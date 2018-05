Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) chce mít připravenu zásobu projektů, které ministerstvo obrany zadá v případě zpoždění jiných zakázek. Má v úmyslu tak předejít každoročnímu nedočerpání rozpočtu. Očekává, že ministerstvu zbudou nevyčerpané miliardy i letos. Řekla to v rozhovoru ČTK.

Loni obrana nevyčerpala přes čtyři miliardy korun, peníze úřadu zbyly i v předchozích rozpočtech. Predikce na letošní rok podle ní očekává opětovné nevyčerpání tří až čtyř miliard korun. Napravit by to podle ní měly změny ve vnitřním procesním a kontrolním systému nebo změna komunikace mezi jednotlivými sekcemi či náměstky. Za velký problém označila, jak sladit plánování nákupů s potřebami obrany. Velká část zakázek má podle ní zpoždění minimálně dva roky.

Změny chce Šlechtová prosadit společně s novým náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou. "Nebudeme dělat bubliny, že se něco podepíše, když víme, že to může mít případně nějaké problémy," řekla.

Nevyčerpání rozpočtu má podle ní zamezit "zásobník projektů". Pokud ministerstvo do konce června zjistí potíže při uzavírání některého z projektů, "sáhne" podle ministryně po zakázce z oblasti "běžnější potřeby". Ještě letos by mohly být podle ní takto zadány tři projekty dohromady asi za 1,5 miliardy korun, které projednala s Opatou. "Nastavujeme takové to vnitřní řízení resortu, protože to potřebuje jako sůl," řekla.

Poznamenala, že na ministerstvu byly pod jejím vedením za pět měsíců podepsány smlouvy na mnoho zakázek. Podotkla, že vyslovila souhlas se zahájením jednání s dodavateli nebo s uzavřením smluv u tří desítek investic asi za 13 miliard korun. Do roku 2021 pak má ministerstvo naplánovány zakázky v hodnotě zhruba 95 miliard. Většinu důležitých projektů nebude ministerstvo platit v jednom roce, ale splátky zasáhnou do více rozpočtů. Mezi největší nákupy patří pořízení pásových bojových vozidel pěchoty asi za 53 miliard korun, víceúčelové vrtulníky za až 13 miliard, radiolokátory za 3,5 miliardy nebo nová děla či protiletadlový komplet.

Za prioritní Šlechtová označila výstroj a výzbroj vojáka a moderní techniku. Zejména za nedostatek výstroje ve skladech byly ministerstvo a armáda v posledních letech často kritizovány. "Přála bych si, aby se o výstroji jednou nemluvilo, aby to bylo automatické, že voják dostane výstroj. Nebude to hned, výhledově tak za dva tři roky," řekla.

Šlechtová očekává, že tento týden dostane několikasetstránkové vyhodnocení koncepčního dokumentu zabývajícího se výstavbou armády do roku 2025. Ministryně zdůraznila, že je ráda, že byl dokument za jejího předchůdce Martina Stropnického (ANO) vypracován. Od té doby se podle ní ale změnila bezpečnostní situace i cíle armády. Koncepce podle ní není špatně nastavena, některé věci v ní mají ale zpoždění. Dokument počítá s úpravou k roku 2019.