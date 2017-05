Praha - Fotbalisté Slavie mohou ve 28. kole první ligy udělat další krok k mistrovskému titulu. Lídr tabulky v sobotním malém pražském derby přivítá Duklu a výhra mu zajistí minimálně udržení dvoubodového náskoku na Plzeň, která dnes hraje doma s Mladou Boleslaví.

Slavia v minulém kole zvítězila na půdě Bohemians 1905 3:1 a naplno využila ztráty Plzně v Jablonci (2:2). Nyní mají svěřenci Jaroslava Šilhavého situaci opět ve svých rukou a tři vítězství jim zajistí kýžený ligový primát.

"Dukla se bude chtít v Edenu předvést. Hraje kombinační fotbal a má ve svém kádru řadu zkušených hráčů. V zimě ji navíc ještě posílil Holenda. Ale my prostě jdeme za titulem a jiný výsledek než výhra nás nesmí zajímat. Věříme, že to zvládneme," prohlásil kouč Šilhavý, který ještě na začátku sezony vedl tým z Julisky.

Dukla si naposledy doma poradila s Příbramí (3:1) a drží osmou pozici. Slavii v samostatné lize ještě neporazila. "Je to další utkání, kde chceme ukázat zlepšující se sílu naší hry. Věřím, že se nám to tentokrát podaří plnit po celou dobu utkání a s aspirantem na titul získáme body," uvedl trenér Dukly Jaroslav Hynek.

O víkendu budou pokračovat také boje o záchranu. Předposlední Hradec Králové v premiéře nového trenéra Karla Havlíčka přivítá Slovácko. "Votroci" se pod nástupcem odvolaného dua Milan Frimmel, Bohuslav Pilný pokusí ukončit pětizápasovou sérii porážek.

"Těším se, ale určitě tam bude veliká nervozita, protože si uvědomuji, o co hrajeme. To nás možná bude i svazovat. Ale do této situace jsme se dostali sami a sami se z toho musíme vylízat," prohlásil Havlíček.

Poslední Příbram po prohrách se Spartou a Duklou přivítá Brno. Čtrnáctá Jihlava se představí ve Zlíně. Vysočina, která má na Hradec a Příbram dvoubodový náskok, venku nevyhrála posledních 17 zápasů nejvyšší soutěže.

V sobotu se uskuteční podještědské derby mezi Libercem a Jabloncem. Slovan na svém stadionu drží sérii deseti duelů bez porážky, jablonecký celek venku v lize nezvítězil sedmkrát v řadě.

Třináctí Bohemians 1905 v jediném nedělním utkání nastoupí v Teplicích. "Klokani" mají pouze čtyřbodový náskok na sestupové pásmo. Naopak páté Teplice stále bojují se čtvrtou Mladou Boleslaví o poslední pohárovou příčku.

Statistické údaje před zápasy 28. kola první fotbalové ligy:

1. FK Příbram (16.) - Zbrojovka Brno (12.)

Výkop: sobota 13. května, 15:00.

Rozhodčí: Franěk - Nádvorník, Paták.

Bilance: 35 12-9-14 37:41.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Hruška - Kvída, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Tregler - Bazal, T. Pilík, Suchan, Rezek - Linhart.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Zavadil, Krejčí - Ashiru, Tašči, Přichystal - Řezníček.

Absence: nikdo - Polák (4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Chaluš, Divíšek (oba 7 ŽK), Hruška, Jiránek, Ayong (všichni 3 ŽK) - Kijanskas, Přichystal, Vraštil (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: T. Pilík (7) - Řezníček (6).

Zajímavosti:

- Příbram porazila Brno v jediném z posledních 6 ligových zápasů

- Příbram 2x za sebou prohrála

- Příbram vyhrála 3 z posledních 4 domácích utkání

- Příbram má s 55 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Brno v této ligové sezoně venku ze 13 zápasů porazilo jen Jablonec (2:1)

- Brno venku v lize 8x za sebou nevyhrálo a ve 3 z posledních 4 duelů tam neskórovalo

- Brno je se 14 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Rezek (Příbram) dal v posledních 4 zápasech 4 góly

- Řezníček (Brno) je rodákem z Příbrami

Slovan Liberec (10.) - FK Jablonec (7.)

Výkop: sobota 13. května, 16:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Orel - Myška, Melichar.

Bilance: 45 23-11-11 64:40.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček - Ekpai, Ševčík, Breite, Vůch - Baroš.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - V. Kubista - Diviš, Pospíšil, Trávník, Mihálik - Doležal.

