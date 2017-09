Olomouc - Fotbalisté Slavie i ve třetím venkovním utkání v sezoně první ligy jen remizovali, když v 6. kole hráli 1:1 v Olomouci. Sice vedli po brance Milana Škody z 9. minuty, ale Václav Jemelka kontroverzním gólem rukou srovnal a po 581 minutách ukončil ligovou neprůstřelnost Slavie. Ta sice udržela ligovou neporazitelnost trvající 32 utkání a už jediný duel jí chybí k vyrovnání rekordu Sparty, ale na druhém místě tabulky ztrácí už šest bodů na vedoucí Plzeň.

Olomouc do utkání šla bez svého trenéra Václava Jílka, kterého kvůli nemoci musel zastoupit asistent Ladislav Onofrej. Hned ve třetí minutě ho mohl rozveselit Zahradníček, který se dostal za obranu hostů, ale při snaze o přehození brankáře minul branku.

Naopak kanonýr Škoda se na druhé straně o pět minut později nemýlil. Hanáci zaváhali ve středu hřiště, míč získal Hušbauer a do sóla vyslal Škodu, který s přehledem prostřelil Buchtu. Střelec Slavie navíc mohl zvýšit v 17. minutě, po chybě olomoucké obrany opět mířil sám na brankáře, ale obloučkem minul.

Sigma se ještě před přestávkou radovala z vyrovnání. Po standardní situaci centroval do vápna krajní obránce Vepřek, míč dolétl ke stoperovi Jemelkovi, který v pádu dotlačil míč do branky rukou, sudí Hrubeš, který zastoupil zraněného kolegu Královce, však po konzultaci s asistentem gól uznal. "Trefil jsem to hlavou, ramenem a nakonec to bylo asi rukou," připustil v televizním rozhovoru Jemelka, pro kterého šlo o první ligový gól kariéry.

Hráči Slavie v úvodu druhé půle spíše vyčkávali a jeden kontr se jim málem vydařil už v 53. minutě. Do protiútoku se po křídle vydal Van Buren a ve vápně našel Škodu. Ten pohotově zakončoval, do jeho střely lehce zasáhl Buchta a míč pouze orazítkoval břevno.

Olomouc odolávala, ale v závěrečné desetiminutovce se nechala zatlačit. Skvělého brankáře Buchtu nejprve ohrozila tečovaná střela Necida, kterou vyrazil nad břevno a po následném rohu si olomoucký gólman poradil i s ranou Ngadeua k tyči.

Vítězný gól měl na malém vápně na noze navrátilec Necid. Forvard Slavie pálil z otočky, ale proti střele rychle zasáhl Buchta a vytěsnil míč mimo. Následně chytnul i ránu Zmrhala a pokus Frydrycha a uhájil Hanákům zisk bodu.

Sigma Olomouc - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 40. Jemelka - 9. Škoda. Rozhodčí: Hrubeš - Nádvorník, Hájek. ŽK: Falta, Manzia, Zahradníček - Hušbauer, Jugas, Ngadeu, Bořil, Necid. Diváci: 9171.

Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Falta (90.+5 Hála) - Plšek (77. Texl) - Chorý (57. Manzia). Trenér: Jílek.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Van Buren (81. Sobol), Altintop (69. Necid), Hušbauer, Stoch (60. Zmrhal) - Škoda. Trenér: Šilhavý.