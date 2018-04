Praha - Fotbalista Milan Škoda sice jedenáctou brankou v ligové sezoně srovnal na 1:1, ale vedle gólu neproměnil penaltu ani další dvě velké šance, a proto vzal senzační porážku Slavie 1:2 v dohrávce 22. kola se Zlínem na sebe. Pražané dál ztrácejí na vedoucí Plzeň devět bodů a reprezentační útočník už nepovažuje naději na obhajobu titulu za příliš velkou.

"Samozřejmě kdyby byl v tabulce rozdíl šest bodů, bylo by to mnohem lepší. Nemyslím si, že by na nás mohlo zaváhání Plzně nějak dolehnout, prostě jsme neodehráli dobrý zápas. Ta situace teď není úplně ideální," řekl novinářům Škoda.

Slávistický kapitán nejprve v 16. minutě trefil hlavou tyč, poté v polovině první půle proti zlínskému brankáři Zdeňku Zlámalovi neproměnil penaltu a trefil se až v 28. minutě.

"Měl jsem dopředu rozhodnuto, kam penaltu kopnu. Myslel jsem si, že tam určitě nepůjde, protože to vždycky kopu nahoru. Rozhodl jsem se to kopnout na tuhle stranu v téhle blbé výšce," konstatoval Škoda.

Přestože Slavia díky němu srovnala, v druhé půli se jí nedařilo. I tak měl Škoda deset minut před koncem šanci dát gól na 2:1, ale Zlámala zblízka neprostřelil a Zlín v nastavení rozhodl.

"Posledních deset minut první půle bylo z naší strany opravdu špatných. Druhý poločas jsme to chtěli zlepšit, ale šance jsme si úplně nevytvářeli, nebyl to od nás dobrý zápas. I přes to všechno jsem měl tutovku na 2:1, kdy jsem měl dát gól. Moje chyba," řekl Škoda.

"Odcházím zklamaný, protože jsme nevyhráli. Velká část viny je na mně, takže zklamání. Beru za to jednoznačně osobní odpovědnost," dodal dvaatřicetiletý útočník.

Jeho tým prohrával už potřetí za sebou. Zatímco proti Olomouci a Spartě ztrátu dotáhl k bodovému zisk, dnes ne. "Bylo hloupé, že jsme brzo prohrávali. Tohle je samozřejmě špatné. Hodně nás limituje, že každý zápas prohráváme a musíme dotahovat. Pak je to samozřejmě těžké," konstatoval.