Absence: Latka, Bartl (oba zranění), Potočný (4 ŽK) - Zrelák, Hanousek (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Kerbr (7 ŽK), Coufal, Souček, Kúdela, Ekpai, Ševčík (všichni 3 ŽK) - Jiráček (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Bartl (4) - Mihálik (7).

Zajímavosti:

- Liberec vyhrál jediné z posledních 5 ligových utkání s Jabloncem

- Liberec vyhrál 3 z posledních 4 kol

- Liberec doma získal 24 z 32 bodů

- Liberec doma v lize 10x za sebou neprohrál a 3x za sebou zvítězil (pokaždé aspoň o 2 branky)

- Jablonec 4 kola po sobě nevyhrál, v posledních 2 zápasech ale remizoval s oběma aspiranty na titul Slavií i Plzní

- Jablonec v lize venku 7x za sebou nezvítězil

- trenér Jablonce Klucký dělal asistenta v Liberci

Fastav Zlín (6.) - Vysočina Jihlava (14.)

Výkop: sobota 13. května, 17:00.

Rozhodčí: Zelinka - Urban, Vlček.

Bilance: 5 2-3-0 7:4.

Poslední zápas: 3:1.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Švenger - Kopečný, Jugas, Hubáček, Matejov - Traoré, Hnaníček - Štípek, Holík, Bartolomeu - Vukadinovič.

Jihlava: Rakovan - Tlustý, Štěpánek, Krejčí, Rosa - Vaculík, Zoubele - Fulnek, Ikaunieks, Popovič - Rabušic.

Absence: Gajič (4 ŽK), Diop, Beauguel, Janíček, Živulič (všichni zranění), Pazdera (nejistý start) - Urblík, Mišůn, Novotný, Hanuš, Hronek (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Janíček, Kopečný, Vukadinovič, Živulič (všichni 3 ŽK) - Hronek, Urblík, Krejčí, Zoubele (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Diop (5) - Ikaunieks (7).

Zajímavosti:

- Zlín v dosavadních 5 vzájemných ligových duelech s Jihlavou neprohrál (2 výhry, 3 remízy)

- Zlín z posledních 13 kol porazil jen Bohemians a prohrál 5 z posledních 6 zápasů

- Zlín vstřelil v posledních 13 ligových zápasech jen 5 gólů

- Jihlava získala venku jen 4 z dosavadních 23 bodů a na hřištích soupeřů je nejhorší v lize

- Jihlava v lize venku 17x za sebou nevyhrála a 6x za sebou prohrála

- Jihlava v této ligové sezoně venku vstřelila jen 5 gólů

- Jihlava pod vedeních nového trenéra Jinocha ve 4 zápasech porazila doma Spartu a Brno, venku 2x prohrála

- Vaculík může nastoupit k 200. ligovému zápasu a Dvořák (oba Jihlava) si může připsat 150. ligový start

FC Hradec Králové (15.) - 1. FC Slovácko (11.)

Výkop: sobota 13. května, 17:00.

Rozhodčí: Marek - Pelikán, Antoníček.

Bilance: 13 5-3-5 16:17.

Poslední zápas: 3:1.

Předpokládané sestavy:

Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Mudra - Jirsák, Janoušek - Martan (M. Černý), Trubač, Malinský - P. Černý.

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski, Daníček - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc.

Absence: Polom (zranění), Holeš, Martan (oba nejistý start) - Rada, Chyla (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Chleboun, Krátký, Mudra (všichni 3 ŽK) - Daníček (7 ŽK), Břečka, Koné, Tetteh, Ťok (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Malinský, Schwarz (oba 4) - Zajíc (5).

Zajímavosti:

- Hradec porazil Slovácko v posledních 3 ligových duelech při skóre 6:1

- Hradec poprvé v soutěžním zápase povede nový trenér Karel Havlíček, který v pondělí nahradil odvolané duo Milan Frimmel, Bohuslav Pilný

- Hradec vyhrál jediné z posledních 13 kol (ve Zlíně 3:1) a posledních 5 prohrál

- Hradec je s 8 body nejhorším týmem na domácím hřišti

- Hradec v 9 domácích zápasech od říjnového návratu na svůj zrekonstruovaný stadion ještě nevyhrál (7 porážek a 2 remízy 0:0)

- Hradec doma ještě na jaře neskóroval, jeho šňůra bez gólu na vlastním stadionu trvá 6 zápasů a celkem 571 minut

- Slovácko z posledních 13 kol prohrálo jen s Plzní a Slavií, ale z posledních 4 zápasů uhrálo pouze 2 body

- Slovácko z posledních 8 zápasů venku prohrálo jen v Plzni (2x výhra, 5x remíza)

- Slovácko ve 13 z 27 kol remizovalo

- Břečka (Slovácko) oslaví den před utkáním 23. narozeniny

Slavia Praha (1.) - Dukla Praha (8.)

