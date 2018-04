Praha - Fotbalista Miroslav Stoch věří, že dvěma brankami v předehrávce 24. ligového kola s Karvinou konečně zlomil své střelecké trápení od letního příchodu do pražské Slavie z Fenerbahce Istanbul. Slovenský záložník v předchozím průběhu sezony skóroval jen jednou, dnes ale zařídil obrat a výhru 3:2 a rád by v gólovém probuzení pokračoval.

"Produktivita mi chyběla, to vím, to mi nikdo nemusí říkat. Chybělo mi to asi nejvíc. Jsem velmi rád, že jsem mohl pomoct mužstvu. Samozřejmě je to úleva. Každý ofenzivní hráč potřebuje góly a nějaké asistence," řekl novinářům Stoch.

V předchozím průběhu sezony se trefil jen při březnové remíze 3:3 na Spartě. "Pomalu každý zápas jsem měl dost střel, ale nepadalo mi to. Už po gólu na Spartě jsem byl velmi rád, dneska to padlo dvakrát. Budu to zkoušet dál. Pevně věřím, že se to rozběhne a že mužstvu pomůžu nejen herně, ale i produktivitou," doplnil osmadvacetiletý hráč.

Proti Karviné nejprve srovnal v 29. minutě na 1:1. "Před prvním gólem mi přišla pěkná přihrávka od Kuby Hromady. Milan Škoda mi to pustil mezi nohama, už jsem byl blízko brankáře, tak jsem se snažil naznačit, že vystřelím normálně, ale nakonec jsem se to snažil jen tak jemně lobnout. Gólman šel na zem a vyšlo to," prohlásil Stoch.

Zápas pak zlomil v 59. minutě dalekonosnou ranou zpoza vápna k tyči. "Prostě jsem si to připravil a zkusil zpoza šestnáctky. Konečně nějaká střela. To, co mě zdobilo, dá se říct, celou kariéru, ale tady to nějak drhlo a strašně dlouho jsem na to čekal. Myslím, že to přišlo v pravý moment," pochvaloval si.

Dva góly v soutěžním utkání nedal skoro dva roky. "Naposledy to bylo ještě ve Fenerbahce v předkole Evropské ligy proti Grasshoppers Curych. Už v zimní přípravě mi to začalo padat, věřil jsem, že to začne i v lize. Ze začátku to tak nevypadalo. Proti Spartě mi to konečně spadlo. Věřím, že to tak bude pokračovat, teď je na to správný čas. Liga vrcholí, dotahujeme se na Plzeň, bude to potřeba," řekl Stoch.

Slavia výhrou nad Karvinou vytvořila tlak na vedoucí Plzeň, která má před nedělním šlágrem se Spartou už jen čtyřbodový náskok. "Věděli jsme, že hrajeme první a chtěli jsme je dostat trochu pod tlak. Dá se říct, že mužstva za námi se snaží tlačit na nás, my se zase snažíme vytvářet tlak na Plzeň. Teď jsou to čtyři body, uvidíme, jak to dopadne v neděli. Myslím, že do konce to ještě může být zajímavé," podotkl Stoch.

Jeho celek bude v neděli výjimečně přát rivalovi Spartě. "Dá se říct, že asi ano. Nemyslím si ale, že Sparta bude hrát pro nás. Oni potřebují body a je to pro ně velký zápas. Může to skončit jakkoliv, ale věřím, že Plzeň potrápí a že nám pomůžou," dodal rodák z Nitry.