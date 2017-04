Praha - Fotbalista pražské Slavie Dušan Švento si už s největší pravděpodobností ve zbytku sezony nezahraje. Jednatřicetiletý slovenský levý obránce či záložník se podrobil artroskopii kolena a čeká ho delší rekonvalescence tak, aby byl fit na další ročník.

"Po několika intenzivních trénincích mi koleno nateklo, pociťoval jsem na jedné straně bolesti. Myslel jsem si, že to nějak odezní, bohužel to nebyl ten případ. Nechal jsem si tedy udělat vyšetření a byl tam nález v oblasti menisku a chrupavky. Bohužel mě čeká delší rekonvalescence, která pravděpodobně potrvá až do konce sezony," řekl pro klubové internetové stránky Švento.

"Mělo by to být nasměrované tak, abych byl na přípravu v pohodě a abych další sezonu mohl absolvovat bez zdravotních problémů. To je pro mě priorita. Bude mi dvaatřicet, chtěl bych si ještě jednu sezonu užít a pak fotbalovou kapitolu uzavřít," doplnil Švento.

Dlouholetý slovenský reprezentant se vrátil do Slavie vloni v červnu. V této sezoně zasáhl do dvanácti kol první ligy, na jaře už si za aktuálně druhý tým tabulky nezahrál.