Praha - Fotbalová Slavia Praha dnešním galavečerem v Obecním domě zakončila oslavy 125. výročí založení klubu. V rámci slavnostního programu červenobílí vyhlásili nejlepší historickou a novodobou jedenáctku, o kterých rozhodli fanoušci. Absolutním vítězem hlasování se stal bývalý útočník Pavel Kuka.

"V životě by mě to nenapadlo, ani nevím, čím jsem si to vysloužil," neskrýval překvapení devětačtyřicetiletý Kuka, který hrál za Slavii od šesti let. Vicemistr Evropy z roku 1996 dal za vršovický tým 95 ligových branek.

Kuka se dostal do novodobé nejlepší jedenáctky za posledních 25 let. V ní figurují i dva současní slávisté útočník Milan Škoda a stoper Simon Deli z Pobřeží slonoviny.

Do historické jedenáctky fanoušci zvolili největší klubové legendy brankáře Františka Pláničku, kanonýry Josefa Bicana s Antonínem Pučem, křídelníka Františka Veselého či obránce Jana Lálu. Nechybí ani současný trenér českého národního týmu Karel Jarolím.

Slavii ke 125. výročí popřáli i zpěvák Karel Gott či vítězové tenisového Wimbledonu Jan Kodeš a Petra Kvitová. Dorazil také prezident čínského majitele klubu CEFC Čchan Čchao-tuo.

"Máme dva takové základní cíle - zaprvé do tří let hrát Ligu mistrů a zadruhé mezinárodní mládežnickou akademii. Doufám, že do příští oslavy už to bude," uvedl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva úřadujícího ligového mistra, který po podzimní části nejvyšší soutěže ztrácí z druhého místa na vedoucí Plzeň 14 bodů.

Nejlepší jedenáctka - historická: František Plánička - Jan Lála, Luboš Kubík, František Cipro - Vlastimil Kopecký, Karel Jarolím, František Veselý - Ivo Knoflíček, Jan Košek, Josef Bican, Antonín Puč.

Nejlepší jedenáctka - novodobá: Martin Vaniak - Jan Suchopárek, Marek Suchý, Simon Deli - Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Radek Bejbl, Patrik Berger - Stanislav Vlček, Pavel Kuka, Milan Škoda.