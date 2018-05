Praha - Nejen, že fotbalisté Slavie po předposledním ligovém kole definitivně přišli o možnost obhajoby titulu, stále navíc nemají jistotu druhého místa a s ním účasti ve třetím předkole Ligy mistrů. Po prohře 1:3 s Jabloncem pogratulovali Plzni k mistrovské trofeji, sami ale musí v posledním duelu v Teplicích získat alespoň bod, aby bez ohledu na duel Jablonec - Slovácko udrželi pozici vicemistra.

"Věděli jsme, že náskok Plzně po podzimu byl velký. Dělali jsme vše pro to, abychom jim to co nejvíc oddálili. Můžeme jim jen pogratulovat. Kdybychom lacině neztráceli nějaké zápasy, mohlo to být ještě napínavější," uvedl bek Michal Frydrych.

Sám měl ve čtvrté minutě první šanci, po které jej vychytal jablonecký brankář Vlastimil Hrubý. "Jarda (Zmrhal) mi to dal pod sebe, já si to přiťukl, snažil se to levačkou dát k tyči. Kdybychom vedli 1:0, Jablonec by to měl těžší," litoval osmadvacetiletý odchovanec Baníku Ostrava.

"Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvořili jsme tlak. U dvou šancí je podržel gólman, měli jsme nějaké standardky. Pak ale z jednoho brejku byl přenesený míč, vrácený balon pod sebe, jejich hráč to trefil z dálky. Snažili jsme se to dorovnat, byli jsme otevřenější a dostali jsme laciné dva góly do poločasu," doplnil Frydrych.

Po nevydařené první půli domácí příznivci na tým pískali. "Slyšeli jsme to. Nám se zápas nepovedl, fanoušky chápu," poznamenal. Slávisté ale i nadále věřili, že mohou minimálně vyrovnat. "Měli jsme hodně šancí, Jablonec v druhém poločase vystřelil na branku asi jednou. Dvakrát jim to ale obránci vykopli z brankové čáry, další šance jsme neproměnili nebo nedohráli," poznamenal.

Neproměněných příležitostí litoval i záložník Jan Sýkora. "Měl jsem pak dvě šance, kdybych je dal, průběh zápasu by byl jiný," konstatoval. O přestávce si hráči Slavie vzpomněli na březnové derby na hřišti Sparty, v němž po prvních 45 minutách prohrávali též 0:3, nakonec ale brali bod za remízu.

"Napadlo nás to. Hlavně jsme ale nechtěli, aby to doma skončilo 0:3, to by bylo fiasko. I když to je i výsledek 1:3," doplnil Sýkora, který byl jediným střelcem Slavie v utkání. "Nevím, jestli jsem fanouškům udělal radost gólem, nic neřešil. Dostali jsme se do vápna, já si to hodil na střed, vystřelil a ztečované to spadlo do sítě. Kdybychom dali gól dřív, tak jsme ještě mohli víc soupeře potrápit. Takhle už bylo málo prostoru a gólman Jablonce chytal skvěle, vychytal nám další tři nebo čtyři šance," dodal.

Situace kolem majitele klubu, čínské společnosti CEFC Europe, již ve čtvrtek převzala společnost J&T, prý nemá na fotbalisty vliv. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík po utkání navštívil kabinu, hráče se však snažil spíše namotivovat.

"To jsou věci vedení, ono si je vyřeší. My máme za úkol hrát fotbal, odevzdat na hřišti všechno," řekl Sýkora. "V zápase jsme na to nemysleli. Tady je vše v pořádku," přitakal Frydrych.