Výkop: sobota 13. května, 18:45 (ČT sport).

Rozhodčí: Příhoda - Kotalík, Boček.

Bilance: 13 7-6-0 17:7.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Bořil - Sýkora, Hušbauer, Ngadeu, Zmrhal - Mešanovič, Škoda.

Dukla: Rada - Miloševič, Štetina, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič - Juroška, Holenda, Olayinka.

Absence: Švento, Kenija, Van Buren (všichni zranění), Mingazov, Ngadeu (oba nejistý start) - Kušnír (8 ŽK), Koval (zranění).

Disciplinární ohrožení: Frydrych, Ščuk, Mingazov (všichni 3 ŽK) - Juroška, Smejkal, Štetina (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (15) - Olayinka (6).

Zajímavosti:

- Dukla v samostatné lize ve 13 zápasech ještě Slavii neporazila

- Slavia vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů

- Slavia ve 23 ligových zápasech pod trenérem Šilhavým neprohrála

- Slavia vyhrála 4 z posledních 5 kol

- Slavia doma v lize 22x po sobě neprohrála

- Slavia má s 57 góly nejlepší útok ligy

- Dukla vyhrála 2 z posledních 3 kol

- Dukla 3x za sebou venku v lize nezvítězila (2 porážky a remíza)

- trenér Šilhavý zamířil do Slavie po 5. kole z Dukly

- Miloševič (Dukla) slaví v den utkání 29. narozeniny

FK Teplice (5.) - Bohemians Praha 1905 (13.)

Výkop: neděle 14. května, 18:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Machálek - Arnošt, Hájek.

Bilance: 25 14-5-6 37:20.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hyčka, Fillo, Vošahlík - Červenka.

Bohemians: Berkovec - Dostál, Krch, Buchta, Havel - Švec, Jirásek - Martin Hašek ml., Mašek, Luts - Markovič (Kabajev).

Absence: Hora (zranění), Nivaldo (nejistý start) - Šmíd (4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Krob (7 ŽK), Kučera, Vondrášek, Červenka (všichni 3 ŽK) - Buchta, Martin Hašek ml., Mašek, Švec (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Fillo (8) - Mašek (3).

Zajímavosti:

- Teplice v posledních 3 vzájemných ligových zápasech neprohrály (2 výhry a remíza)

- Teplice doma v lize porazily Bohemians 4x za sebou při skóre 13:3

- Teplice prohrály jen 3 z posledních 15 ligových zápasů s Bohemians

- Teplice 7 zápasů za sebou neprohrály (5 výher, 2 remízy)

- Teplice doma 7x po sobě neprohrály (5 výher, 2 remízy)

- Bohemians vyhráli jediné z posledních 15 kol (doma nad Jihlavou 1:0)

- Bohemians poslední 3 kola prohráli

- Bohemians v posledních 14 ligových zápasech dali jen 5 gólů

- Bohemians mají s 20 góly nejhorší ofenzivu ligy

- Jirásek (Bohemians) působil v Teplicích a v den utkání slaví 25. narozeniny

1. Slavia 27 18 8 1 57:19 62 2. Plzeň 27 18 6 3 41:18 60 3. Sparta 27 15 7 5 42:22 52 4. Mladá Boleslav 27 13 9 5 43:28 48 5. Teplice 27 12 8 7 37:24 44 6. Zlín 27 10 8 9 32:31 38 7. Jablonec 27 8 10 9 40:37 34 8. Dukla 27 9 6 12 35:33 33 9. Karviná 27 9 6 12 38:44 33 10. Liberec 27 8 8 11 25:27 32 11. Slovácko 27 6 13 8 27:34 31 12. Brno 27 5 14 8 29:38 29 13. Bohemians Praha 1905 27 6 7 14 20:37 25 14. Jihlava 27 5 8 14 22:44 23 15. Hradec Králové 27 6 3 18 24:47 21 16. Příbram 27 6 3 18 26:55 21