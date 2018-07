Praha - Fotbalisté Slavie chtějí v dnešním domácím zápase druhého ligového kola proti Karviné navázat na úvodní vítězství 3:0 z Olomouce. Pražané by rádi Karvinou porazili i v pátém vzájemném souboji v nejvyšší soutěži.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský předpokládá, že Karviná v Edenu zvolí podobnou strategii jako v prvním kole v Liberci, kde při premiéře kouče Romana Nádvorníka prohrála 0:1 až gólem z 85. minuty. "Hráli tam hodně v bloku a bránili v šesti lidech. Sklouzlo to do takového dobývaní velkého vápna. Jde o to, abychom tomu nepodlehli, měli dobrý pohyb a obranu roztrhali," uvedl Trpišovský.

Nováček z Opavy se po prohře na Spartě poprvé představí doma, respektive v brněnském azylu, kde přivítá Zlín. "Ševci" při debutu trenéra Michala Bílka otočili zápas s Mladou Boleslaví a zvítězili 3:2.

Příbramský nováček podruhé za sebou hraje před svými diváky. Svěřenci Josefa Csaplára po úvodní remíze 1:1 s Teplicemi tentokrát u Litavky změří síly s pražskými Bohemians 1905. "Klokani" na úvod zdolali 2:1 Slovácko. Tým z Uherského Hradiště dnes doma nastoupí proti ostravskému Baníku.

2. kolo první fotbalové ligy: 17:00 1. FK Příbram - Bohemians Praha 1905, 1. FC Slovácko - Baník Ostrava, SFC Opava - Fastav Zlín (hřiště v Brně), 19:00 Slavia Praha - MFK Karviná. 1. Slavia 1 1 0 0 3:0 3 2. Plzeň 1 1 0 0 3:1 3 3. Sparta 1 1 0 0 2:0 3 4. Zlín 1 1 0 0 3:2 3 5. Bohemians Praha 1905 1 1 0 0 2:1 3 6. Liberec 1 1 0 0 1:0 3 Ostrava 1 1 0 0 1:0 3 8. Příbram 1 0 1 0 1:1 1 Teplice 1 0 1 0 1:1 1 10. Mladá Boleslav 1 0 0 1 2:3 0 11. Slovácko 1 0 0 1 1:2 0 12. Jablonec 1 0 0 1 0:1 0 Karviná 1 0 0 1 0:1 0 14. Dukla 1 0 0 1 1:3 0 15. Opava 1 0 0 1 0:2 0 16. Olomouc 1 0 0 1 0:3 0