Praha - Netradičně hned tři předehrávky otevřou v pátek od 18:00 program 24. kola první fotbalové ligy. Mistrovská Slavia Praha přivítá Karvinou a v případě výhry se může z druhého místa přiblížit k vedoucí Plzni už jen na čtyři body. V záchranářském souboji přivítá dvanáctá Jihlava jedenáctý Zlín a jen o příčku lépe postavená Mladá Boleslav se představí v Teplicích.

Slavia se díky klopýtání Plzně přiblížila k první Viktorii na sedm bodů, a pokud doma porazí Karvinou, vytvoří na Západočechy před jejich nedělním soubojem se Spartou ještě větší tlak. Červenobílí budou chtít napravit poslední domácí porážku 1:2 se Zlínem.

"Připravujeme se na Karvinou tak, abychom se za poslední domácí výsledek rehabilitovali. Nesmíme nic podcenit. Do zápasu musíme vstoupit lépe než se Zlínem, s nímž jsme honili výsledek do poslední chvíle. Soustředíme se na náš zápas, a když ho zvládneme, pak se můžeme koukat v tabulce nahoru i dolů," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Karviná sice osm kol po sobě neprohrála, ale v posledních pěti zápasech uhrála jen nerozhodné výsledky a při minulé bezbrankové remíze doma se Slováckem nepředvedla dobrý výkon.

"Minulý zápas se nám nepovedl a máme co napravovat. Budeme potřebovat daleko lepší výkon. Musíme být lepší v pohybu, důraznější a poctivější v přístupu a snažit se to znepříjemnit Slavii, která bude velký favorit," uvedl karvinský trenér Josef Mucha.

Dvanáctou Jihlavu dělí od sestupových příček tři body, jedenáctý Zlín jen o bod víc. Vysočina se chce proti "Ševcům" vrátit na vítěznou vlnu z úvodu jara, kdy vyhrála čtyřikrát za sebou. Z posledních tří kol získala Jihlava jediný bod.

"Zlín odehrál poslední venkovní zápas na Slavii velmi dobře, k zodpovědnému výkonu a touze uspět ho nabudil brzy vstřelený gól. Také proti Baníku v posledním zápase odehrál Zlín kvalitní první poločas. My ale uděláme maximum pro vítězství, což po třech zápasech bez výhry potřebujeme," uvedl asistent jihlavského trenéra Michal Šmarda.

Zlín ve třech prvoligových utkáních v Jihlavě ještě neprohrál, ale nyní na Vysočinu necestuje v dobrém rozpoložení. "Ševci" nebodovali v pěti z posledních šesti kol.

"Minulou domácí prohrou s Ostravou jsme si zkomplikovali situaci. Uspět můžeme v případě, že navážeme na náš výkon proti Slavii a první poločas s Baníkem. Nemůžeme si ale dovolit hrát nesmyslný fotbal s nakopáváním míčů, ke kterému jsme se vrátili," řekl zlínský kouč Vlastimil Petržela.

Mladá Boleslav pět soutěžních zápasů za sebou neprohrála a v pátek se pokusí stát se prvním týmem, který v této ligové sezoně zvítězí v Teplicích. Domácí ale půjdou do utkání nabuzeni minulou nečekanou výhrou v Liberci.

"Bodů máme stále málo, ale v zápasech s Plzní a Jabloncem jsme se přesvědčili, že je můžeme získat v souboji s každým. Proto i do Teplic jedeme s odhodláním bodovat," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Hlasy před pátečními zápasy:

Slavia Praha (2.) - MFK Karviná (9.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Hrajeme doma, kde se nám minulý zápas výsledkově nepovedl. Takže se na Karvinou připravujeme tak, abychom se za poslední domácí výsledek rehabilitovali. Na druhou stranu musíme mít respekt k soupeři, protože osm kol za sebou neprohrál. Poslední tři těžká utkání venku remizoval v Liberci, Olomouci a Brně. Nesmíme nic podcenit. Do zápasu musíme vstoupit lépe než se Zlínem, s nímž jsme nehráli dobře a honili jsme výsledek do poslední chvíle. V Brně jsme hráli mnohem lépe do defenzivy a od toho se musíme odpíchnout. Soustředíme se na náš zápas, a když ho zvládneme, pak se můžeme koukat v tabulce nahoru i dolů."

