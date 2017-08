Praha - Fotbalisty Slavie čeká ve středu těžká odveta závěrečného 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie. Pokud chtějí červenobílí přesně po deseti letech vybojovat druhý postup do základní skupiny, musejí na svém stadionu dohnat ztrátu 0:2 z Kypru. Zápas začne ve vyprodaném Edenu ve 20:45.

Slavia před týdnem doplatila na špatný úvod, oba góly v Nikósii inkasovala během úvodních deseti minut. Pak sice Pražané převzali otěže, ale trápili se v koncovce a nedokázali využít ani jednu z šancí.

"Uděláme vše pro to, abychom dvojzápas otočili. Byť je soupeř silný a má zkušené hráče, kteří se nesesypou z cizího prostředí, věřím, že když podáme výkon jako v druhém poločase a ještě něco přidáme, proměníme šance, můžeme to zvládnout," uvedl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Pokud jeho svěřenci chtějí pomýšlet na postup, musejí výrazně zlepšit ofenzivu. V sedmi soutěžních zápasech sezony dali jen pět gólů a ve třech z posledních čtyř duelů neskórovali. Naprázdno vyšli i v sobotu v lize na půdě Bohemians (0:0).

"V posledních zápasech nám chybí řešení v poslední fázi. Myslím si, že Škoďák (Škoda) ani Mesi (Mešanovič), kteří dali v minulé sezoně dohromady snad 30 gólů, šance nezapomněli a nezapomněli ani dávat góly. Věřím, že ve středu se to prolomí," prohlásil Šilhavý.

Pražané tuší, že v odvetě nesmějí inkasovat. Pak by k postupu potřebovali vstřelit čtyři góly. "V téhle soutěži dohánět prohru 0:2 je velmi těžké, ale i tak si myslím, že je to určitě hratelné. Musíme navázat na druhou půli, viděli jsme, že se nimi dá hrát. Hlavně nesmíme inkasovat, pak už by to bylo těžké," uvedl záložník Josef Hušbauer.

Naopak APOEL, který v minulém ročníku došel do osmifinále Evropské ligy a v sezoně 2011/12 dokonce hrál čtvrtfinále Ligy mistrů, chce v Edenu skórovat. "Musíme být obezřetní. Děláme chyby v rozehrávce a v prvním zápase jsme ztráceli hodně míčů. Je třeba to zvládnout psychicky a mým přáním je, abychom dali gól," řekl kouč Nikósie Jorgos Donis, který převzal mužstvo mezi úvodním zápasem a odvetou 3. předkola proti Viitorulu Constanta.

Do slávistické sestavy by se měla vrátit portugalská letní posila Danny, který vynechal úvodní zápas na Kypru i duel s Bohemians kvůli zranění. Naopak start stopera Deliho je nepravděpodobný.

Kdyby se Slavii povedl obrat, vedle druhého postupu do základní skupiny Ligy mistrů by získala i prémii téměř 385 milionů korun. V případě vyřazení Pražané nastoupí na podzim do Evropské ligy. Skupinu některého z pohárů si červenobílí zahrají poprvé od roku 2009.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - APOEL Nikósie: Výkop: středa 23. srpna, 20:45 (O2 TV Sport). První zápas: 0:2. Rozhodčí: Milorad Mažič - Milovan Ristič, Dalibor Djurdjevič - Nenad Djokič, Danilo Grujič (všichni Srb.). Bilance: ČR (Československo) - Kypr 20 11-4-5 52:24. 1964/65 PVP: Sparta Praha - Famagusta 10:0, 6:0, 1984/85 UEFA: Bohemians Praha - Apollon Limassol 6:1, 2:2, 1985/86 PVP: AEL Limassol - Dukla Praha 2:2, 0:4, 1998/99 PVP: Apollon Limassol - Jablonec 2:1, 1:2, 2004/05 LM: APOEL Nikósie - Sparta Praha 2:2, 1:2, 2010/11 EL: APOEL Nikósie - Jablonec 1:0, 3:1, 2011/12 EL: AEK Larnaka - Mladá Boleslav 3:0, 2:2, 2015/16 EL: Sparta Praha - APOEL Nikósie 2:0, 3:1, 2016/17 EL: AEK Larnaka - Liberec 0:1, 0:3, 2017/18 LM: APOEL Nikósie - Slavia Praha 2:0, 2017/18 EL: Plzeň - AEK Larnaka 3:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 31 10-7-14 25:44 EL/UEFA 104 39-27-38 133:122 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 143 52-37-54 169:175 APOEL v Evropě: LM/PMEZ 79 25-21-33 88:98 EL/UEFA 80 30-17-33 103:110 PVP 30 6-6-18 27:78 Celkem 189 61-44-84 218:286 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Danny, Hušbauer, Rotaň, Stoch - Škoda. APOEL: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Morais, Vinícius - Efrem, Ebecilio, Aloneftis - De Camargo. Absence: Bílek (rekonvalescence), Mingazov, Deli (oba nejistý start) - nikdo. Zajímavosti: - Slavia usiluje o druhý postup do základní skupiny LM (první od roku 2007), APOEL o čtvrtý - APOEL předloni ve skupině EL prohrál se Spartou 0:2 venku a 1:3 doma, s Letenskými vypadl i v sezoně 2004/05 v kvalifikaci LM po výsledcích 2:2 a 1:2 - APOEL v sezoně 2010/11 vyřadil v předkole EL Jablonec po výhrách 1:0 doma a 3:1 venku - Slavia ve 3. předkole vyřadila Borisov po výhře 1:0 doma a porážce 1:2 venku - APOEL ve 2. předkole přešel přes Dudelange po dvou výhrách 1:0, ve 3. předkole vyřadil Viitorul Constanta po prohře 0:1 venku a výhře 4:0 po prodloužení doma - Slavia v sobotu v generálce remizovala v lize na půdě Bohemians 0:0, APOEL o víkendu první kolo kyperské ligy kvůli odvetě nehrál - Slavia vyhrála v pohárech jen 3 z posledních 34 zápasů - Slavia vyhrála jediný z posledních 5 soutěžních zápasů - Slavia dala v 7 soutěžních zápasech sezony jen 5 branek a ve 3 z posledních 4 duelů neskórovala - Slavia doma prohrála jediný z posledních 20 soutěžních zápasů a v této sezoně doma ještě neinkasovala - APOEL vyhrál jediný z posledních 6 pohárových zápasů venku, z toho 5 prohrál - APOEL mezi úvodním zápasem a odvetou 3. předkola vyměnil trenéra, mužstvo převzal Řek Jorgos Donis - APOEL v sezoně 2011/12 došel do čtvrtfinále LM, v minulém ročníku hrál osmifinále EL - Van Buren (Slavia) den po utkání slaví 25. narozeniny - postupující získá prémii v přepočtu téměř 385 milionů korun