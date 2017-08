Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slavie Praha si v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů zahrají o postup do základní skupiny s kyperským týmem APOEL Nikósie. Český šampion začne v úterý 15. srpna venku, odveta je na programu ve středu 23. srpna v Edenu. Kyperského soupeře přisoudil los v Nyonu také Plzni, která si o postup do základní skupiny Evropské ligy zahraje s AEK Larnaka. Zápasy se uskuteční 17. a 24. srpna.

Slávisté jako nenasazený tým měli na výběr z pětice nasazených soupeřů. Vyhnuli se klubům s nejvyšším koeficientem Olympiakosu Pireus a Celticu Glasgow. APOEL byl podle koeficientu druhým nejhorším celkem z pěti nasazených po Mariboru.

"Když postoupili do této části předkol, nebude to slabý soupeř. Co se týče zvuku v Evropě, může se zdát, že je to přijatelné a možná ten soupeř mohl být horší. Olympiakos jsme si nikdo nepřáli, to se nám vyplnilo. Nicméně budeme k tomuto dvojzápasu přistupovat s maximálním respektem. Šance na postup bych nechal v rovině 50 na 50," řekl novinářům slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

APOEL postoupil v sezoně 2011/12 až do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale od té doby šel herně i výsledkově dolů. Předloni ho v Evropské lize dvakrát porazila Sparta, doma zvítězila 2:0 a na Kypru pak 3:1.

Letenští na kyperského šampiona narazili i v kvalifikaci Ligy mistrů v sezoně 2004/05 a prošli dál po výsledcích 2:2 venku a 2:1 doma. APOEL naopak vyřadil v předkole Evropské ligy v ročníku 2010/11 Jablonec po výhrách 1:0 a 3:1.

Slávisté postoupili do 4. předkola přes Borisov. V úvodním domácí duelu zvítězili 1:0 a navzdory středeční prohře 1:2 v Bělorusku prošli dál díky většímu počtu vstřelených gólů venku.

APOEL nejprve vyřadil v 2. předkole lucemburské Dudelange po dvou výhrách 1:0 a ve 3. předkole rumunský celek Viitorul Constanta. Kyperský šampion nejprve venku prohrál 0:1, což vedlo k odvolání nizozemského trenéra Maria Beena po dvou měsících ve funkci. Nahradil ho Řek Jorgos Donis a APOEL v odvetě po vítězství 4:0 v prodloužení postoupil. Mezi největší opory patří Portugalec Nuno Morais, který působil i v Chelsea.

"Budeme se teď pídit po informacích. Vím jen to základní, že prošli přes Viitorul, že domácí prostředí je velice bouřlivé. Co jsem to jen tak prolétl, vidím, že mají v kádru Jihoameričany, nějaké Brazilce, Španěly, moc Kypřanů tam asi nebude. Ještě nehráli domácí soutěž, příští středu hrají Superpohár, tak se na ně pojedeme naživo podívat," uvedl Šilhavý.

Červenobílí usilují o druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů v historii. Ten první vybojovali před deseti lety, kdy v kvalifikaci vyřadili Žilinu a Ajax Amsterodam.

Postupem do 4. předkola Pražané získali jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy a prémii asi 146 milionů korun. Skupinu některého z evropských pohárů si zahrají poprvé od roku 2009.

Český stoper Michael Lüftner si v mistrovské části 4. předkola zahraje s FC Kodaň proti Karabachu a útočníka Tomáše Pekharta čeká s izraelským Hapoelem Beer Ševa slovinský Maribor. V nemistrovské části pak obránce Pavel Kadeřábek v barvách Hoffenheimu změří síly se slavným Liverpoolem.

Plzeň si o skupinu Evropské ligy zahraje s Larnakou

Fotbalisté Viktorie Plzeň si ve čtvrtém předkole zahrají o postup do základní skupiny Evropské ligy s AEK Larnaka, která v minulém ročníku ve stejné fázi vypadla s Libercem. První zápas je na programu 17. srpna na západě Čech, odveta na Kypru se uskuteční o týden později.

Larnaka se do play off Evropské ligy probojovala až z prvního předkola, když postupně vyřadila gibraltarský Lincoln Red Imps, Cork City a Dinamo Minsk. Kyperský celek si ve skupině zahrál zatím jen v roce 2011, kdy v předkole vyřadil Mladou Boleslav. V minulém ročníku nestačil AEK v play off na Liberec, kterému podlehl 0:1 a 0:3.

Plzeň do play off Evropské ligy zamířila ze třetího předkola Ligy mistrů, ve kterém ztratila dobře rozehraný dvojzápas s FCSB, bývalou Steauou Bukurešť. Viktoria v prvním utkání v Rumunsku remizovala 2:2, v domácí odvetě ale zkolabovala a po třech gólech v rozmezí osmi minut prohrála 1:4 a vypadla.

Legii Varšava, kde působí Adam Hloušek, los přidělil za soupeře Šeriff Tiraspol. Proti němu už si český obránce v minulosti zahrál. Se Slavií v roce 2009 s moldavským soupeřem v předkole Ligy mistrů vypadl po remízách 0:0 a 1:1, ke které tehdy přispěl úvodním gólem. Midtjylland s Filipem Novákem nastoupí proti Apollonu Limassol.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů

První zápasy:

Úterý 15. srpna:

Mistrovská část: APOEL Nikósie - Slavia Praha, Karabach - FC Kodaň.

Nemistrovská část: Young Boys Bern - CSKA Moskva, Hoffenheim - Liverpool, Sporting Lisabon - FCSB.

Středa 16. srpna:

Mistrovská část: Olympiakos Pireus - Rijeka, Celtic Glasgow - Astana, Hapoel Beer Ševa - Maribor.

Nemistrovská část: Basaksehir - FC Sevilla, Neapol - Nice.

Odvetné zápasy:

Úterý 22. srpna:

Mistrovská část: Rijeka - Olympiakos Pireus, Astana - Celtic Glasgow, Maribor - Hapoel Beer Ševa.

Nemistrovská část: FC Sevilla - Basaksehir, Nice - Neapol.

Středa 23. srpna:

Mistrovská část: Slavia Praha - APOEL Nikósie, FC Kodaň - Karabach.

Nemistrovská část: CSKA Moskva - Young Boys Bern, Liverpool - Hoffenheim, FCSB - Sporting Lisabon.

Los 4. předkola fotbalové Evropské ligy

(17. a 24. srpna):

Viktoria Plzeň - AEK Larnaka, Škendija Tetovo - AC Milán, Vardar Skopje - Fenerbahce Istanbul, Ajax Amsterodam - Rosenborg Trondheim, Osijek - Austria Vídeň, Crvena Zvezda Bělehrad - FK Kransnodar, Altach - Maccabi Tel Aviv, BATE Borisov - Olexandrija, FC Bruggy - AEK Atény, Marítimo Funchal - Dynamo Kyjev, Dinamo Záhřeb - Skënderbeu Korcë, Ludogorec Razgrad - Suduva Marijampole, Panathinaikos Atény - Athletic Bilbao, Apollon Limassol - Midtjylland, Domžale - Olymique Marseille, Partizan Bělehrad - Videoton, Hafnarfjördur - Braga, Everton - Hajduk Split, Utrecht - Zenit Petrohrad, Legia Varšava - Šeriff Tiraspol, Viitorul Constanta - Salcburk, PAOK Soluň - Östersund.