Josef Mucha (trenér Karviné): "Minulý zápas se nám nepovedl a máme co napravovat. Chceme uhrát co nejlepší výsledek a k tomu budeme potřebovat daleko lepší výkon. Musíme být lepší v pohybu, být důraznější a poctivější v přístupu a snažit se to znepříjemnit Slavii, která bude velký favorit. Při střílení branek nám chybí kvalita v posledních 20 metrech, lepší a konstruktivnější řešení a nadstavba. Je to možná otázka jednoho zápasu, aby se nám podařil a ofenzivu jsme nastartovali."

FK Teplice (8.) - FK Mladá Boleslav (10.)

Jakub Diviš (brankář Teplic a bývalý hráč M. Boleslavi): "Boleslav se po výkonech z podzimu zvedla. Tvoří se tam nový mančaft, mladý tým. Má vzestupnou formu, takže nás čeká nebezpečné mužstvo, nebude to nic lehkého. Musíme se připravit na sto procent a pak vyhrát. Pro mě už to teď nebude tak horké, ale pořád je to prestižní zápas, protože jsem tam nějakou dobu strávil."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Bodů máme stále málo, ale ve střetnutích s Plzní a Jabloncem jsme se přesvědčili, že je můžeme získat v souboji s každým soupeřem. Proto i do Teplic jedeme s odhodláním bodovat."

Jiří Valenta (záložník M. Boleslavi): "Jedeme do Teplic bodovat a předvést lepší výkon než s Jabloncem. Kdyby se nám tam povedlo vyhrát, bylo by to fantastické. Doma totiž ještě neprohrály. Bude to určitě těžký zápas, ale víme, co chceme hrát. Nesmíme se bát hrát, musíme si víc dovolit a hrát po křídlech. Máme na to a zvládneme to."

Vysočina Jihlava (12.) - Fastav Zlín (11.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Na utkání proti Zlínu se zvlášť dobře připravujeme a uděláme maximum pro vítězství, což po třech zápasech bez výhry potřebujeme. Zlín odehrál poslední venkovní zápas na Slavii velmi dobře. K zodpovědnému výkonu a touze uspět ho nabudil brzy vstřelený gól. Proti Baníku v posledním zápase odehrál kvalitní první poločas. Hráči byli v pohybu, agresivní a ukázali svou fotbalovost. Důležitou roli v týmu soupeře hrají zkušený brankář Zlámal a středopolař Jiráček. Tým má i další individuality, jakými jsou Ekpai, Traoré nebo Vukadinovič. Rychlí a nebezpeční jsou krajní hráči. Na hrotu dobře pracuje Vyhnal."

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "V minulém kole jsme si domácí prohrou s Ostravou zkomplikovali situaci. Pokud bychom toto utkání vyhráli, už bychom byli v klidu. Nyní nás čeká další důležitý zápas. Uspět můžeme v případě, že navážeme na náš výkon proti Slavii a první poločas s Baníkem, kdy jsme také hráli dobře. Nemůžeme si ale dovolit hrát nesmyslný fotbal s nakopáváním míčů, ke kterému jsme se vrátili. Chybí nám kvalitní útočníci, abychom se dostali do tlaku a do šancí. Věřím však, že zápas v Jihlavě zvládneme."

Statistické údaje před zápasy 24. kola první fotbalové ligy

Slavia Praha (2.) - MFK Karviná (9.)

Výkop: pátek 13. dubna, 18:00 (ČT Sport).

Rozhodčí: Zelinka - Wilczek, Pospíšil.

Bilance: 3 3-0-0 5:1.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Kúdela, Bořil - Souček, Hromada - Tecl, Hušbauer, Stoch - Škoda.

