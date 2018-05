Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili v dohrávce 28. ligového kola v malém pražském derby na Dukle 2:0 a udrželi naději na obhajobu titulu. Červenobílí snížili dva zápasy před koncem soutěže ztrátu na vedoucí Plzeň na čtyři body a zároveň si pojistili druhé místo v tabulce, na němž mají čtyřbodový náskok před třetí Olomoucí.

Na Julisce otevřel skóre v desáté minutě Jan Sýkora a pojistku přidal v třetí minutě nastavení Miroslav Stoch. Dukla nevyhrála se Slavií ani šestnáctý vzájemný duel v samostatné lize a je devátá.

Slavia nastoupila ve stejné sestavě jako ve středečním finále domácího poháru s Jabloncem, které vyhrála 3:1. Červenobílí potřebovali k udržení naděje na obhajobu titulu neprohrát a za body vykročili hned po deseti minutách.

Souček povedenou šajtlí vysunul Bořila, který nacentroval z levé strany a nabíhající Sýkora na zadní tyči z voleje poslal balon do sítě. Reprezentační záložník skóroval za Slavii poprvé od zářijového pohárového utkání s Třincem.

Ve zbytku první půle se hrál vyrovnaný fotbal s minimem šancí. Dukla mezi tyče nevystřelila vůbec a hosté zahrozili až těsně před pauzou, kdy Frydrych protáhl z dálky Radu.

Po přestávce si naskočil na centr Frydrych, ale jeho hlavičku zblokovala domácí obrana na roh. Dukla přidala a po hodině z toho byly dvě šance. Schranzovu střelu z úhlu vyrazil brankář Kolář na roh a po něm střelu nekrytého Podaného odvrátil na brankové čáře zadák Frydrych.

Na druhé straně se pokusil o zakončení přes hlavu Sýkora, ale o kousek minul. Slavii v závěru vzhledem k pohárovému finále viditelně ubývaly síly a Dukla se tlačila za vyrovnáním. Podaný však po rohu pálil nad a červenobílí tak v lize počtvrté za sebou neinkasovali. V závěru vítězství Slavie navíc ještě pojistil Stoch, který potáhl balon a zpoza vápna přízemní střelou zamířil přesně k tyči.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Víme, že Slavia patří spolu s Plzní k lídrům soutěže. Do takového zápasu se vám musí povést úplně vše a doufat, že oni úplně nebudou mít svůj den. Takticky jsme plnili to, s čím jsme do utkání šli, ale v začátku jsme hráli hodně bojácně. Bylo tam málo agresivity v soubojích, je potřeba se v tomhle Slavii vyrovnat. Chtěli jsme co nejdéle vydržet, abychom neinkasovali, ale tím, že Slavia dala brzy gól, si vytvořila určitý komfort, který se těžko dohání. V poločase se to změnilo. Kluci si vzali k srdci, co si řekli i my po nich požadovali. Druhý poločas byl lepší. Škoda, že jsme neproměnili šanci v 63. minutě, kdy Schranz mohl volit přihrávku místo zakončení. Nicméně z toho byla standardka a Podaný měl největší šanci na vyrovnání. Mohlo se to vyvíjet jinak. V závěru jsme chtěli zvládnout zápas aspoň do remízy, otevřeli to, ale Slavia nakonec dala pojistku na 2:0. Vítězství si zasloužila."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Fotbal to nebyl moc koukatelný. My máme to, pro co jsme si přijeli - tři body. To je pro nás v téhle situaci důležité po tom programu, který jsme měli. Důležitý byl vstup do utkání, měli jsme dobrý pohyb a z toho i rezultoval gól, který jsme dali. S prvním poločasem panuje celkem spokojenost. Druhý poločas byl takový boj, hodně soubojů. Nám to druhý poločas tolik neběhalo, Dukla byla čerstvější, měla více odražených míčů. Pojišťující gól jsme dali až v poslední vteřině. Spokojenost se třemi body, s tím, že jsme nedostali branku, ale byli bychom raději, kdyby to bylo fotbalovější. Spíš si myslím, že jsme si upevnili druhé místo. Všichni za námi vyhráli a v sobotu hrajeme s Jabloncem, takže případná dnešní ztráta by znamenala komplikaci. Bavili jsme se o titulu před Zlínem a pak víme, jak to dopadlo (porážka). Nemáme to ve svých rukách. Na rovinu, Plzni stačí vyhrát jeden zápas a má na to dva pokusy."