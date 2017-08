Praha - Když si slovenský fotbalista Jakub Hromada v červnu v přípravě před evropským šampionátem jednadvacítek natrhl vaz v koleni, sám nečekal, že se už ve čtvrtém kole nové sezony české ligy vrátí na trávník. Letní posila Slavie si v dnešním malém pražském derby na půdě Bohemians 1905 odbyla premiéru v červenobílém dresu, ale k úplné spokojenosti jednadvacetiletému záložníkovi scházela výhra. Hosté v Ďolíčku jen remizovali 0:0.

"Vnímám velmi pozitivně, že po devíti týdnech od zranění jsem mohl odehrát ligový zápas. Kdyby mi někdo v den zranění řekl, že už dnes odehraji ligový zápas proti Bohemce, tak bych tomu asi nevěřil. Žene mě to vpřed k ještě větší práci," řekl novinářům Hromada, který v lize nastoupil poprvé od dubnového zápasu v Hradci Králové v dresu Plzně.

V Ďolíčku strávil na hřišti 64 minut, pak ho střídal Josef Hušbauer. "V prvním poločase to bylo super. Co se týče fyzické stránky, bylo to OK. Možná v druhém poločase mi už docházely síly. Zápas byl nahoru dolů, hodně se běhalo, bylo to náročné. Ale jsem rád, že jsem dostal příležitost. Věřím, že zápasů za Slavii bude přibývat," uvedl Hromada.

Těsně před střídáním ho ve vlastním vápnu trefil míč do ruky. "Viděl jsem, že útočící hráč jde centrovat. Chtěl jsem míči zabránit, šel jsem do skluzu. Jestli mě to trefilo do ruky, tak byla v přirozené poloze. Takže myslím, že správně posouzené," mínil Hromada.

Bezbrankovou remízu bral jako ztrátu. "Snažili jsme se hrát aktivně po celý zápas, bohužel šance, které jsme si vypracovali, jsme neproměnili a žádný gól jsme nedali. Na konci se nám nepodařilo vytvořit si nějaký souvislý tlak. Je to škoda, chtěli jsme si odvézt tři body z Bohemky, ale musíme to hodit za hlavu," podotkl Hromada.

Slávisté se na Bohemians stejně jako v předchozích zápasech trápili v ofenzivě. Za sedm soutěžních duelů sezony dali jen pět branek. "Vnímá to každý, že efektivita není taková, jak bychom si představovali. Pracujeme na tom v tréninku, snažíme se to zlepšovat. Všichni pevně věříme, že naši střeleckou smůlu prolomíme hned ve středu," dodal Hromada, jehož tým čeká ve středu odveta 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie a v ní bude smazávat ztrátu 0:2 z Kypru.