Ilustrační foto - V Plzni pokračovaly 4. května Slavnosti svobody - oslava 69. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Jako hlavní část programu projela městem kolona Convoy of Liberty se 140 vojenskými historickými vozidly. ČTK/Němeček Pavel

Plzeň - Kolem 400 členů klubů vojenské historie z Čech, Slovenska, Polska, Belgie, Francie, Nizozemska či z USA přijede letos do Plzně oživit v dobových vojenských kempech atmosféru tradičních Slavností svobody. Akce, která se koná od 3. do 6. května, patří k největším oslavám konce druhé světové války v ČR i v Evropě. Každoroční Convoy of Liberty, v němž letos 5. května pojede po Klatovské třídě na 220 kusů americké vojenské historické techniky, je rozsahem a pestrostí možná největší svého druhu v Evropě, řekl dnes ČTK Pavel Rogl z klubu vojenské historie 16. obrněné divize.

"Různé konvoje po Evropě jezdí, ale nevím o žádném jiném městě, kde by jezdilo každoročně tolik kusů techniky v tak dlouhém konvoji centrem města," řekl. Letos obstará čelo konvoje na 70 kusů těžké techniky. Lidé uvidí obrněné transportéry, polopásové halftracky i tanky. Nebudou chybět desítky džípů, na nichž pojedou váleční veteráni, historické motocykly, sanitky, nákladní automobily a další stará vojenská technika. Konvoj zahájí přelet stíhaček gripen a také historických letounů.

Účast na oslavách i přes vysoký věk slíbili tři američtí, čtyři belgičtí a tři čeští veteráni druhé světové války. Lidé, kterých na slavnosti míří každoročně několik desítek tisíc, čeká i letos kulturní program, výstavy, pietní akty i oblíbené vojenské kempy. Kromě klubů vojenské historie z ČR se jich účastní i jednotlivci s historickou technikou z celé Evropy i z USA, řekl Rogl. Plzeňské slavnosti podle něj už získaly značné renomé. Letos se návštěvníci mohou například těšit na tábor zaměřený na slavnou americkou 2. pěší divizi, kemp 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády či na kemp Raiders s expozicí americké pěchoty. V sadovém okruhu bude opět program Plzeň 1945, který zprostředkuje živý obraz amerického vojenského tábora a květnové civilní ulice z roku 1945 s historicky věrným programem.

"Letošní novinkou v prostoru U Zvonu bude ukázka tábora RAF, tedy britského královského letectva, jehož 100. výročí si v tomto roce připomínáme a v němž sloužilo 2402 Čechů a Slováků," řekl primátorův první náměstek Martin Baxa (ODS). Fandové vojenské historie představí výstroj a vybavení letců. V táboře budou i ženy, příslušnice sboru Women's Auxilliary Air Force (WAAF), které se od roku 1939 angažovaly především v balení padáků, údržbě radarů a letadel nebo v obsluze telefonů a telegrafů. Součástí slavností bude odhalení pamětní desky pilotům RAF pocházejícím ze čtvrti Karlov.

Letos se po přestávce vrátí hlavní pietní akt slavností, pořádaný ve výročí osvobození Plzně 6. května, k pomníku Díky, Ameriko! na Americké třídě. Pomník ze začátku 90. let minulého století měl trhliny v mohutných žulových pylonech a město ho dalo odstranit. Jeho obnova do původní podoby skončí těsně před začátkem slavností. Ve středu 25. dubna by měli dělníci vztyčit nové žulové pilíře. Obnovení pomníku si město připomene slavnostním odhalením 3. května.