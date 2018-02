Praha - Fotbalisté Slavie porazili v 18. ligovém kole ve vršovickém derby Bohemians 1905 1:0. Gól Milana Škody z osmé minuty sudí Zbyněk Proske po zhlédnutí video odvolal, což se stalo v české nejvyšší soutěži poprvé, ale v nastavení první půle už dal regulérní branku Josef Hušbauer.

Úřadující mistr tak napravil úvodní jarní porážku 0:1 v Jihlavě, dočkal se prvního vítězství pod novým trenérem Jindřichem Trpišovským a posunul se na druhé místo tabulky dva body před Olomouc a Liberec. Bohemians po teprve druhé prohře z posledních devíti kol klesli na sedmou příčku.

Slavia v mrazivém počasí začala aktivněji a celý první poločas diktovala tempo. Na konci osmé minuty rozehrál domácí Hušbauer přímý kop, po Škodově hlavičce se míč díky Součkově lehké teči dostal zpět k domácímu útočníkovi a ten propálil Fryštáka.

Červenobílí se radovali z vedoucí trefy, ale rozhodčí Proske šel ještě situaci zhlédnout na obrazovku vedle hřiště a po dvou a půl minutách trefu odvolal, neboť v ofsajdu stojící Souček clonil brankáři Fryštákovi ve výhledu. Video tak ve třetím utkání v české lize poprvé zrušilo gól.

Když se opět začalo hrát, dostal se málem do další šance Škoda, před nímž na poslední chvíli ukopla balon obrana. Po následném rohu hlavičkoval Souček a Bohemians skvělým zákrokem zachránil Fryšták.

Slavia měla dál převahu, ale do gólových šancí ji hosté moc nepouštěli. Až ve 37. minutě na zadní tyči neusměrnil míč mezi tyče Kúdela, na druhé straně pak mířil nepřesně Nečas.

Domácí nakonec přece jen šli ještě před pauzou do vedení. Šmíd v první minutě nastavení odvrátil dlouhý nákop jen k Hušbauerovi a ten povedenou střelou zpoza vápna zaznamenal svůj první ligový gól od září.

Po hodině hry mohli Bohemians nečekaně srovnat. Po Reiterově centru v 59. minutě vystřelil z první střídající Bartek a přízemní střelou trefil jednu tyč, od níž se míč odrazil do druhé a poté zpět do hřiště. Hostující záložník byl jen centimetry od toho, aby gólem oslavil 200. ligový zápas.

"Klokani" výrazně přidali a Slavia se najednou začala strachovat o tři body. O výhru ji nakonec mohl připravit Jugas, který nepochopitelně špatnou malou domů poslal do úniku hostující Kabajeva. Střídající útočník obešel Koláře, ale netrefil prázdnou branku. Na druhé straně v závěru vytáhl Stochovu ránu Fryšták.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Bohemka je momentálně nejběhavější mužstvo v lize, celou sezonu tahle těžká utkání s favority zvládá. Navíc hřiště není v ideálním stavu. Takže se dalo předpokládat, že to bude utkání o jednom gólu. Naštěstí jsme ho dali my. Celkově jsme vstoupili do utkání dobře a celou první půli jsme ho měli pod kontrolou. Bohužel z toho rezultovala jen jedna branka. V druhém poločase začala Bohemka hrát odvážněji. My jsme nedotáhli některé brejky. Ke konci tam byla od nás trochu nervozita, abychom to zvládli dovést do vítězného konce. Bohemka měla ke konci lepší pohyb a měla dvě šance, které neproměnila. Mužstvo cítilo, že musíme zabrat, protože se nám první kolo nepovedlo. Cítil jsem z mužstva odhodlání rehabilitovat se. Jsme rádi, že jsme aspoň výsledkově odčinili prohru v Jihlavě. Asi 14 dní bojujeme s virózou, teď nám vypadl Deli. Naštěstí to zatím není epidemie, hráči se různě střídají."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Utkání mělo dva rozdílné poločasy. V prvním nás Slavia presovala, my jsme nebyli schopni se dostat do naší hry, náš výkon byl slabý. Soupeř si vytvořil hodně standardek a nakonec po dlouhém míči nám dal gól. Hušbauer to krásně trefil v situaci, kdy už běželo nastavení. O poločase jsme si řekli, že se prohrát může, ale abychom z výkonu měli dobrý pocit. V prvním poločase to byl ustrašený výkon. Zároveň jsem hráčům říkal, že Slavia vede 1:0, takže má co ztratit, zatímco my už ne. Byl jsem přesvědčen, že výkon se může změnit, pokud si přestaneme kadit do kalhot. To se stalo. Mohlo se stát cokoliv, od navýšení náskoku domácích, po vyrovnání, případně otočení skóre. Bohužel jsme nadějné situace nedotáhli, nebo při nás nestálo štěstí. V druhém případě Kabajevovi v momentě, kdy střílel do prázdné brány, míč skočil. Terén nám zabránil ve skórování. Prohráli jsme, ale se ctí."

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 45.+1 Hušbauer. Rozhodčí: Proske - Moláček, Wilczek - Zelinka (video). ŽK: Jugas, Hromada, Hušbauer, Sýkora - Mašek. Diváci: 9648.

Slavia: Kolář - Jugas, Kúdela, Pokorný, Sýkora (78. Sobol) - Souček - Stoch, Hromada (88. Ngadeu), Hušbauer, Zmrhal - Škoda (79. Necid). Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter (79. Záviška), Mašek (67. Kabajev), Vaníček (40. Bartek) - Nečas. Trenér: Martin Hašek st.