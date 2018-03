Ilustrační foto - Třetím dnem pokračovaly 7. května v Plzni Slavnosti svobody - oslava osvobození města na konci druhé světové války. Hlavním bodem programu byla přehlídka Convoy of Liberty se 140 vojenskými historickými vozidly.

Plzeň - Plzeňské Slavnosti svobody, největší oslavy konce druhé světové války v ČR, se letos uskuteční od 3. do 6. května. I 73 let od konce války se chystají přijet američtí a belgičtí veteráni, kteří město v roce 1945 osvobozovali. Přes pokročilý věk přislíbilo účast na slavnostech šest veteránů. Kromě jejich přítomnosti i letos slavnosti nabídnou tradiční program, v němž nebudou chybět dobové vojenské kempy, několik pietních aktů, kulturní program a v sobotou 5. května velký konvoj vojenské techniky Convoy of Liberty, řekli dnes novinářům pořadatelé.

Z USA by měli přijet tři veteráni, z Belgie také tři. "Vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu však nemůžeme zaručit, že opravdu všichni dorazí. Připravujeme pro ně takový program, při němž budou mít příležitosti setkat se s Plzeňany a vyslechnout si slova díků za jejich činy," řekl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Účast přislíbili i potomci a rodinní členové některých veteránů a tehdejších velitelů americké armády.

Slavnostem, které chce město vzhledem k jejich evropskému věhlasu využít i jako lákadla pro turisty, bude 1. května předcházet v lochotínském amfiteátru koncert The Australian Pink Floyd Show. Zahájení hudební části oslav obstará 4. května držitel 18 cen Grammy The Count Basie Orchestra z USA. Kromě menších pietních aktů se hlavní vzpomínkové setkání uskuteční tradičně 6. května, v den osvobození Plzně v roce 1945. Po dvou letech se akt vrátí zpět k pomníku Díky, Ameriko!, na jehož obnově se nyní pracuje.

Convoy of Liberty letos mimořádně vyjede v sobotu, namísto tradiční neděle. Podle primátorova náměstka Martina Baxy (ODS) se mohou lidé těšit na přehlídku 200 kusů techniky, která projede zhruba dvoukilometrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků. "Ve vzduchu jej přeletem doprovodí současné vojenské letouny a nejslavnější a nejlepší stíhací letadlo britského královského letectva za druhé světové války Spitfire a také Harvard, letoun z roku 1943 sloužící k výcviku nových pilotů USAAF v Texasu," řekl Baxa. Přední místo v konvoji bude patřit džípům s veterány.

K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. V parku za centrem Plaza bude kemp 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády s ukázkou polního letiště a s dvoumístným průzkumným letadlem Piper L4H. Bude tam i tábor britského královského letectva RAF, které letos slaví sté výročí založení. Za druhé světové války v něm sloužilo 2402 Čechů a Slováků, doplnila vedoucí odboru prezentace a marketingu Jana Komišová. Královské letectvo a ženské pomocné letecké sbory připomene kemp U Zvonu. V Křižíkových sadech a Proluce bude opět ukázka života v táboře 2. pěší divize a život civilistů. Camp Raiders s expozicí americké pěchoty bude mít stanoviště před kulturním domem Peklo.

