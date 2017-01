Praha - Fotbalisté Slavie zvládli první přípravné utkání v zimní přestávce vítězně, na soustředění v Číně porazili Pražané tamní třetiligový celek Chaj-nan Boying Seamen 3:0. Jablonec nepotvrdil roli favorita a ve svém úvodním utkání zimní Tipsport ligy pouze remizoval 2:2 s druholigovým Varnsdorfem.

Slavia na soustředění v Číně porazila tamní třetiligový tým

Druhý tým české ligy po celý zápas dominoval. V deváté minutě otevřel skóre přesnou střelou k zadní tyči Hušbauer, další dva góly pak Pražané navzdory mnoha šancím přidali až v závěru, když se dvakrát do odkryté branky prosadil Bosňan Mešanovič. Trefa nové posily Sýkory následně neplatila kvůli ofsajdu.

"Soupeř byl na úrovni naší ČFL nebo na rozmezí ČFL a druhé ligy, byl nesmírně houževnatý a nepříjemný. Nebyl to úplně jednoznačný zápas. Než jsme dali druhý gól, tak měli náznaky z brejkových situací. Myslím, že to splnilo účel přípravného utkání v téhle fázi přípravy," řekl pro klubový web trenér Jaroslav Šilhavý.

Ten nasadil do každého z poločasů rozdílnou jedenáctku, z pětadvacetičlenného kádru na soustředění nehráli stoper Bílek, záložník Zmrhal a brankář Otáhal. "Jsem rád, že si zahráli všichni vyjma nemocného Zmrhala a lehce zraněného Bílka. Zapadlo to do našeho programu a z pohledu toho soustředění jsem spokojený," uvedl Šilhavý.

Nastoupilo všech pět zimních posil a jedna z nich, norský obránce Flo, musela těsně před pauzou střídat. Zranění třísel by však nemělo být vážné. "První informace byly, že ho začal tahat přitahovač, tak šel pro jistotu dolů, aby se nestalo něco víc. Věřím tomu, že to bude jen otázka únavy," doplnil Šilhavý.

Utkání ho potěšilo natolik, že si Slavia se stejným soupeřem zahraje v Číně ještě jednou v sobotu.

Jablonec v Tipsport lize jen remizoval s Varnsdorfem

Varnsdor v zahajovacím duelu mladoboleslavské skupiny B dvakrát vedl, nečekaný náskok ale ani jednou neudržel.

Za Jablonec poprvé srovnal po půlhodině hry po rohovém kopu Ondřej Mihálik a krátce po pauze zařídila dělbu bodů zimní posila desátého celku první ligy Jaroslav Diviš. Kouč Zdeněk Klucký měl k dispozici pouze tři hráče na střídání a zbytek kádru trénoval. Varnsdorf vedl trenér Zdenko Frťala, který do říjnového odchodu působil v Jablonci.

Výsledky přípravných fotbalových zápasů:

--------

Chaj-nan Boying Seamen (Čína) - Slavia Praha 0:3 (0:1)

Branky: 80. a 84. Mešanovič, 9. Hušbauer.

Sestava Slavie:

I. poločas: Pavlenka - Bořil, Frydrych, Mareš, Flo (41. Švento) - Alvir, T. Souček, Hušbauer, Mingazov - Železník, Škoda.

II. poločas: Kovář - D. Souček, Lüftner, Jablonský, Švento - Van Kessel, Ščuk, Barák, Sýkora - Mešanovič, Van Buren. Trenér: Šilhavý.

Vysočina Jihlava - Znojmo 3:3 (1:1)

Branky: 7. Ikaunieks, 54. Rabušic, 76. Záviška - 25. Šamánek, 58. Teplý, 81. Kirschner.

Sestava Jihlavy:

I. poločas: Rakovan - Tlustý, Vedral, Rosa, Nový - Vaculík, Vitásek, Hronek, Novotný - Dvořák, Ikaunieks.

II. poločas: Rakovan - Kryštůfek, Krejčí, Vitásek - Fulnek, Záviška, Šulek, Batioja, Novotný - Duba, Rabušic. Trenér: Bílek.

FK Mladá Boleslav - Olympia Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 52. Jánoš.

MFK Karviná - MFK Skalica 2:1 (2:1)

Branky: 23. Hošek, 34. Puchel z pen. - 32. Ulrich.

Sestava Karviné: Pindroch (70. Ciupa) - Dressler, Plesník (46. Novák), Hošek, Eismann (46. Putyera) - Medak, Bariš - Simeunovič (46. Okleštěk), Lingr (46. Smrž), Puchel (46. Holík) - Panák (63. Sas). Trenér: Weber.

Tipsport liga,

Skupina B (Mladá Boleslav):

FK Jablonec - Varnsdorf 2:2 (1:2)

Branky: 30. Mihálik, 48. Diviš - 2. Neuberg, 42. Fotr.

Sestava Jablonce: Hrubý - Masopust, Beneš (56. Končal), Hübschman, Pernica - V. Kubista, Pospíšil - Diviš, Mihálik, Hanousek - Tecl. Trenér: Klucký.

Skupina D (Frýdek-Místek):

Vítkovice - Bielsko-Biala 4:2 (2:2).