Praha - Slavná britská sopranistka Sarah Brightmanová zazpívá 16. prosince v Tipsport Areně na pražském Výstavišti. Spolu se souborem Gregorian bude součástí Královského vánočního koncertu (Royal Christmas Gala). Do metropole s Brightmanová vrátí 13 let od svého koncertu na stejném místě, které se však tehdy jmenovalo T-Mobile Arena. ČTK o tom informoval pořadatel Miroslav Bučko.

"Brightmanová a Gregorian budou mít tři pěvecké hosty, šestičlennou kapelu a symfonický orchestr," upřesnil Bučko.

Na svém předchozím koncertu v Praze Brightmanová představila tehdejší novinkové album Harem, inspirované Středním a Dálným východem. "Bonbónkem" pro domácí publikum byla známá árie Dvořákovy Rusalky.

Poprvé se Brightmanová objevila na jevišti už ve svých jedenácti letech. Její skutečná profesionální dráha začala v roce 1981 ve světové premiéře muzikálu Cats skladatele Andrew Lloyda Webbera, který se později stal jejím manželem. Jejich spolupráce trvala do roku 1990. Brightmanová byla údajně pro Webera inspirací pro napsání úspěšného muzikálu Fantom opery a zářila dlouhé roky v titulní roli Christine Daaé při uvádění muzikálu v Londýně i na Broadwayi.

Jako jediný umělec zpívala hlavní skladbu na dvou zahajovacích ceremoniálech olympijských her, 1992 v Barceloně a 2008 v Pekingu. Jejím velkým hitem je skladba Time To Say Goodbye, kterou nazpívala s Andreou Bocellim. Šestapadesátiletá Brightmanová se před dvěma lety mohla stát první umělkyní zpívající ve vesmíru, když se chystala jako vesmírný turista na palubu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Svou cestu však z rodinných důvodů odložila na neurčito.

Členové německého vokálního seskupení Gregorian nabízejí známé rockové a popové písně ve stylu středověkých gregoriánských chorálů. Gregorian založil na sklonku 90. let německý hudební producent Frank Peterson, stojící za projekty Enigma i zpěváky Neviem nebo Bocellim. Soubor se mimo jiné podílel na hudbě k filmům Harry Potter, Pán prstenů i Hvězdné války. V ČR ho fanoušci měli možnost vidět již několikrát.

Královský vánoční koncert nabídne vánoční skladby jako Ave Maria, Silent Night nebo Happy Xmas (War Is Over) z pera Johna Lennona. Zazní také největší hity Brightmanové i Gregorian.