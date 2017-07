Chomutov - Fotbalisté Slavie ve třetím utkání letní přípravy rozstříleli Žilinu 4:0 a napravili středeční bezbrankovou remízu s druholigovými Českými Budějovicemi. Pražané v souboji českého a slovenského mistra v Chomutově jasně kralovali a mohli dát i více branek. Premiérovou trefu v červenobílém dresu si připsala posila Daniel Trubač.

Slávisté chtěli odčinit špatný výkon proti Českým Budějovicím a Žilinu, která je v přípravě dál a za 11 dní vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů, nečekaně jasně přehrávali. Po několika šancích otevřel skóre v 21. minutě z dorážky Milan Škoda a čtyři minuty před přestávkou přidal z penalty druhou trefu Nizozemec Mick van Buren, kterého předtím žilinští zadáci faulovali.

V druhém poločase po chybě českého brankáře Aleše Mandouse nezaváhal Ruslan Rotaň, ukrajinská posila dala druhou branku v červenobílém dresu. Poprvé se pak za Slavii trefil střídající Trubač, jenž v 83. minutě úspěšně zakončil brejk. Pražané si připsali druhé vítězství ze tří přípravných zápasů, před týdnem porazili Žižkov 2:1.

"Dnešním zápasem nám začali soupeři zvučnějších jmen a vyšší kvality. Žilina je slovenský mistr, který vyhrál ligu s náskokem. Je to mladý, dravý a nesmírně organizovaný tým. Způsob hry, který jsme proti nim hráli, jim moc neseděl," řekl pro web Slavie trenér Jaroslav Šilhavý.

"V Benešově proti Budějovicím to nebylo dobré, trochu jsme měli nohy v betonu. Chtěli jsme, aby byl tentokrát výkon lepší, a ten roste i se soupeřem. Ukázali jsme, že jsme silní v produktivitě," dodal kouč.

V sestavě Slavie ještě chyběl Turek Halil Altintop, který začal trénovat s týmem ve čtvrtek. Další posila Portugalec Danny se připojí až na startu soustředění v Rakousku. Ještě předtím sehrají Pražané v úterý v Edenu utkání se slavným Celticem Glasgow. Za Žilinu nastoupil vedle Mandouse i český stoper Filip Kaša.

"Věřím, že už proti Celticu nastoupí Halil aspoň na část utkání. Deset let v bundeslize, je to kvalitní hráč. Teď už jen dát to všechno dohromady, aby to ladilo. Nové posily jsou charakterní a týmoví hráči a věřím, že nebudou mít problém zapadnout do našeho týmu," dodal Šilhavý. Naopak delší dobu bude chybět se svalovým zraněním záložník Jan Sýkora.

Přípravné fotbalové utkání v Chomutově:

Slavia Praha - Žilina 4:0 (2:0)

Branky: 21. Škoda, 41. Van Buren z pen., 67. Rotaň, 83. Trubač.

Sestava Slavie: Laštůvka (75. Otáhal) - Bořil, Frydrych (46. Bílek), Jugas (61. Deli), Flo (61. Švento) - Ščuk - Mingazov (46. Tecl), Rotaň (70. Trubač), Hušbauer (70. Alvir), Van Buren (75. Musa) - Škoda (61. Mešanovič). Trenér: Šilhavý.