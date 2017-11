Netanja (Izrael) - Fotbalisty pražské Slavie čeká ve čtvrtek v Netanje proti Maccabi Tel Aviv zřejmě klíčový zápas v Evropské lize. Český šampion figuruje na třetím místě skupiny A, a aby nemusel spoléhat na výsledek druhého utkání v Astaně, potřebuje k uchování postupových nadějí v Izraeli bodovat. Soupeř už šanci na účast v jarních vyřazovacích bojích ztratil.

Slavia má po čtyřech z šesti kol pět bodů a ztrácí dva na druhou Astanu a tři na vedoucí Villarreal. Maccabi je s jedním bodem a bez vstřeleného gólu poslední.

Pokud by Astana nad Villarrealem v druhém čtvrtečním duelu doma zvítězila, museli by červenobílí k udržení postupových šancí v Izraeli bodovat. V případě, že Villarreal neprohraje, zůstanou slávisté ve hře, i kdyby v Netanje vyšli bodově naprázdno. Na závěr skupiny Pražané přivítají Astanu. Do jarní vyřazovací fáze postoupí první dva týmy.

"Matematika v tabulce nám velí minimálně držet krok s Astanou, aby se v posledním zápase ještě o něco hrálo. Chceme zítra vyhrát, věřím, že se nám to podaří a že v tom posledním zápase s Astanou se bude rozhodovat, kdo postoupí," řekl novinářům slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

Pražané proti Maccabi na úvod skupiny vybojovali dosud jediné vítězství, které gólem zařídil Tomáš Necid. Nyní zkusí triumf zopakovat. V evropských pohárech přitom venku už dvacetkrát po sobě nevyhráli.

"Hráči Maccabi jsou běhaví, živí, chtějí útočit. Teď nad sebou nemají bič, že musí, jsou už ze hry. Platit by na ně měl poctivý a organizovaný výkon jako doma a aktivita dopředu, abychom byli produktivní," řekl Šilhavý, jehož tým o víkendu porazil Duklu 5:0 a předtím v reprezentační pauze vyhrál přípravný duel v rumunské Craiově 4:0.

"V posledních dvou zápasech jsme byli produktivní, tak věřím, že i zítra budeme schopni dát nějakou branku a pokusit se o výhru," dodal kouč.

Maccabi jako jediné ze všech účastníků základních skupin ještě neskórovalo a už nemůže postoupit. "Nehráli od 7. listopadu, kdy hráli přátelský zápas, ale nemyslím, že to utkání ovlivní. Budou natěšení, jde o prestiž, je to Evropská liga, takže to určitě nepodcení," řekl Šilhavý.

Slavii nahrává i fakt, že kvůli rekonstrukci stadionu v Tel Avivu se bude hrát v Netanje, která je vzdálená asi 30 kilometrů. "Kapacita je nějakých 13 tisíc. Myslím, že přijde plný stadion, Maccabi má po celém Izraeli hodně fanoušků. Atmosféra bude na stejné úrovni, jako jsme zažili na Kypru proti APOELu," odhadl slávistický brankář Přemysl Kovář, který v letech 2014 až 2016 působil v nedaleké Haifě.

"Moc se těším. Vlastně hned po tom losu, co nám vytáhli Maccabi, jsem dostal pár zpráv od kamarádů z Izraele jako 'Vítej zpátky v Izraeli' a podobně. Mám tam spoustu kamarádů, už psali, že se přijedou podívat. Těším se na ně," dodala slávistická gólmanská dvojka.

Do Izraele neodcestovali zranění Jan Sýkora, Ruslan Rotaň, Muris Mešanovič a Dušan Švento a karetně potrestaný Jan Bořil. Zápas v Netanje začne ve čtvrtek ve 21:05 SEČ.

Statistické údaje před zápasem fotbalové EL Maccabi - Slavia

Výkop: čtvrtek 23. listopadu, 21:05 (Netanja, Nova Sport 1).

Rozhodčí: István Kovács - Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene - Marius Avram, Horatiu Fesnic (všichni Rum.).

Bilance:

Izrael - ČR (Československo) 14 2-3-9 11:24.

2006/07 UEFA: Hapoel Tel Aviv - Mladá Boleslav 1:1,

2009/10 EL: Teplice - Hapoel Tel Aviv 1:2, 1:1,

2012/13 EL: Hapoel Tel Aviv - Plzeň 1:2, 0:4,

2012/13 EL: Sparta Praha - Kirjat Šmona 3:1, 1:1,

2015/16 LM: Maccabi Tel Aviv - Plzeň 1:2, 2:0,

2015/16 EL: Liberec - Kirjat Šmona 2:1, 3:0,

2016/17 EL: Beer Ševa - Sparta Praha 0:1, 0:2,

2017/18 EL: Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv 1:0.

Maccabi v Evropě:

LM/PMEZ 40 12-9-19 40:55 EL/UEFA 75 34-15-26 113:93 PVP 4 2-1-1 6:4 Celkem 119 48-25-46 159:152

Slavia v Evropě:

LM/PMEZ 32 10-8-14 25:44 EL/UEFA 108 40-29-39 137:127 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 148 53-40-55 173:180

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Předpokládané sestavy:

Maccabi: Rajkovič - Yeini, Babin, Tibi, Davidzada - O. Dasa, Battocchio, Rikan, Blackman - Kjartansson, Atar.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Danny, Stoch - Škoda.

Absence: E. Dasa (zranění) - Rotaň, Sýkora, Mešanovič, Švento (všichni zranění), Bořil (3 ŽK).

Zajímavosti:

- zápas se kvůli rekonstrukci stadionu v Tel Avivu odehraje v Netanje

- první vzájemný zápas na úvod skupiny vyhrála Slavia doma 1:0 a šlo o její jediné vítězství ve skupině

- Maccabi v sezoně 2015/16 postoupilo přes Plzeň ve 3. předkole Ligy mistrů po prohře 1:2 doma a výhře 2:0 venku

- Maccabi uhrálo ve 4 kolech skupiny jediný bod za domácí remízu 0:0 s Villarrealem a už nemůže postoupit

- Slavia ve 4 kolech skupiny prohrála jen naposledy s Villarrealem doma 0:2

- Maccabi jako jediné ze všech týmů ve skupinách ještě nedalo gól

- Maccabi muselo projít všemi 4 předkoly

- Slavia v generálce zvítězila 5:0 nad Duklou, Maccabi naposledy hrálo soutěžní zápas 5. listopadu, kdy vyhrálo na půdě Hapoelu Raanana 1:0

- Slavia v pohárech venku nevyhrála 20x za sebou od triumfu 1:0 na hřišti Ajaxu Amsterodam v kvalifikaci Ligy mistrů v roce 2007

- Slavia hraje skupinu v pohárech poprvé od roku 2009

- Slavia vyhrála v pohárech jen 4 z posledních 39 zápasů (z toho 2 v této sezoně)

- Ngadeu (Slavia) oslaví v den zápasu 27. narozeniny

- brankář Slavie Kovář působil v letech 2014 až 2016 v izraelském Hapoelu Haifa

Tabulka skupiny:

1. Villarreal 4 2 2 0 7:3 8 2. Astana 4 2 1 1 7:4 7 3. Slavia Praha 4 1 2 1 4:5 5 4. Maccabi Tel Aviv 4 0 1 3 0:6 1