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Šisler - Voltr, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Absence: Mešanovič, Van Buren, Mingazov, Deli (všichni zranění), Zmrhal (rekonvalescence), Pokorný (nejistý start), Ngadeu - Janečka (oba 4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Frydrych, Hromada, Sýkora, Tecl - Čolič, Eismann, Hošek, Kalabiška, Wágner (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Milan Škoda (11) - Budínský a Wágner (oba 7).

Zajímavosti:

- Karviná od postupu do ligy prohrála všechny 3 zápasy se Slavií a dala v nich jediný gól

- Slavia v součtu s pohárem prohrála jediný z posledních 7 soutěžních zápasů

- Slavia je s 27 body o skóre nejlepším ligovým týmem na domácím hřišti

- Slavia doma minule podlehla Zlínu 1:2 a byla to její teprve druhá porážka za posledních 35 domácích zápasů v nejvyšší soutěži

- Slavia minule v Brně zvítězila poprvé po předchozích 2 kolech, v nichž získala jediný bod

- Slavia má se 14 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Karviná 8 kol po sobě neprohrála

- Karviná v posledních 5 zápasech remizovala a 2x za sebou hrála 0:0

- Karviná venku 4x za sebou bodovala

- Berkovec, Voltr a Hošek (všichni Karviná) působili ve Slavii

FK Teplice (8.) - FK Mladá Boleslav (10.)

Výkop: pátek 13. dubna, 18:00.

Rozhodčí: Julínek - Antoníček, Podaný.

Bilance: 27 7-9-11 36:35.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Soungole, Kučera - Trubač, Hora, Žitný - Červenka.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Matějovský - Konaté, Přikryl, Mareš - Komličenko.

Absence: Kysela (rekonvalescence), Šeda (zranění), Takács (nejistý start) - Ljevakovič (8 ŽK), Kodeš (trest za ČK), Vošahlík (zranění), Hyčka (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Vondrášek, Soungole, Rezek, Červenka - Fabián, Hubínek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Vaněček (8) - Mebrahtu (6).

Zajímavosti:

- M. Boleslav v lize neprohrála s Teplicemi 5x za sebou a bodovala v 8 z posledních 9 vzájemných utkání

- 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů skončily remízou

- M. Boleslav prohrála jen 2 z posledních 10 ligových zápasů v Teplicích

- Teplice v 11 domácích zápasech ligové sezony ještě neprohrály (6 výher, 5 remíz)

- Teplice prohrály jediné z posledních 4 kol

- M. Boleslav je 5 soutěžních zápasů neporažena

- M. Boleslav vyhrála poslední 2 venkovní ligové zápasy

- M. Boleslav venku získala 16 z celkových 25 bodů

- Šušnjar přišel v zimě do M. Boleslavi z Teplic, naopak Diviš zamířil na začátku sezony z M. Boleslavi do Teplic

Vysočina Jihlava (12.) - Fastav Zlín (11.)

Výkop: pátek 13. dubna, 18:00.

Rozhodčí: Marek - Pelikán, Mokrusch.

Bilance: 7 1-3-3 8:9.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Štěpánek, Tlustý, Schumacher - Ljovin - Nový, Fulnek, Popovič, Keresteš - Dvořák.

Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Ekpai, Hronek, Holzer - Vyhnal.

Absence: Buchta, Mara (oba trest za ČK), Turyna (zranění), Holík (dohoda mezi kluby), Ikaunieks (nejistý start) - Železník (zranění).

Disciplinární ohrožení: Ikaunieks, Ljovin, Keresteš, Rakovan - Bačo, Kopečný, Traoré (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Ikaunieks (8) - Ekpai (5)

Zajímavosti:

- Zlín v lize s Jihlavou ze 7 zápasů prohrál jen jeden (loni v květnu doma 0:3)

- Jihlava v lize doma Zlín v dosavadních 3 zápasech neporazila (2 remízy a prohra)

- Jihlava v posledních 3 kolech získala jediný bod při skóre 2:8

- Jihlava doma získala 16 z celkových 23 bodů

- Zlín z posledních 8 kol vyhrál jen na Slavii a 5 z posledních 6 prohrál

- Zlín dal v posledních 6 kolech jen 3 góly a 4x neskóroval

- Zlín vyhrál jediný z 11 venkovních zápasů této ligové sezony (minule na Slavii)

- Hronek (Zlín) odehrál v této sezoně prvních 5 kol za Jihlavu

FK Jablonec (5.) - Sigma Olomouc (3.)

