Praha - Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) by chtěla zůstat členkou vlády, ale ne za každou cenu. Současnou kritiku své osoby dnes označila za hon a za kampaň, kterou proti ní vede deník patřící do svěřenského fondu předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Premiér se dnes vyjádřil kriticky k tomu, že Šlechtová ještě jako ministryně pro místní rozvoj využívala na letišti VIP služeb. Označil to za plýtvání peněz. Předseda ČSSD Jan Hamáček očekává, že Šlechtová v nové vládě na pozici ministryně obrany nebude.

""Nejsem členem hnutí ANO, opravdu na tom místě nebudu sedět za každou cenu. Pokud stát nebude mít zájem o mé služby, pokud Babiš nebude mít zájem o mé služby po tom, co mě tři a půl roku zná, tak samozřejmě já nebudu opouštět žádný post zhrzená," řekla novinářům ministryně. "V tuto chvíli mám chuť pokračovat," dodala.

Šlechtová tak reagovala na informaci Lidových novin, podle nichž jako ministryně pro místní rozvoj využívala na letišti VIP služeb za zhruba 310.000 korun ve 26 případech. Podle ministryně uvedená suma zahrnuje 65 letů, využívání služeb včetně vyřízení letenek a odvozu přímo k letadlu bylo podle ní v zájmu státu. "Opravdu je v zájmu České republiky, aby ministr trávil šest hodin na letišti místo toho, aby ho tam prostě to auto dovezlo?" dotázala se Šlechtová.

Ministryně se pozastavila nad tím, že je na titulní stránce Lidových novin kritizována často. V minulosti například Lidové noviny uvedly, že jí na ministerstvu radí v oblasti IT bývalý ezoterik Evžen Teršl. "Je mi to trochu líto, protože tyto noviny přece jen patří do svěřeneckého fondu pana předsedy vlády, za kterého já jsem kandidovala," podotkla. "To já nevím. Pan Babiš říká, že noviny neřídí," uvedla na dotaz, zda podle ní za tím stojí Babiš.

Premiér dnes po jednání vlády řekl novinářům, že pokud jsou informace Lidových novin pravdivé, považuje to za plýtvání. Řekl, že ministři mají jít příkladem a neplýtvat penězi daňových poplatníků.

Šlechtová musí v těchto dnech mediálně vysvětlovat i fotografii svého psa, kterého zachytila, jak sedí za věncem na hrobě Neznámého vojína na Vítkově. Fotografii doplnila komentářem, že je hrdá na svou zem a miluje svého psa. Po kritice, že se nechovala pietně, se omluvila. Novinářům si dnes postěžovala, že je i přes omluvu neustále "lynčovaná".

Ke kritice Šlechtové za fotografii psa se dnes v rozhovoru s iDNES.cz přidal i Hamáček a řekl, že očekává v čele ministerstva změnu. "Ministr obrany je člověk, který by měl uctívat tradice naší armády, uctívat ty, kteří položili život za naši samostatnost a posadit na jejich hrob psa je pro mě věc, která je pro mě naprosto neuvěřitelná. Předpokládám, že tam dojde ke změně," řekl.

Podle médií není vztah Babiše ke Šlechtové příliš pozitivní. Zastání naopak ministryně má u prezidenta Miloše Zemana. I od něj si ale vyslechla kritiku v souvislosti s českým postojem v kauze novičok. Babiš při sestavování nové vlády řekl, že změny nastanou i mezi ministry hnutí ANO. Jména ale sdělovat nechce. Ministerstvo obrany bývá označováno za jeden z resortů, který by mohl dostat nového šéfa.

Šlechtová v minulosti působila například v oblasti fondů Evropské unie. Pracovala na České správě sociálního zabezpečení, ministerstvu pro místní rozvoj i na úřadu vlády. Před ministerstvem obrany řídila ministerstvo pro místní rozvoj. Po příchodu na obranu byla kritizována za oddalování některých velkých zakázek, které si nechala prověřit. Šlechtová kritiku odmítala, tendry podle ní nebyly dostatečně připraveny.