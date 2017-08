Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slavie se v pátek v poledne dozví jméno soupeře pro 4. předkolo Ligy mistrů. Červenobílí budou při losování ve švýcarském Nyonu nenasazení a narazí na někoho z pětice Olympiakos Pireus, Celtic Glasgow, FC Kodaň, APOEL Nikósie a Maribor. Plzeň je v Evropské lize nasazená, takže se nejtěžším soupeřům v osudí vyhne.

Slávisté by se rádi vyhnuli Olympiakosu, který má nejvyšší koeficient. "Tady už se nedá moc vybírat. Myslím, že asi nejvíc nepříjemný by byl Olympiakos, který hraje každý rok Ligu mistrů a má velmi silný mančaft. Ty zbylé čtyři týmy jsou taky těžké, ale myslím, že by to bylo hratelné," řekl novinářům záložník Josef Hušbauer.

"Já tipuju, že dostaneme Maribor," uvedl útočník Milan Škoda, který vstřelil oba góly Slavie ve 3. předkole proti Borisovu a byl hlavním strůjcem postupu. Červenobílí přešli přes běloruského šampiona po výhře 1:0 doma a porážce 1:2 venku díky gólu na soupeřově půdě.

Při losu 4. předkola budou slávisté stejně jako před 3. předkolem mezi nenasazenými týmy, z deseti účastníků mají nejnižší klubový koeficient. Papírově nejtěžším soupeřem by byl Olympiakos, který sedmkrát za sebou vyhrál řeckou ligu a je pravidelným účastníkem základních skupin evropských pohárů.

S Celticem by si Pražané zopakovali červencový souboj z letní přípravy v Edenu, kde s dlouhodobě nejlepším skotským klubem remizovali bez branek. Zajímavý byl byl pro Slavii i duel s Kodaní, kam po minulé sezoně přestoupil z Vršovic stoper Michael Lüftner.

Papírově nejlehčími soupeři se zdají být APOEL a Maribor. Kyperský celek postoupil v sezoně 2011/12 až do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale od té doby šel herně dolů. Předloni ho v Evropské lize dvakrát porazila Sparta o dvě branky. Přes Maribor v roce 2013 přešla v závěrečném předkole na cestě do skupiny Ligy mistrů Plzeň.

Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý vysněného soupeř nemá. "Myslím, že tady už není slabých soupeřů, nechci to selektovat na slabé a silné. V tuhle chvíli ani neznám přesně sílu jednotlivých soupeřů," uvedl Šilhavý.

"Olympiakos je silný, možná prostředí v Řecku by bylo bouřlivější. Ale i Maribor má svou sílu, když postoupil. Uvidíme, koho nám los přidělí a pak si o něm zjistíme více," konstatoval Šilhavý.

Po Lize mistrů se bude v Nyonu o hodinu později losovat i 4. předkolo Evropské ligy. Plzeň, která přešla do EL po vypadnutí ve 3. předkole Ligy mistrů, je mezi 22 nasazenými kluby. Přesto ji může potkat nepříjemný soupeř v podobě přemožitelů dalších českých klubů CZ Bělehrad a Skënderbeu Korcë, Hajduk Split, nebo AEK Atény.