Praha - Fotbalisté Slavie porazili ve 20. ligovém kole v přímém souboji o druhé místo Olomouc 3:1. Hanácký nováček vedl od 57. minuty po gólu Martina Hály, ale v posledních 16 minutách otočili skóre Milan Škoda a střídající Stanislav Tecl s Mickem van Burenem. Slavia porazila Olomouc v lize poprvé po osmi zápasech a na druhém místě tabulky se vzdálila třetí Sigmě na pět bodů. Při druhém gólu domácích poprvé v české nejvyšší soutěži videorozhodčí změnil původně neuznanou branku.

Slavia začala náporem a hostující brankář se v osmé minutě musel hodně natahovat, aby vyrazil Hušbauerovu střelu. Na druhé straně se po chybě domácí obrany řítil do šance Hála, oběhl i gólmana Koláře, ale v pádu už zakončil jen slabě a míč se dokutálel mimo. V 18. minutě nabil za vápnem Hála Sladkému, který ale tísněn protihráčem zamířil vedle.

V 27. minutě dostal slávista Souček míč do sítě, sudí Orel však už předtím zapískal útočný faul. Na opačné straně musel proti střele aktivního Hály z úhlu zasáhnout domácí brankář Kolář.

Pražané v závěru poločasu stupňovali tlak. Reichl však vyrazil Stochovu ránu zpoza vápna a skvěle si už v první minutě nastavení poradil i s velkou šancí Škody.

Domácí pokračovali v náporu i po pauze, ale do vedení šla Sigma. Slávista Bořil v 57. minutě nechtěně prodloužil dlouhý nákop za obranu na Hálu a ten svůj samostatný únik proměnil střelou mezi Kolářovy nohy. Slávistický gólman inkasoval po předchozích třech soutěžních duelech s čistým kontem.

Pražané po inkasované branky vyvinuli obrovský tlak. V 66. minutě na zadní tyči mířil nad Bořil, po střele střídajícího Van Burena za již překonaným gólmanem zasáhla obrana a následně přestřelil Frydrych.

V 74. minutě Stochovu ránu z přímého kopu famózně vytáhl Reichl ze šibenice na roh, ale po něm už domácí udeřili. Po Deliho hlavičce napálil Sladký zblízka Škodu, od něhož se míč odrazil do sítě. Domácí kapitán tak gólově oslavil dnešní 250. zápas v české lize.

Slavia pokračovala v drtivém tlaku a v 81. minutě otočila stav. Po dalším rohu prodloužil Deli míč na zadní tyč, odkud jej Tecl doklepl do sítě. Sudí odmával ofsajd, ale Orel po poradě s videorozhodčím původní verdikt opravil. Poprvé v historii české ligy tak nová technologie změnila zprvu neuznanou trefu.

Sigma vrhla všechny síly do útoku a srovnat mohl Hála, ale Slavii zachránil Kolář. Domácí v 84. minutě vyrazili do brejku, Van Buren nejprve trefil tyč, ale pak už dotlačil míč do sítě.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "První poločas odpovídal tomu, že se hrálo o hodně, že hrál druhý s třetím. Byl to spíš takový opatrnější fotbal. V druhém poločase jsme měli dvě tři možnosti a potom z jediné akce v druhé půli jsme dostali gól. Utkání jsme si zdramatizovali. Gól pomohl fotbalu a hrálo se nahoru dolů. Potom pokračoval festival neproměňování našich šancí a pak nám hodně pomohli střídající hráči, plus to, že jsme hráli na severní tribunu. Ta energie z toho jde obrovská. Pomohl nám i gól na 1:1, ten to odšpuntoval. Pak jsme dokázali přidat další branky. Jsem rád, že jsme vyhráli, že jsme to otočili a měli dostatek šancí. Náš výkon měl gradující tendenci. Chvílemi to byl totální fotbal, bránili jsme v jednom dvou hráčích. Jinak si tlak nevytvoříte. Je to důležitý krok, byl to zápas druhého se třetím. Ale hraje se o dalších 30 bodů."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím, že nakonec asi podle očekávání odjíždíme odsud s prázdnou, byť jsme zhruba do obdrženého gólu byli schopni být naprosto rovnocenným soupeřem Slavii. Povedlo se nám eliminovat jejich rozehrávku a zároveň jsme jim až na výjimky žádné šance v první půli nenabídli. Sami jsme mohli minimálně dvakrát skórovat. Potom jsme se dostali do vedení, ale síla Slavie je obrovská. Typologie hráčů, standardky, tlak do vápna, poněkolikáté otočili takhle v posledních minutách zápas. Ještě když hrajeme na tu jejich tribunu, to frenetické publikum na jejich tribuně nás uvařilo. V té fázi jsme nebyli schopni udržet balon, trochu rozbít jejich tlak. Byť soupeř otočil na 2:1, pak jsme zase měli čistou šanci na 2:2, Řezníček šel sám na gólmana. Pak už by to Slavia podle mě nezvládla. Třetí gól pramenil z toho, že jsme byli hodně vysoko. Slavia nás nepřehrála fotbalovostí, zválcovala nás fyzickou silou, jednoduchým fotbalem. Jsme pořád v nadstandardním postavení. Druhé místo je obrovsky lákavé, ale dnes se ukázalo, že je to hodně vysoko. Už před jarem jsem říkal, že bych si přál, abychom udrželi pětku."

Slavia Praha - Sigma Olomouc 3:1 (0:0)

Branky: 74. Škoda, 81. Tecl, 84. Van Buren - 57. Hála. Rozhodčí: Orel - Paták, Mokrusch - Zelinka (video). ŽK: Stoch, Souček, Tecl - Sladký, Hála, Plšek. Diváci: 14.117.

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Danny (70. Tecl), Sobol (59. Van Buren) - Škoda (87. Bucha). Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom, Falta - Zahradníček (83. Manzia), Houska (86. Yunis), Texl (70. Plšek), Kalvach, Hála - Řezníček. Trenér: Jílek.