Praha - Fotbalisté Slavie se před losem základní fáze Evropské ligy těšili na jeden z anglických týmů nebo na AC Milán, nakonec ale museli vzít zavděk skupinou se španělským Villarrealem, izraelským Maccabi Tev Aviv a kazašskou Astanou. Podle červenobílých nejde o příliš atraktivní soupeře, ale zároveň věří, že mohou postoupit.

"Nejsou to moc atraktivní soupeři pro diváky a pro českou fotbalovou veřejnost, ale kvalitou jsou určitě silní. Přáli jsme si jednoho z anglických týmů, což nevyšlo, nicméně Villarreal je velice kvalitní soupeř se skvělými fotbalisty," citoval web Slavie kouče Jaroslava Šilhavého.

Také hráči měli jiné přání. "Chtěl jsem se podívat do Milána. Jsou to nepříjemní soupeři, favoritem skupiny bude Villarreal. My se o to ale popereme a doufáme, že postoupíme," podotkl kapitán Jiří Bílek.

"Věděli jsme, že tam určitě byly atraktivnější skupiny, ale my bereme to, co jsme dostali. Bude to nepříjemná skupina, ale dá se to zvládnout," doplnil obránce Michal Frydrych.

Za favorita Pražané jednoznačně považují Villarreal, semifinalistu Ligy mistrů z roku 2006 a přemožitele Sparty ze čtvrtfinále Evropské ligy v sezoně 2015/16. "Villarreal je extratřída, španělský fotbal, jsou nepříjemní," podotkl Bílek.

K zápasu s kazašským mistrem Astanou, která vypadla ve 4. předkole Ligy mistrů se Celticem Glasgow, budou muset slávisté cestovat téměř čtyři tisíce kilometrů, což je skoro pět hodin letu. Navíc v Astaně je o čtyři hodiny více.

"Čeká nás dlouhý let do Astany, kde je umělá tráva, nebude to úplně jednoduché. My jsme s tím ale počítali. Chceme hrát Evropskou ligu, tak se tomu musíme podřídit," konstatoval Frydrych.

"Ta vzdálenost i časový posun bude samozřejmě složitější, ale vybírat jsme si nemohli. Je to výborný tým. Hráli jsme v Kazachstánu s Libercem s Karagandou, takže víme, co nás čeká. Koneckonců Míra Beránek, který v klubu působí, tam trénoval, takže určitě dodá nějaké informace," připomněl Šilhavý, že bývalý kouč Slavie působil v Astaně v letech 2012 až 2013.

Také v Tel Avivu bude čekat Pražany exotické prostředí a patrně i velké vlhko. V Izraeli hrál náhradní slávistický brankář Přemysl Kovář, který chytal za Hapoel Haifa. "Přéma chytal tamní ligu, takže taky nepojedeme do neznáma," řekl Šilhavý.

"Cestování k pohárům patří. Kazachstán je asi nejdál, ale sedneme si do letadla, přiletíme tam a vysekáme je," smál se Bílek. "Astana je kazašský mistr, budou tam mít hodně cizinců, jiné podnebí, těžký zápas. To samé Izrael, taky velké vedro. Těžcí soupeři, bude to nepříjemné, ale my jsme také silný tým. Chceme jednoznačně postoupit," dodal.