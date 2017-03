Plzeň - Slavnosti svobody v Plzni, které patří k největším oslavám konce druhé světové války v Česku, letos po roční pauze opět nabídnou nejoblíbenější a nejatraktivnější část programu - velkou přehlídku vojenské historické techniky Convoy of Liberty. Loni přehlídka nebyla, což se spolu s dalšími body programu stalo předmětem sporů a obviňování mezi vojenskými historickými kluby a pořadateli akce. Městská rada schválila koncept slavností, které se uskuteční od 5. do 8. května, řekl novinářům primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Hlavní myšlenka oslav podle něj zůstává stejná - cílem je důstojně a v duchu tradic vzdát hold osvoboditelům města, americkým a belgickým válečným veteránům, a připravit kulturní program evokující atmosféru května 1945 v Plzni. "Slavnosti svobody, které si od počátku 90. let vybudovaly obrovské renomé nejen na území České republiky, ale i v zahraničí, nejsou pouze regionální akcí, ale staly se centrem oslav konce druhé světové války ve střední Evropě. Maximálně se snažíme jejich význam posilovat," řekl primátor.

I letos se slavnosti budou konat na několika místech. V parku za řekou za OC Plaza bude vojenský historický tábor americké armády, jak to Plzeň zažila v květnu 1945. Samostatná část kempu bude představovat stanový tábor Československé samostatné obrněné brigády a Královského letectva (RAF). V amfiteátru bude hudební scéna folkové a country hudby. V Pobřežní ulici nabídne další tábor současnou americkou armádu. Tradiční kemp, letos zaměřený na americkou 2. pěší divizi, která slaví 100 let od vzniku, bude v Proluce v Křižíkových sadech. V části sadů se lidé prostřednictvím projektu oživené historie přenesou do atmosféry Plzně v květnu 1945.

Na náměstí bude hlavní hudební scéna a nedělní dojezd konvoje, v DEPO2015 bude přehlídka amerického pouličního občerstvení a na spodním parkovišti prezentace Armády ČR. Ani letos nebude hotový nový pomník Díky, Ameriko!, kde se vždy konal hlavní pietní akt slavností. Kvůli narušené struktuře město loni vysoké žulové kvádry pomníku odstranilo, náhrada zatím není hotová.