Výkop: sobota 14. dubna, 16:00 (ČT Sport).

Rozhodčí: Orel - Kotík, Dresler.

Bilance: 43 20-10-13 54:45.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Považanec, Jovovič - Chramosta, Doležal.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Řezníček.

Absence: Trávník (trest za ČK) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Masopust, Jovovič - Jemelka, Radakovič, Falta, Houska, Plšek, Sladký, Zahradníček (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Jovovič (7) - Plšek (6).

Zajímavosti:

- Olomouc z posledních 10 vzájemných ligových zápasů zvítězila pouze jednou, ale z posledních 2 získala 4 body

- Jablonec doma porazil Olomouc v lize 9x za sebou (od prohry 1:2 v srpnu 2005)

- Jablonec na jaře neprohrál ani jeden z 8 soutěžních zápasů

- Jablonec minule remizoval v M. Boleslavi a poprvé po předchozích 6 ligových výhrách ztratil body

- Jablonec v lize doma 5x za sebou neprohrál (z toho 4 výhry)

- Olomouc poslední 3 kola neprohrála

- Olomouc prohrála 3 z posledních 4 venkovních utkání

- Chramosta může odehrát 200. zápas v české lize, Považanec (oba Jablonec) si může připsat 100. start

Baník Ostrava (16.) - Bohemians Praha 1905 (7.)

Výkop: sobota 14. dubna, 16:30.

Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Pochylý.

Bilance: 29 12-10-7 35:22.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Jirásek - Poznar, Baroš.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Tetteh.

Absence: Breda, Šustr (oba zranění) - Vaníček, Krch (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Laštůvka, Granečný, Jirásek, De Azevedo - Dostál, Šmíd, Mašek, Tetteh (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Baroš (8) - Mašek (5).

Zajímavosti:

- Bohemians vyhráli poslední 3 ligové duely s Ostravou

- Bohemians vyhráli 3 z posledních 4 ligových zápasů v Ostravě

- Ostrava poprvé v sezoně 3 kola po sobě neprohrála

- Ostrava 220 minut neinkasovala

- Bohemians už 8 kol pravidelně střídají venkovní porážku a domácí výhru

- Bohemians prohráli poslední 4 venkovní ligové zápasy a dali v nich jediný gól

- Bohemians minule rozdrtili Plzeň 5:2 a teprve potřetí v samostatné lize dali 5 branek za zápas

- Mašek (Bohemians) dal na jaře v 7 zápasech 4 góly, předtím na stejnou porci potřeboval 44 ligových duelů

1. FC Slovácko (14.) - Zbrojovka Brno (15.)

Výkop: sobota 14. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Arnošt.

Bilance: 29 8-7-14 27:38.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Janošek, Havlík, Petr - Zajíc.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Acosta, Polák, Sedlák, Juhar - Škoda - Zikl.

Absence: Hofmann (zranění) - Lutonský (4 ŽK), Šural, Gomes (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Daníček (7 ŽK) - Pavlík, Vraštil (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Zajíc (8) - Škoda (5).

Zajímavosti:

- Slovácko vyhrálo jediný z posledních 6 ligových zápasů s Brnem

- Slovácko doma v lize s Brnem 4x za sebou neprohrálo

- Slovácko vyhrálo jediné z posledních 6 kol

- Slovácko bodovalo ve 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů

- Slovácko je společně se Spartou s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Brno vyhrálo jediné z posledních 8 kol

- Brno 5x za sebou nezvítězilo a z posledních 4 kol získalo jediný bod

- Brno má se 14 góly nejhorší útok ligy, v 7 jarních kolech dalo jen 2 góly a neskórovalo už 400 minut

- Brno je nejhorším týmem ligy venku, získalo tam jen 4 z celkových 20 bodů

- Navrátil (Slovácko) oslaví den před zápasem 28. narozeniny

Dukla Praha (13.) - Slovan Liberec (4.)

