhů a my bychom si vyhodnotili, že to nebude fungovat, tak já jsem ochotná požádat vládu, abychom ji z Poslanecké sněmovny stáhli," uvedla Šlechtová.

Novela zákona si jako hlavní cíl klade sloučení povolovacího procesu do jednoho řízení. Do takzvaného koordinovaného povolovacího řízení měla sloučit nyní oddělené uzemní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Podle ministerstva to mělo výrazně urychlit povolování staveb. "Mým cílem bylo mít jeden úřad, jedno povolení, jednu žalobu. To se nepovedlo, ale ve zjednodušení bychom měli dále pokračovat. Nefunkční zákon pustit nechci. A to, co si mnozí dovolují do této novely dát, považuji za zcela nehorázné," doplnila ministryně. Vláda loni v září schválila, že součástí koordinovaného řízení nebudou vodní díla, tedy například i výstavba vodovodního řadu.

Na dnešním jednání tripartity se Šlechtová domluvila s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), že novelu příští týden projedná koaliční rada. "Jsem za tu výzvu ráda. Doufám, že se tam političtí partneři shodnou na tom, co je pro ně priorita. Ty rozpory jsou mezi resorty ze všech politických stran. Vnímám to tak, že novela stavebního zákona je pro mnoho ministrů jen takovou obezličkou. Chtějí si v ní vyřešit problémy, které nestihli během tří let, co jsou ve funkci," řekla dále Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj podle ní zároveň připravuje zcela nový stavební zákon. Šlechtová chce v první polovině roku informovat vládu o jeho základních tezích a následně pracovat na věcném záměru tohoto zákona. "Ale učiním tak až po druhém čtení této novely. Protože jakmile vystřelím teze nového zákona teď, tak je novela pasé. A to neučiním," dodala ministryně.