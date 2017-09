Praha - Fotbalisté Slavie se ve čtvrtek po osmi letech vrátí do hlavní fáze některého z pohárů. Český šampion v Edenu rozehraje základní skupinu Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv, které předloni ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadilo Plzeň. Červenobílí by rádi na úvod proti izraelskému vicemistrovi získali tři body a vykročili za vysněným postupem. Dalšími soupeři ve skupině jsou Villarreal s Astanou.

"Každý začátek je důležitý, i ten zítřejší zápas bude důležitý. Velký favorit naší skupiny je Villarreal a my budeme bojovat o druhé místo. Pokud chceme bojovat minimálně o to druhé místo, budeme chtít zítra vyhrát," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Pražané ale nejdou do zápasu v úplně ideální konstelaci. Z posledních pěti soutěžních zápasů vyhráli jediný a po víkendové remíze 1:1 v Olomouci narostla jejich ztráta na první místo v domácí lize na šest bodů. Červenobílí navíc před sebou mají nedělní pražské derby se Spartou.

"Samozřejmě jednoduché to není, v rychlém sledu za sebou hned dva těžké zápasy. Stejně důležité je derby. Ale kádr máme široký a věřím, že to zvládneme. Mezi zápasy jsou jen dva dny, čas na regeneraci nebude tak velký, takže počítáme, že síly rozložíme mezi více hráčů," řekl Šilhavý.

Maccabi v posledních dvou sezonách obsadilo v izraelské lize druhé místo. Předloni si zahrálo skupinu Ligy mistrů a na cestě do ní po prohře 1:2 doma a výhře 2:0 venku vyřadilo Plzeň.

"Myslím, že co se týče síly, je to nastejno. Maccabi to tehdy válcovalo, měli Zahaviho, který vyřadil Plzeň, ale už odešel. Pořád ale mají v kádru výborné hráče. Budeme muset podat výkon na hranici našich možností, abychom vyhráli. Maccabi má více zkušeností z pohárů, ale já věřím, že my je kvalitou předčíme a porazíme je," řekl ČTK slávistický brankář Přemysl Kovář, který v letech 2014 až 2016 působil v Izraeli v Hapoelu Haifa.

Slávisté si budou muset dát pozor na islandského útočníka Vidara Kjartanssona, který ve třech ligových zápasech a sedmi utkáních předkol Evropské ligy nastřílel šest branek a přidal dvě asistence. "Směrem dopředu jsou silnější než dozadu, na to si musíme dát pozor. Určitě na ně vlítneme. Musíme si ale pohlídat jejich brejky," řekl Kovář.

"Viděli jsme jejich poslední zápasy, na tom posledním jsme byli naživo. Kjartansson je důležitý hráč, ale není tam sám. Mají silnou osu Ben Haim, který hrál i v Chelsea, kapitán Jeini a Kjartansson. Atzili z levé strany je taky gólově disponovaný, jejich ofenziva je silná," řekl Šilhavý.

Slavia nebude moci nasadit nejzvučnější posilu Dannyho, který stejně jako Švento chybí kvůli zranění. Naskočit by však už mohl uzdravený stoper Simon Deli. V hostujícím týmu visí otazník nad startem kapitána Jeiniho.

Zápas v Edenu začne v 19:00 a očekává se návštěva do 15 tisíc diváků.

pha ura