Výkop: sobota 14. dubna, 18:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Pfeifer.

Bilance: 15 5-4-6 17:17.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Bezpalec - Holík, Brandner, Douděra, Podaný - Holenda.

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab.

Absence: Bilovský (4 ŽK), Tetour (zranění), Holenda, Jiránek (oba nejistý start) - Hybš (zranění), Pilař (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Holenda (3 ŽK) - Karafiát (7 ŽK), Mikula (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Holenda (7) - Pulkrab (8).

Zajímavosti:

- Dukla prohrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy a v obou inkasovala 3 góly

- Dukla doma v lize s Libercem 3x za sebou neprohrála (2 výhry a remíza) a poslední 2 zápasy neinkasovala

- Dukla v 7 jarních kolech 5x prohrála a získala jen 4 body

- Dukla vyhrála jediné z posledních 8 kol

- Dukla doma v lize prohrála 4x za sebou a v posledních 2 utkáních na Julisce vždy inkasovala 3 góly

- Dukla má se 43 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Liberec minule prohrál s Teplicemi a nebodoval poprvé po 5 kolech

- Liberec neprohrál ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů

- hráči Dukly Holenda, Jiránek a Kušnír působili v Liberci

Viktoria Plzeň (1.) - Sparta Praha (6.)

Výkop: neděle 15. dubna, 18:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Proske - Paták, Kubr - Zelinka (video).

Bilance: 41 12-6-23 38:58.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Bakoš.

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Vatajelu - Stanciu, Kulhánek, Kanga, Plavšič - V. Kadlec, Šural.

Absence: Krmenčík, Hejda (oba nejistý start) - Vácha (zranění).

Disciplinární ohrožení: Chorý (7 ŽK), Kopic, Petržela, Zeman - Šural, V. Kadlec, Hovorka, Costa (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Krmenčík (12) - Šural (8).

Zajímavosti:

- Plzeň vyhrála 6 z posledních 7 vzájemných ligových zápasů

- Plzeň doma Spartu porazila v lize 3x za sebou a na svém stadionu neprohrála s Letenskými od srpna 2011 5x po sobě

- Plzeň na jaře vyhrála jediné ze 7 kol a v posledních 3 ligových zápasech získala jediný bod

- Plzeň v jarní části ligy doma ve 3 zápasech nevyhrála (remíza a 2 porážky)

- Plzeň v neděli na hřišti Bohemians 1905 utrpěla debakl 2:5 a 5 gólů v lize inkasovala teprve podruhé za posledních 12 let

- Plzeň má s 40 vstřelenými góly nejlepší útok ligy

- Sparta v lize 8x za sebou neprohrála

- Sparta se v minulém kole dočkala prvního vítězství po 5 remízách za sebou

- Sparta v lize venku 5x za sebou nevyhrála a z posledních 13 utkání nejvyšší soutěže na soupeřově půdě zvítězila jen 2x

- Sparta je spolu se Slováckem s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Bakoš (Plzeň) oslaví v den utkání 35. narozeniny

- hráči Plzně Čermák, Hejda, Hubník, Kozáčik, Limberský, Kolář, Petržela a Zeman působili ve Spartě

Tabulka:

1. Plzeň 23 16 4 3 40:15 52 2. Slavia 23 13 6 4 39:14 45 3. Olomouc 23 11 8 4 30:18 41 4. Liberec 23 12 5 6 33:24 41 5. Jablonec 23 11 7 5 37:23 40 6. Sparta 23 10 9 4 33:19 39 7. Bohemians Praha 1905 23 9 7 7 26:20 34 8. Teplice 23 8 7 8 27:27 31 9. Karviná 23 6 7 10 25:29 25 10. Mladá Boleslav 23 7 4 12 26:37 25 11. Zlín 23 6 6 11 22:38 24 12. Jihlava 23 7 2 14 25:42 23 13. Dukla 23 6 5 12 24:43 23 14. Slovácko 23 4 9 10 18:28 21 15. Brno 23 5 5 13 14:31 20 16. Ostrava 23 4 7 12 28:39 19